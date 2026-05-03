Momente șocante în Portugalia FOTO.   Nouă suporteri au fost loviți de o mașină în timp ce sărbătoreau titlul câștigat de Porto +8 foto
Foto: IMAGO
Campionate

Momente șocante în Portugalia FOTO. Nouă suporteri au fost loviți de o mașină în timp ce sărbătoreau titlul câștigat de Porto

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.05.2026, ora 11:15
alt-text Actualizat: 03.05.2026, ora 12:11
  • Scene șocante în Portugalia. Nouă persoane au fost lovite de o mașină în timp ce sărbătoreau titlul câștigat de Porto, sâmbătă seara.
  • Echipa antrenată de Francesco Farioli (36 de ani) a câștigat titlul cu numărul 31 din istorie, după victoria cu Alverca, scor 1-0.

După remiza înregistrată de Benfica, scor 2-2 cu Famalicao, cei de la Porto aveau nevoie de măcar un rezultat de egalitate în partida cu Alverca pentru a câștiga campionatul.

Meci nebun la Miami! VIDEO. Cu Leo Messi pe teren, Inter a condus cu 3-0, dar a pierdut într-un mod incredibil
Citește și
Meci nebun la Miami! VIDEO. Cu Leo Messi pe teren, Inter a condus cu 3-0, dar a pierdut într-un mod incredibil
Citește mai mult
Meci nebun la Miami! VIDEO. Cu Leo Messi pe teren, Inter a condus cu 3-0, dar a pierdut într-un mod incredibil

FOTO. Scene șocante în Portugalia, după ce Porto a câștigat titlul

Dar „dragonii” s-au impus cu scorul de 1-0 și au dat startul bucuriei. În Sao Joao da Madeira, o localitate situată la 30 de kilometri de Porto, fanii noii campioane au ieșit pe stradă pentru a sărbători titlul.

Bucuria s-a transformat într-un coșmar în momentul în care mai mulți suporteri au fost loviți din plin de un automobil. Aceștia filmau mai multe mașini care făceau „burnout”, o manevră în care roțile se învârt cu o viteză ridicată în timp ce autovehiculul stă pe loc, generând mult fum și zgomot.

Unul dintre șoferi a pierdut controlul mașinii, după ce a fost lovit de un alt vehicul venit din partea stângă, și a intrat într-un grup de persoane aflate pe trotuar.

Fani ai lui Porto, implicați într-un accident în timp ce sărbătoreau titlul. Foto: captură video/Jn.pt
Fani ai lui Porto, implicați într-un accident în timp ce sărbătoreau titlul. Foto: captură video/Jn.pt

Galerie foto (8 imagini)

Fani ai lui Porto, implicați într-un accident în timp ce sărbătoreau titlul. Foto: captură video/Jn.pt Fani ai lui Porto, implicați într-un accident în timp ce sărbătoreau titlul. Foto: captură video/Jn.pt Fani ai lui Porto, implicați într-un accident în timp ce sărbătoreau titlul. Foto: captură video/Jn.pt Fani ai lui Porto, implicați într-un accident în timp ce sărbătoreau titlul. Foto: captură video/Jn.pt Fani ai lui Porto, implicați într-un accident în timp ce sărbătoreau titlul. Foto: captură video/Jn.pt
+8 Foto
labels.photo-gallery

Nouă oameni au fost loviți. Aceștia au avut nevoie de îngrijiri medicale și câțiva dintre ei au fost transportați de urgență la spital, conform jn.pt.

Printre victime se numără și doi copii de aproximativ șase ani și un adolescent de 15 ani, potrivit autorităților. Unul dintre copii ar fi suferit mai multe fracturi la picioare, iar o femeie, care se afla în stare gravă, a fost supusă imediat unei intervenții chirurgicale.

Șapte răniți au primit îngrijiri la fața locului înainte de a fi transportați la spital. Alte două persoane s-au deplasat pe cont propriu.

Șoferul mașinii implicate în accident, în vârstă de 18 ani, a fost reținut de polițiști, care au început o anchetă.

FC Porto a câștigat titlul în Portugalia

Porto a profitat de remiza obținută de Benfica și a câștigat titlul numărul #31 din istorie, după ce a învins-o pe Alverca cu scorul de 1-0.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Jan Bednarek, în urma unei lovituri de cap, în minutul 40.

Astfel, „dragonii” au câștigat campionatul cu două etape înainte de final. Porto are 85 de puncte acumulate după 32 de etape, la 9 lungimi distanță de rivala Benfica.

Ultimul titlu câștigat de Porto a fost în sezonul 2021/2022, atunci când a încheiat campionatul la o distanță de 6 puncte față de Sporting Lisabona.

VIDEO. Momentul bucuriei celor de la Porto

Citește și

Meci nebun la Miami! VIDEO. Cu Leo Messi pe teren, Inter a condus cu 3-0, dar a pierdut într-un mod incredibil
Campionate
10:25
Meci nebun la Miami! VIDEO. Cu Leo Messi pe teren, Inter a condus cu 3-0, dar a pierdut într-un mod incredibil
Citește mai mult
Meci nebun la Miami! VIDEO. Cu Leo Messi pe teren, Inter a condus cu 3-0, dar a pierdut într-un mod incredibil
Marta Kostyuk, moment memorabil FOTO: Ucraineanca a câștigat turneul de la Madrid și a sărbătorit în stilul Nadia! Ce i-a transmis „Zeița de la Montreal”
Tenis
09:55
Marta Kostyuk, moment memorabil FOTO: Ucraineanca a câștigat turneul de la Madrid și a sărbătorit în stilul Nadia! Ce i-a transmis „Zeița de la Montreal”
Citește mai mult
Marta Kostyuk, moment memorabil FOTO: Ucraineanca a câștigat turneul de la Madrid și a sărbătorit în stilul Nadia! Ce i-a transmis „Zeița de la Montreal”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
portugalia fc porto TITLU FANI accident
Știrile zilei din sport
„Made in Romania”  VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit  în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
Stranieri
01:30
„Made in Romania” VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
Citește mai mult
„Made in Romania”  VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit  în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
Stranieri
01:14
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
Citește mai mult
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
Eroare gravă de arbitraj în Bănie VIDEO. Victoria Craiovei cu Dinamo a venit după un ofsaid evident! Greșeala poate decide campioana! + verdictul specialistului
Superliga
03.05
Eroare gravă de arbitraj în Bănie VIDEO. Victoria Craiovei cu Dinamo a venit după un ofsaid evident! Greșeala poate decide campioana! + verdictul specialistului
Citește mai mult
Eroare gravă de arbitraj în Bănie VIDEO. Victoria Craiovei cu Dinamo a venit după un ofsaid evident! Greșeala poate decide campioana! + verdictul specialistului
Cristi Chivu, campion în Italia! FOTO. Inter învinge Parma și câștigă titlul #21! Sărbătoare nebună pe „Meazza”
Campionate
03.05
Cristi Chivu, campion în Italia! FOTO. Inter învinge Parma și câștigă titlul #21! Sărbătoare nebună pe „Meazza”
Citește mai mult
Cristi Chivu, campion în Italia! FOTO. Inter învinge Parma și câștigă titlul #21! Sărbătoare nebună pe „Meazza”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
01:30
„Made in Romania” VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
„Made in Romania”  VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit  în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
01:14
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
01:03
Elogii pentru Chivu Lautaro, Calhanoglu și Thuram, cuceriți de antrenorul român: „Am încercat să dăm totul pentru el” + anunțul lui Marotta
Elogii pentru Chivu Lautaro, Calhanoglu și Thuram, cuceriți de antrenorul român: „Am încercat să dăm totul pentru el” + anunțul lui Marotta
00:16
Revolta „câinilor” FOTO. Jucătorii lui Dinamo au răbufnit pe rețelele de socializare: „Au o problemă cu noi! O rușine mizerabilă”
 Revolta „câinilor” FOTO. Jucătorii lui Dinamo au răbufnit pe rețelele de socializare: „Au o problemă cu noi! O rușine mizerabilă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Top stiri
U Craiova, cu o mână pe titlu VIDEO.  Victorie in extremis cu Dinamo, după o greșeală mare de arbitraj în prelungiri!
Superliga
03.05
U Craiova, cu o mână pe titlu VIDEO. Victorie in extremis cu Dinamo, după o greșeală mare de arbitraj în prelungiri!
Citește mai mult
U Craiova, cu o mână pe titlu VIDEO.  Victorie in extremis cu Dinamo, după o greșeală mare de arbitraj în prelungiri!
Visăm la medalie Echipa feminină de tenis de masă,  încă o victorie mare la Mondiale
Alte sporturi
03.05
Visăm la medalie Echipa feminină de tenis de masă, încă o victorie mare la Mondiale
Citește mai mult
Visăm la medalie Echipa feminină de tenis de masă,  încă o victorie mare la Mondiale
S-a întors Louis Munteanu VIDEO.  A marcat din nou pentru DC United:  „dublă” cu New York City FC
Stranieri
00:26
S-a întors Louis Munteanu VIDEO. A marcat din nou pentru DC United: „dublă” cu New York City FC
Citește mai mult
S-a întors Louis Munteanu VIDEO.  A marcat din nou pentru DC United:  „dublă” cu New York City FC
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi
B365
01.05
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi
Citește mai mult
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 33 rapid 29 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
04.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share