Cum a luat CFR Cluj licența UEFA Detalii despre cele  1,2 milioane de euro pe care Ioan Varga le-a prezentat ca fiind bani „aduși de acasă”

CFR Cluj a obținut licența pentru Europa după ce a cesionat o parte din drepturile TV, inclusiv din sezonul 2026/2027, către firme și persoane care au finanțat clubul, pentru a-și acoperi obligațiile și a îndeplini criteriile UEFA.

În total, operațiunile din ianuarie - martie 2026 se ridică la aproximativ 1,2 milioane de euro.

CFR Cluj a trecut peste încă un moment dificil și a reușit să obțină licența pentru Europa în ciuda problemelor financiare serioase.

Cum a adunat CFR Cluj 1,2 milioane de euro pentru licența UEFA

La 31 decembrie 2025, „feroviarii” înregistrau datorii de peste 25 de milioane de euro, iar restanțele către jucători și angajați se dublaseră față de anul precedent, ajungând la 2,5 milioane de euro, din care 250.000 de euro erau datorați lui Louis Munteanu.

La finalul lunii martie, CFR Cluj a reușit să își rezolve obligațiile urgente și să se încadreze în criteriile pentru licența UEFA 2026-2027.

Finanțatorul Ioan Varga a susținut că a adus de acasă 1,2 milioane de euro, în timp ce cea mai presantă datorie, o tranșă de 600.000 de euro către ANAF, a fost stinsă în ultimul moment.

Ioan Varga: „Am adus de acasă peste 1,2 milioane de euro”

„În acest moment am terminat de achitat tot ce era de achitat. Actele se vor urca în sistem, pe platforma Federației, și licența de Europa va fi aprobată.

În ciuda tuturor celor care ne vor răul, Neluțu Varga a reușit încă o dată, ca de obicei, să aducă bani de acasă și să rezolve toate probleme clubului, pentru că CFR este un club mare. O să fie iar acolo, sus, cum ne-am obișnuit suporterii.

Am adus de acasă peste 1,2 milioane de euro, dar nu vreau să spun suma exactă, iar zice lumea că mă laud. Am rezolvat tot, și cu Louis Munteanu, și cu litigiile cu impresarii.

Nu am vrut să mai fie nicio problemă, să mai fie acte adiționale și alte prelungiri pentru unele chestii”, a declarat Ioan Varga pe 31 martie, conform fanatik.ro.

CFR Cluj a cesionat inclusiv drepturi TV din sezonul 2026-2027

În spatele acestui echilibru de moment stau însă împrumuturi în valoare totală de aproape 1,2 milioane de euro, garantate cu drepturile TV ale clubului.

Banii urmează să fie recuperați de creditori direct din sumele pe care CFR Cluj le va încasa de la Liga Profesionistă de Fotbal în sezoanele 2025/2026 și 2026/2027.

Cristi Balaj, printre creditori

Printre creditori se află și fostul președinte al clubului, Cristi Balaj, prin intermediul firmei Balaj Media S.R.L., care urmează să încaseze 700.000 de lei (140.000 de euro) din drepturile TV ale sezonului 2026/2027, în baza unui contract de cesiune semnat cu CFR Cluj.

Concret, prin aceste contracte de cesiune, o parte din banii pe care clubul trebuia să îi încaseze de la Liga Profesionistă de Fotbal au fost transferați către creditori. Aceștia urmează să încaseze sumele direct, în locul clubului.

În acest fel, CFR Cluj și-a acoperit obligațiile urgente. În același timp, a putut bifa condițiile necesare pentru obținerea licenței UEFA.

Ioan Varga a împrumutat CFR Cluj cu 90.200 de euro

În continuare, cesiunile care au fost realizate de CFR Cluj în perioada ianuarie - martie 2026:

15 ianuarie 2026 – CFR Cluj cesionează către Balaj Media S.R.L., firmă deținută de fostul președinte al clubului, Cristi Balaj, suma de 700.000 RON (140.000 de euro), din drepturile TV aferente sezonului 2026/2027.

(140.000 de euro), din drepturile TV aferente sezonului 2026/2027. 10 februarie 2026 - către Neva Construct Invest S.R.L., firmă controlată de finanțatorul Ioan Varga, este cesionată suma de 225.500 RON (45.100 de euro) din drepturile TV aferente sezonului 2025/2026 (rata 2, tranșa 2).

(45.100 de euro) din drepturile TV aferente sezonului 2025/2026 (rata 2, tranșa 2). 3 martie 2026 - CFR Cluj cesionează către Setcrest Invest S.R.L., firmă controlată de acționarul Ștefan Godolă, suma de 1.180.100 RON (236.020 de euro), din drepturile TV aferente sezonului 2025/2026 (rata 2, tranșa 2).

(236.020 de euro), din drepturile TV aferente sezonului 2025/2026 (rata 2, tranșa 2). 20 martie 2026 - două cesiuni către persoane fizice: Herbil Ioan-Dinu - 271.890 RON (54.378 de euro) și Uglea Nicolaie – 2.175.120 RON (435.024 de euro), ambele din drepturile TV aferente sezonului 2025/2026.

31 martie 2026 - CFR Cluj cedează din nou sume din drepturile TV ale sezonului 2026/2027: 1.180.000 RON (236.000 de euro) către Setcrest Invest S.R.L. și 225.500 RON (45.100 de euro) către Neva Construct Invest S.R.L., firmele acționarilor CFR Cluj, Ștefan Godola, respectiv Ioan Varga.

În total, firma lui Ioan Varga (Neva Construct Invest) și cea a acționarului Ștefan Godola (Setcrest Invest) au finanțat CFR Cluj cu 451.000 de lei (90.200 de euro), respectiv 2.360.100 de lei (472.020 de euro), adică 2.811.100 de lei (562.000 de euro), sume pe care cei doi le vor recupera direct din drepturile TV ale sezoanelor 2025/2026 și 2026/2027.

Cum a trecut CFR Cluj peste furtuna din 2025: împrumut de 1,35 milioane de euro garantat cu 25 de jucători

Confruntată cu presiuni financiare majore și cu necesitatea de a-și acoperi rapid obligațiile curente, CFR Cluj a intrat în 2025 într-un mecanism complex de finanțare bazat pe împrumuturi garantate cu jucători și pe cesiuni din viitoarele încasări din drepturi TV și competiții europene.

La finalul anului 2025, clubul a contractat un împrumut de 1,35 milioane de euro de la fostul impresar și om de afaceri Andrei Zolotco, stabilit în Dubai.

Contractul, înregistrat pe 18 noiembrie 2025 este unul neobișnuit pentru fotbalul românesc: împrumutul a fost garantat printr-o ipotecă mobiliară pe drepturile economice ale 25 de jucători, printre care Louis Munteanu, Ciprian Deac, Camora sau Kurt Zouma.

Ipotecă de 700.000 de euro pentru 10% din drepturile economice deținute asupra lui Louis Munteanu

În iunie 2025, CFR Cluj a mai apelat la un împrumut de la omul de afaceri Corneluț Rus, în valoare de aproximativ 700.000 de euro, garantat cu 10% din drepturile economice ale lui Louis Munteanu, transferat în decembrie 2025 la DC United.

În 2025, CFR Cluj a cesionat drepturi TV și creanțe UEFA

Pe lângă împrumuturile garantate cu jucători, CFR Cluj a folosit masiv și cesiuni din încasările viitoare. Pe parcursul lui 2025, clubul a cedat către diverși creditori sume care urmau să vină din:

drepturi TV de la LPF

bonusuri din Cupa României

bani din participarea în competițiile UEFA

Exemple relevante:

Cesiuni către Uglea Nicolaie:

6 martie 2025 – dreptul de a încasa 2.040.000 lei din drepturile TV, sumele sunt încasate direct de creditor de la LPF.

– dreptul de a încasa 2.040.000 lei din drepturile TV, sumele sunt încasate direct de creditor de la LPF. 23 mai 2025 - dreptul de a încasa 1.050.000 lei pentru premiul obținut la câștigarea Cupei României sezon 2024/25, sumele sunt încasate direct de creditor de la FRF.

- dreptul de a încasa 1.050.000 lei pentru premiul obținut la câștigarea Cupei României sezon 2024/25, sumele sunt încasate direct de creditor de la FRF. 20 iunie 2025 - dreptul de a încasa 1.000.000 lei din drepturile TV, sumele fiind încasate direct de la LPF.

Cesiuni către Herbil Ioan-Dinu:

24 iunie 2025 - dreptul de a încasa 587.000 lei din drepturile TV, banii fiind încasati direct de creditor de la LPF.

Cesiuni către Andrei Zolotco:

23 iulie 2025 - dreptul de a încasa 700.000 de euro pentru participarea în competițiile europene UEFA 2025/2026, sumele fiind încasate direct de Zolotco de la FRF.

- dreptul de a încasa 700.000 de euro pentru participarea în competițiile europene UEFA 2025/2026, sumele fiind încasate direct de Zolotco de la FRF. 16 octombrie 2025 - drepturile TV aferente sezonului 2025/2026, în limita sumei de 270.000 de euro, încasate direct de Zolotco de la LPF.

Cesiuni către Neva Construct Invest S.R.L. (Ioan Varga):

14 octombrie 2025 - creanța față de LPF în valoare de 622.000 lei, încasată direct de societate până la atingerea plafonului contractual.

CFR Cluj s-a împrumutat și de la antrenori

Pe lângă împrumuturile garantate cu jucători și cesiunile din drepturile TV, CFR Cluj a apelat în 2025 și la finanțări venite din interiorul clubului, din partea unor membri ai staff-ului tehnic.

Concret, fostul antrenor Dan Petrescu și Ovidiu Hoban au acordat clubului împrumuturi care au fost transformate ulterior în drepturi de încasare din veniturile europene.

În total, cei doi au direcționat către CFR Cluj 660.000 de euro, sumă care urma să fie recuperată direct din banii pe care clubul i-a primit de la UEFA prin intermediul FRF.

Dan Petrescu a contribuit cu 310.000 de euro, iar Ovidiu Hoban cu 350.000 de euro, în ambele cazuri prin mecanisme prin care sumele sunt returnate din veniturile europene, fără a mai trece prin conturile clubului.

