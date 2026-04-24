Dan Udrea Cât de bun e Kopic? Croatul are o imagine supradimensionată în raport cu rezultatele. A îndeplinit nivelul la Dinamo, niciodată nu l-a depășit

alt-text Publicat: 24.04.2026, ora 15:12
alt-text Actualizat: 24.04.2026, ora 15:25
  • Demonstrația la ceea ce susțin în titlul de mai sus va urma în rândurile de mai jos

Dinamo a ratat joi seară șansa de a câștiga un trofeu. A fost eliminată din semifinalele Cupei României, după un meci dramatic cu Universitatea Craiova. Dinamo nu va lua trofeu nici în acest an și singurul obiectiv pentru care mai e în joc e accesul în Conference League.

În schimb, Kopic continuă să fie văzut ca un super antrenor. Despre care mulți susțin că a ridicat-o pe Dinamo și că a dus-o peste condiția clubului. Oare, chiar așa să fie?

Și mie îmi place Kopic, însă ridicarea în slăvi e exagerată

Nu contest valoarea lui Kopic. Îmi place ca antrenor, cred că a făcut lucruri bune la Dinamo, însă nu sunt de acord că Dinamo și-a depășit condiția cu el pe bancă. Ceea ce schimbă perspectiva ridicării în slăvi a tehnicianului croat.

Opinia mea se bazează pe cifre. Ele sunt reci, dar arată exact modul în care Kopic a lucrat pe banca roș-albilor.

La buget, Dinamo e pe 5! La rezultate, Kopic e pe 5!

În acest sezon, Dinamo e pe locul 5 în play-off. Vi se pare că e sus? Ce ne spune clasamentul bugetelor salariale ale echipelor din Liga 1? E drept, pe anul 2025, nu pe sezonul 2025-2026, însă e un reper important. Dinamo e fix pe locul 5.

CLUBBENEFICII ANGAJAȚI (mil. euro)
FCSB14,2
Rapid10,2
U Craiova9,5
CFR Cluj9,3
Dinamo7,7
U Cluj6,6

Acum vi se mai pare că e mare performanță că Dinamo e pe locul 5? Cam la fel au stat lucrurile și în sezonul precedent. Dinamo a fost pe locul 7 la salarii și a terminat pe locul 6. Unde e minunea pe care a făcut-o Kopic, așa cum mulți au lăsat să se înțeleagă?

Lotul lui Dinamo e pe locul 5, ca valoare!

Să vedem și cu ce material a lucrat Kopic, dincolo de latura financiară. Valorea lotului lui Dinamo pe transfermarkt, în acest moment, e pe locul 5 în Superliga. Iar echipa e pe locul 5 în clasament.

  • FCSB - 35,7 milioane de euro
  • U Craiova - 30
  • Rapid - 29,85
  • CFR - 21,2
  • Dinamo - 18
  • U Cluj - 16,7

În vara trecută, atunci când a început acest campionat, valoarea lotului era tot de locul 5, unde e echipa acum. Loc pe loc și iarăși apare întrebarea: e minunea făcută de Kopic?

În urmă cu un an, la startul play-off-ului ediției precedente, Dinamo avea lot, ca valoare, de locul 6. Pe cât a terminat? Pe 6! Din nou: loc pe loc, clubul și-a respectat condiția!

Semifinala Cupei, pe „spatele” unor divizionare B!

Poate vor fi unii care vor spune că Dinamo a fost aproape de finala Cupei României în acest an și că aceasta e o performanță. Poate ar trebui amintit ce parcurs a avut Dinamo și pe cine a bătut ca să fie aici:

  • 3-1 cu CS Dinamo
  • 2-0 cu Hermmanstadt
  • 1-0 cu Metalul Buzău

Trei succese cu două divizionare secunde, din play-out-ul Ligii 2 și unul cu o formație care e la retrogradare în play-out-ul Ligii 1. Primul adversar cu adevărat de luat în seamă în actuala ediție a Cupei a fost Craiova, în fața căreia a cedat pe teren propriu.

Puțini își amintesc primul sezon al croatului la Dinamo. El a preluat echipa în decembrie 2023. Echipa era jos în clasament. După 17 etape ocupa penultima poziție. Cu Kopic, la finalul sezonului regulat, Dinamo a urcat un loc, iar la finalul play-out-ului s-a salvat de retrogradare într-un mod miraculos, beneficiind de jocul rezultatelor indirecte.

În schimb, la startul acelui play-out, cota de piață a lui Dinamo era de prima jumătate a campionatului, dar cu toate acestea echipa a evitat retrogradarea cu mari emoții.

Teoria lui Cârjan și comparația Dinamo vs U Cluj

Cătălin Cârjan a spus în această săptămână, într-un interviu pentru Prima Sport, că Dinamo e deasupra nivelului targetat, că e cu un pas peste unde ar fi trebuit să fie. Ca jucător și ca antrenor e simplu să vorbești așa, să ți se pară mereu că ți-ai îndeplinit targetul. Dar analiza unui club trebuie făcută întotdeauna prin raportare la latura financiară și la cea care ține de cota jucătorilor.

Fiindcă dacă e cum spune Cîrjan și cum îl văd mulți pe Kopic, atunci cum ar trebui judecată Universitatea Cluj și antrenorii pe care i-a avut în ultimele sezoane?

U Cluj a revenit în Liga 1 acum 4 ani, dar Sabău și Bergodi chiar au reușit să ridice nivelul echipei, peste bugetul salarial și peste valoarea de pe hârtie a fotbaliștilor.

În 2023, U a jucat finală de Cupa României, în acest an va disputa din nou finala. În 2024-2025 a terminat pe un loc care să-i permită acesul într-o cupă europeană, iar acum are calificarea în Europa aproape rezolvată. Bonus: e și în lupta pentru titlu.

Comparație în acest sezon Dinamo vs U Cluj

PARAMETRUDINAMOU CLUJ
Buget salarial 7.700.0006.600.000
Valoare lot18.050.00016.700.000
* sumele sunt exprimate în euro

O victorie la zece meciuri cu echipele de deasupra ta

Dinamo nu e la nivelul primelor 4 echipe în clasamentul financiar și al anvergurii lotului. De acord, însă nici Kopic n-a reușit să ridice clubul peste condiția pe care o are. Pentru că aceleași cifre reci nu îi sunt favorabile cu cluburile aflate deasupra lui.

În ultimele două sezoane, palmaresul direct cu FCSB, Craiova, Rapid și CFR e mai mult decât rușinos:

FCSB

  • Dinamo a jucat de 7 ori și a pierdut în 5 rânduri, are un singur succes

CRAIOVA

  • Sunt 8 meciuri. Jumătate sunt înfrângeri pentru Dinamo, la care se adaugă eliminarea de joi, din semifinalele Cupei. Un singur succes din 8!

RAPID

  • 7 dueluri directe, nici o victorie pentru Kopic: 4 eșecuri, 3 remize

CFR Cluj

  • Tot 7 dispute, o singură victorie pentru Dinamo, dar 3 înfrângeri

Când pierzi peste 50% din meciurile cu rivalele directe și procentul în care ieși câștigător e de numai 10%, atunci înseamnă că n-ai ridicat cu aproape nimic nivelul lui Dinamo. L-ai respectat și ai îndeplinit ce era de îndeplinit, ceea ce nu e puțin.

La ora actuală Dinamo, raportat la buget, lot și suporteri, nu are voie să fie mai jos de locul 5. Și nu e. E chiar pe 5, însă de aici și până ca Zeljko Kopic să fie comparat cu un făuritor de miracole e chiar cale lungă.

