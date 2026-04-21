Opinii

Cristian Geambașu Dar de „Fata Morgana" ce ziceți?

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 21.04.2026, ora 16:46
alt-text Actualizat: 21.04.2026, ora 16:57
  • Numele viitorului stadion din Ștefan cel Mare e subiect de controversă. Nu se știe dacă și când va fi construit, deocamdată nu a fost nici demolat complet, dar știm că ministrul Internelor a decis să fie denumit  „Mircea Lucescu”.
  • Dar ministrul azi e, mâine nu mai e. Nu și fierătaniile lui Nicolae Badea. Acelea sunt eterne.

Toate articolele și știrile despre noul stadion Dinamo conțin în subsol o lungă înșiruire de date tehnice despre capacitatea și dotările viitoarei arene. O mândrețe, ce mai!

Cost estimat, 117 milioane de euro, capacitate, 25.000 de locuri, spații pentru spectatorii cu dizabilități, parcări, zone VIP, loje, vestiare moderne, zone de relaxare. Ba chiar și o boxă „generoasă” pentru presă. Asta ar fi culmea, să asiguri condiții de top muncii ziariștilor.

Labirintul

În subsolul articolelor, lucrurile stau excelent. Mai complicate sunt pe fond. Ați aflat că lucrările de demolare stagnează din nou din cauza unor litigii legate de dezafectarea vestigiilor societății falimentare a fostului președinte Nicolae Badea.

Am mai dezbătut subiectul, nu o iau de la capăt. E un labirint din care tu, cetățean bucureștean, prezumptiv beneficiar al unui stadion multifuncțional în centrul orașului (lucru care nu e pe gustul domnului Ion Țiriac. Dar un proiect imobiliar era OK?), nu mai ieși.

Pompieristic

Între timp a apărut altă problemă. Una de onomastică. Pompieristic, la câteva zile după moartea lui Mircea Lucescu, ministrul de Interne Cătălin Predoiu a anunțat printr-un comunicat că viitorul stadion al Clubului Sportiv Dinamo București va purta numele ilustrului defunct.

Nu știm cât mai valorează comunicatul cu pricina acum când Guvernul cel mai probabil va cădea și își va schimba componența. Aceeași Mărie cu altă pălărie sau altă Mărie cu aceeași pălărie, e un subiect care ne depășește.

De ce nu „Mircea Lucescu”?

Putem comenta însă ideea ca stadionul să poarte numele Mircea Lucescu. Stadionul nu există, nu cunoaștem data la care va fi construit, dacă va fi construit vreodată. Dar stadionului Fata Morgana (de ce nu s-ar numi așa?) i s-a atribuit repede, milițienește, un nume, ca o amendă de circulație. Iar numele scris de ministrul Predoiu ca un proces verbal de depășire a vitezei legale a generat turbulențe.

Obiecția principală: Lucescu a fost mare, dar a fost mare și pentru alții. Legătura lui cu Dinamo se întrerupe la începutul anilor 90. Imaginea lui Lucescu se leagă puternic și de Rapid. Și de Galatasaray, și de Beșiktaș, și de Șahtior. Lucescu a suspinat să antreneze și Steaua, făcea gesturi de ecumenism fotbalistic mergând pe rând în vestiarul Rapidului, al Stelei/FCSB, al lui Dinamo.

În războiul flamurilor roș-albastre susținea că FCSB este Steaua. Iar dinamoviștii, suporterii mai ales, știu toate lucrurile acestea.

Doar Dinamo

Absurdul ridicat la cote maxime. Un stadion-himeră a fost botezat de un ministru trecător, care a adulmecat oportunitatea de a se băga în seamă.

Cornel Dinu, legenda fotbalistică supremă în Ștefan cel Mare, omul care nu a jucat decât pentru Dinamo, identificându-și existența cu culorile alb-roșii, a contestat alegerea. Dar nu în beneficiu personal. Și nu acum, nu în timpul vieții.

Dinu spune că stadionul trebuie să se numească simplu „Dinamo”. „Cornel Dinu și atât” spune „Dinamo și atât”. Nu Cornel Dinu, nu Mircea Lucescu, nu Florea Dumitrache, nu Nunweiller. Doar Dinamo București.

Arena Națională cum ar trebui să se numească?

Ca să se scoată, cei cărora le-a fost teamă că ar întina memoria fostului selecționer dacă ar afirma că numele lui nu este potrivit pentru viitoarea arenă din Ștefan cel Mare au propus/sugerat ca Arena Națională să fie botezată Mircea Lucescu. O propunere-alibi.

Mai mult ca sigur că și pe acest subiect vor apărea controverse. De ce Mircea Lucescu și nu Emeric Ienei? Ienei deține cea mai mare performanță a fotbalului românesc, Cupa Campionilor Europeni. De ce nu Anghel Iordănescu? Nea Puiu a dus naționala pe locul 5 la un campionat mondial, cel mai bun loc ocupat de o reprezentativă română.

În lipsa performanțelor, botezăm stadioane. Nici măcar nu poți să spui că e un exercițiu care îți pune imaginația la lucru.

Cum ar trebui să se numească noul stadion Dinamo?

Mircea Lucescu %
Cornel Dinu %
Dinamo %
Știrile zilei din sport
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Campionate
22.04
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Superliga
22.04
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Citește mai mult
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Superliga
22.04
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Citește mai mult
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Stranieri
22.04
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Citește mai mult
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:32
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
23:56
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
22:47
Pariul lui Mutu Pe ce rapidist mizează „Briliantul” în următorul sezon: „Este o investiție bună”
Pariul lui Mutu  Pe ce rapidist mizează „Briliantul” în următorul sezon: „Este o investiție bună”
22:08
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Top stiri
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
Superliga
22.04
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
Citește mai mult
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”  
Superliga
22.04
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”
Citește mai mult
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”  
Hagi, prima decizie importantă  Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Nationala
22.04
Hagi, prima decizie importantă Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Citește mai mult
Hagi, prima decizie importantă  Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?
B365
22.04
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?
Citește mai mult
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?

Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 26 rapid 27 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
23.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share