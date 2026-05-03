Momente șocante în Portugalia FOTO. Nouă suporteri au fost loviți de o mașină în timp ce sărbătoreau titlul câștigat de Porto

Scene șocante în Portugalia. Nouă persoane au fost lovite de o mașină în timp ce sărbătoreau titlul câștigat de Porto, sâmbătă seara.

Echipa antrenată de Francesco Farioli (36 de ani) a câștigat titlul cu numărul 31 din istorie, după victoria cu Alverca, scor 1-0.

După remiza înregistrată de Benfica, scor 2-2 cu Famalicao, cei de la Porto aveau nevoie de măcar un rezultat de egalitate în partida cu Alverca pentru a câștiga campionatul.

FOTO. Scene șocante în Portugalia, după ce Porto a câștigat titlul

Dar „dragonii” s-au impus cu scorul de 1-0 și au dat startul bucuriei. În Sao Joao da Madeira, o localitate situată la 30 de kilometri de Porto, fanii noii campioane au ieșit pe stradă pentru a sărbători titlul.

Bucuria s-a transformat într-un coșmar în momentul în care mai mulți suporteri au fost loviți din plin de un automobil. Aceștia filmau mai multe mașini care făceau „burnout”, o manevră în care roțile se învârt cu o viteză ridicată în timp ce autovehiculul stă pe loc, generând mult fum și zgomot.

Unul dintre șoferi a pierdut controlul mașinii, după ce a fost lovit de un alt vehicul venit din partea stângă, și a intrat într-un grup de persoane aflate pe trotuar.

Nouă oameni au fost loviți. Aceștia au avut nevoie de îngrijiri medicale și câțiva dintre ei au fost transportați de urgență la spital, conform jn.pt.

Printre victime se numără și doi copii de aproximativ șase ani și un adolescent de 15 ani, potrivit autorităților. Unul dintre copii ar fi suferit mai multe fracturi la picioare, iar o femeie, care se afla în stare gravă, a fost supusă imediat unei intervenții chirurgicale.

Șapte răniți au primit îngrijiri la fața locului înainte de a fi transportați la spital. Alte două persoane s-au deplasat pe cont propriu.

Șoferul mașinii implicate în accident, în vârstă de 18 ani, a fost reținut de polițiști, care au început o anchetă.

FC Porto a câștigat titlul în Portugalia

Porto a profitat de remiza obținută de Benfica și a câștigat titlul numărul #31 din istorie, după ce a învins-o pe Alverca cu scorul de 1-0.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Jan Bednarek, în urma unei lovituri de cap, în minutul 40.

Astfel, „dragonii” au câștigat campionatul cu două etape înainte de final. Porto are 85 de puncte acumulate după 32 de etape, la 9 lungimi distanță de rivala Benfica.

Ultimul titlu câștigat de Porto a fost în sezonul 2021/2022, atunci când a încheiat campionatul la o distanță de 6 puncte față de Sporting Lisabona.

VIDEO. Momentul bucuriei celor de la Porto

🇵🇹🐉 The moment Porto won the league title! 🏆 pic.twitter.com/rkNl8iO91e — EuroFoot (@eurofootcom) May 2, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport