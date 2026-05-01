„De ce dau din banii bucureștenilor pentru jucătoare străine? De ce dau milioane? Eu susțin handbalul din țările lor sau handbalul din România?”.

Declarația îi aparține lui Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, și a fost făcută la adresa clubului CSM București.

Care e scopul diferențierii români vs străini, mai ales în discursul unui politician încadrat în zona liberal-progresistă?

E o declarație care se încadrează perfect la capitolul „populism”. Așa caută politicienii să fie pe placul mai multor alegători, rostind uneori enormități.

Adevărata dilemă a lui Ciprian Ciucu trebuie să fie alta

Întrebarea lui Ciprian Ciucu, „de ce dau din banii bucureștenilor unor jucătoare străine?”, e fără sens.

Dilema lui nu trebuie să fie dacă CSM București dă bani străinelor sau româncelor, ci dacă acest club e sau nu oportun. Asta, da, e o întrebare.

Dar din moment ce tu, Primărie, indiferent de numele primarului, ți-ai asumat echipe de peste un deceniu, de ce e nevoie de diferențierea români vs străini?

Bucureștenii au admirat jocul, performanțele, trofeele, calificările, nu naționalitatea jucătoarelor.

CSM e o echipă de handbal menită să fie performantă. Și pentru acest lucru a fost și e nevoie de jucătoare din străinătate. Ce e greșit până aici? În afară de populismul lui Ciucu, absolut nimic.

Calificarea în Final Four, obținută duminica trecută într-un mod spectaculos în fața unei echipe daneze, s-a câștigat cu peste 90% jucătoare străine.

La acest meci, sala a fost plină, publicul a venit, a admirat, a aplaudat ce a făcut CSM și s-a folosit de o investiție a Primăriei pentru a fi parte la un succes sportiv. E ceva greșit? Contează că au fost jucătoare din Norvegia, Danemarca, Suedia, Slovenia, Muntenegru?

De ce Primăria a construit Arena Națională cu firme străine?

Trei exemple, pentru primarul Ciucu, care arată că Primăria Capitalei nu s-a uitat la diferența străini-români atunci când a făcut alte alegeri importante de care să beneficieze orașul și cetățenii lui.

Autobuzele din flota STB nu sunt făcute de firme românești. Vin de la producători germani, turci, chinezi. Trenurile metroului din București nu sunt fabricate de firme din România, ci din Franța, Canada, Germania. Unele sunt realizate de producătorul francez la uzina din Brazilia! Stadionul Arena Națională a fost construit acum 15 ani de un consorțiu de firme din Germania și Italia. Arhitecții au fost nemți.

Cum s-ar aplica acestor proiecte întrebarea lui Ciucu din cazul CSM: de ce dăm străinilor banii bucureștenilor? Am râde!

La Budapesta, în Final Four, va fi CSM BUCUREȘTI, nu CSM Norvegia

În cazurile de mai sus s-a apelat la străini dintr-un motiv simplu: produsele sau serviciile au fost performante. Dar de ele beneficiază cetățenii din București, ceea ce e cel mai important.

Fix la fel stau lucrurile și la echipa de handbal: a fost nevoie de străine pentru a performa, iar de echipă s-au bucurat spectatorii, bucureștenii.

În plus, pe 6 și 7 iunie, la Budapesta, într-o sală de 20.000 de locuri, între cele mai bune 4 echipe din acest sezon în handbalul feminin al lumii, o echipă se va numi CSM BUCUREȘTI, nu CSM Norvegia, CSM Danemarca sau CSM Muntenegru.

Decizia CCR și declarația lui Ciucu

Revenind, rămâne validă întrebarea dacă proiectul CSM București e cu adevărat necesar.

Dezbaterea e legitimă, așa cum a fost și cu construcția Arenei Naționale și cum e și în privința unei săli de sport în Capitală.

Un primar a fost ales să decidă dacă astfel de proiecte sunt sau nu necesare comunității care i-a dat votul de încredere. N-a fost ales să apeleze la populism, împărțind sportivii în români și străini.

Tocmai ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională Legea care prevedea obligativitatea cluburilor de a avea pe teren 40% jucători români.

Și, după o zi, un primar din generația tânără (Ciucu are 48 de ani), proaspăt ales, vine și întreabă „de ce dau din banii bucureștenilor jucătoarelor străine!?”

Să ne amuzăm sau să ne înfuriem?