Ce preia Hagi? Dacă e să ne luăm după Răzvan Burleanu, o națională aflată în elita europeană.

Președintele FRF a mai mințit însă și în legătură cu numărul mandatelor sale, așa că cel mai bine ar fi să ne uităm la cifre. Ele nu mint.

După Mircea Lucescu, naționala va fi preluată de un alt îndrăgostit iremediabil de fotbal românesc, Gică Hagi. Cei doi au fost mereu uniți de un simț aproape sinucigaș al datoriei față de națională, riscându-și reputația și chiar sănătatea pentru cel mai frumos dintre vise, acela al succesului ca selecționer.

Hagi crede în fotbalistul român mai mult decât crede însuși fotbalistul român în propriile forțe. El este convins că dacă am putut fi buni acum 30 de ani, o vom putea face din nou și că destinul lui este să ne unească pe toți întru recuperarea demnității României fotbalistice.

România mediocră

Doar că...

Hagi preia o națională aflată pe poziția a 56-a în clasamentul FIFA și pe locul 26 în Europa.

Superliga, adică principala sursă de selecționabili, se situează pe o mediocră poziție a 25-a la nivel european.

În Top 5 campionate îi avem pe Radu (Celta Vigo), Rațiu (Rayo), Drăgușin (Tottenham) și Marius Marin (Pisa). Ultimii doi au șanse mari să retrogradeze la final de mai.

Man a câștigat titlul în Olanda, Răzvan Marin are șanse de a deveni campion în Grecia și Rațiu poate atinge finala Conference League. Și aici s-a cam oprit lista fotbaliștilor cu performanțe notabile în străinătate.

Degeaba ai dorință și încredere, dacă nu există putință

Primii adversari oficiali ai României lui Hagi vor fi Suedia, Bosnia-Herțegovina și Polonia, adică trei naționale mai bune decât a noastră. Aprioric, șansele României de a retrograda din Liga Națiunilor sunt mult mai mari decât a o câștiga.

În atare condiții, șansele să devenim cei mai buni sau să sperăm că vom câștiga grupa de Nations League și apoi pe cea din preliminariile pentru Euro au cam la fel de mari șanse de realizare ca dorința lui Mircea Lucescu ca România să redevină o națiune care controlează meciurile prin posesie.

Și atunci ce speranțe putem avea? Cum spunea în conferința de presă de mai devreme, ca nebunia lui să producă ceva neașteptat. Pentru că pe lângă pricepere, Hagi are o doză mare de nebunie și o doză și mai mare de optimism, iar jucătorii trebuie să se molipsească și de una, și de cealaltă.

Însă nici măcar atunci nu putem fi siguri de rezultate. Degeaba ai dorință și încredere, dacă nu există putință și mai ales noroc. Iar în privința norocului n-ar fi rău ca Hagi să se pună pe verificat dosarele alea rămase de la foștii selecționeri, de care pomenea Mirel Rădoi. Mai precis dosarul lăsat de Edi Iordănescu.