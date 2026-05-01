- „De ce dau din banii bucureștenilor pentru jucătoare străine? De ce dau milioane? Eu susțin handbalul din țările lor sau handbalul din România?”.
- Declarația îi aparține lui Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, și a fost făcută la adresa clubului CSM București.
Care e scopul diferențierii români vs străini, mai ales în discursul unui politician încadrat în zona liberal-progresistă?
E o declarație care se încadrează perfect la capitolul „populism”. Așa caută politicienii să fie pe placul mai multor alegători, rostind uneori enormități.
Adevărata dilemă a lui Ciprian Ciucu trebuie să fie alta
Întrebarea lui Ciprian Ciucu, „de ce dau din banii bucureștenilor unor jucătoare străine?”, e fără sens.
Dilema lui nu trebuie să fie dacă CSM București dă bani străinelor sau româncelor, ci dacă acest club e sau nu oportun. Asta, da, e o întrebare.
Dar din moment ce tu, Primărie, indiferent de numele primarului, ți-ai asumat echipe de peste un deceniu, de ce e nevoie de diferențierea români vs străini?
Bucureștenii au admirat jocul, performanțele, trofeele, calificările, nu naționalitatea jucătoarelor.
CSM e o echipă de handbal menită să fie performantă. Și pentru acest lucru a fost și e nevoie de jucătoare din străinătate. Ce e greșit până aici? În afară de populismul lui Ciucu, absolut nimic.
Calificarea în Final Four, obținută duminica trecută într-un mod spectaculos în fața unei echipe daneze, s-a câștigat cu peste 90% jucătoare străine.
La acest meci, sala a fost plină, publicul a venit, a admirat, a aplaudat ce a făcut CSM și s-a folosit de o investiție a Primăriei pentru a fi parte la un succes sportiv. E ceva greșit? Contează că au fost jucătoare din Norvegia, Danemarca, Suedia, Slovenia, Muntenegru?
De ce Primăria a construit Arena Națională cu firme străine?
Trei exemple, pentru primarul Ciucu, care arată că Primăria Capitalei nu s-a uitat la diferența străini-români atunci când a făcut alte alegeri importante de care să beneficieze orașul și cetățenii lui.
- Autobuzele din flota STB nu sunt făcute de firme românești. Vin de la producători germani, turci, chinezi.
- Trenurile metroului din București nu sunt fabricate de firme din România, ci din Franța, Canada, Germania. Unele sunt realizate de producătorul francez la uzina din Brazilia!
- Stadionul Arena Națională a fost construit acum 15 ani de un consorțiu de firme din Germania și Italia. Arhitecții au fost nemți.
Cum s-ar aplica acestor proiecte întrebarea lui Ciucu din cazul CSM: de ce dăm străinilor banii bucureștenilor? Am râde!
La Budapesta, în Final Four, va fi CSM BUCUREȘTI, nu CSM Norvegia
În cazurile de mai sus s-a apelat la străini dintr-un motiv simplu: produsele sau serviciile au fost performante. Dar de ele beneficiază cetățenii din București, ceea ce e cel mai important.
Fix la fel stau lucrurile și la echipa de handbal: a fost nevoie de străine pentru a performa, iar de echipă s-au bucurat spectatorii, bucureștenii.
În plus, pe 6 și 7 iunie, la Budapesta, într-o sală de 20.000 de locuri, între cele mai bune 4 echipe din acest sezon în handbalul feminin al lumii, o echipă se va numi CSM BUCUREȘTI, nu CSM Norvegia, CSM Danemarca sau CSM Muntenegru.
Decizia CCR și declarația lui Ciucu
Revenind, rămâne validă întrebarea dacă proiectul CSM București e cu adevărat necesar.
Dezbaterea e legitimă, așa cum a fost și cu construcția Arenei Naționale și cum e și în privința unei săli de sport în Capitală.
Un primar a fost ales să decidă dacă astfel de proiecte sunt sau nu necesare comunității care i-a dat votul de încredere. N-a fost ales să apeleze la populism, împărțind sportivii în români și străini.
Tocmai ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională Legea care prevedea obligativitatea cluburilor de a avea pe teren 40% jucători români.
Și, după o zi, un primar din generația tânără (Ciucu are 48 de ani), proaspăt ales, vine și întreabă „de ce dau din banii bucureștenilor jucătoarelor străine!?”
Să ne amuzăm sau să ne înfuriem?