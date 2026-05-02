Are hernie! Accidentare de ultimă oră la Dinamo: nu va putea evolua cu U Craiova

În afară de Cătălin Cîrjan, incert pentru U Craiova - Dinamo, „câinii” mai au două probleme de lot de ultimă oră

Partida din Bănie se joacă duminică seară, de la ora 21:00, iar cele 3 puncte sunt vitale pentru lupta la titlu a oltenilor și pentru bătălia pentru Europa a roș-albilor.

Andrei Nicolescu despre problemele de lot de la Dinamo

Mijlocașul Andrei Mărginean, ieșit accidentat în meciul de Cupă cu U Craiova, nu a putut fi recuperat pentru acest meci, deși Kopic spera să-l poată utiliza.

De asemenea, Adrian Mazilu nu va putea fi o soluție U21 la partida de pe „Oblemenco”.

Despre Karamoko se știa că nu va putea evolua mâine.

„Avem o problemă cu Adi Mazilu, care se pare că are o hernie inghinală și nu e bine. E inflamată toată zona și nu poate juca.

Mărginean nu e refăcut pentru meciul ăsta”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

„ S-au simțit bine în modulul ăsta și au prins încredere”

Conducătorul roș-albilor a vorbit și despre schimbarea sistemului de joc la ultimele meciuri, din 4-3-3 în 5-3-2:

„Erau discuții de mult despre modulul tactic, adaptabilitatea noastră la sisteme de joc. E decizia antrenorului, nu intru prea mult în asta. Am încercat să avem toate opțiunile pe masă, antrenorul e cel care ia decizia.

Duțu și Stoinov se potrivesc sistemului cu 3 fundași, au capacitatea să iasă ei cu mingea în locul mijlocașului defensiv și să gestioneze ei pasele filtrante. Au calitatea necesară să facă asta și ne ajutăm mult pe construcție. Pierzi un mijlocaș, teoretic, și ai nevoie de așa ceva.

S-au simțit bine în modulul ăsta și au prins încredere. Au avut mai multă capacitate de a se dubla, de a juca unul pentru altul în zona defensivă”.

Ne așteptăm la o atmosferă ostilă. E mai mare presiunea pe Craiova acum. Eu sper să profităm de asta. Și pentru noi sunt 3 puncte foarte, foarte importante. În momentul ăla știm clar că ne batem cu CFR pentru locul 3, dacă am câștiga la Craiova. Țintim locul 3, pentru asta luptăm. Andrei Nicolescu

VIDEO Dinamo a ajuns sâmbătă seară la Craiova

