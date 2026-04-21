Numele viitorului stadion din Ștefan cel Mare e subiect de controversă. Nu se știe dacă și când va fi construit, deocamdată nu a fost nici demolat complet, dar știm că ministrul Internelor a decis să fie denumit „Mircea Lucescu”.

Dar ministrul azi e, mâine nu mai e. Nu și fierătaniile lui Nicolae Badea. Acelea sunt eterne.

Toate articolele și știrile despre noul stadion Dinamo conțin în subsol o lungă înșiruire de date tehnice despre capacitatea și dotările viitoarei arene. O mândrețe, ce mai!

Cost estimat, 117 milioane de euro, capacitate, 25.000 de locuri, spații pentru spectatorii cu dizabilități, parcări, zone VIP, loje, vestiare moderne, zone de relaxare. Ba chiar și o boxă „generoasă” pentru presă. Asta ar fi culmea, să asiguri condiții de top muncii ziariștilor.

Labirintul

În subsolul articolelor, lucrurile stau excelent. Mai complicate sunt pe fond. Ați aflat că lucrările de demolare stagnează din nou din cauza unor litigii legate de dezafectarea vestigiilor societății falimentare a fostului președinte Nicolae Badea.

Am mai dezbătut subiectul, nu o iau de la capăt. E un labirint din care tu, cetățean bucureștean, prezumptiv beneficiar al unui stadion multifuncțional în centrul orașului (lucru care nu e pe gustul domnului Ion Țiriac. Dar un proiect imobiliar era OK?), nu mai ieși.

Pompieristic

Între timp a apărut altă problemă. Una de onomastică. Pompieristic, la câteva zile după moartea lui Mircea Lucescu, ministrul de Interne Cătălin Predoiu a anunțat printr-un comunicat că viitorul stadion al Clubului Sportiv Dinamo București va purta numele ilustrului defunct.

Nu știm cât mai valorează comunicatul cu pricina acum când Guvernul cel mai probabil va cădea și își va schimba componența. Aceeași Mărie cu altă pălărie sau altă Mărie cu aceeași pălărie, e un subiect care ne depășește.

De ce nu „Mircea Lucescu”?

Putem comenta însă ideea ca stadionul să poarte numele Mircea Lucescu. Stadionul nu există, nu cunoaștem data la care va fi construit, dacă va fi construit vreodată. Dar stadionului Fata Morgana (de ce nu s-ar numi așa?) i s-a atribuit repede, milițienește, un nume, ca o amendă de circulație. Iar numele scris de ministrul Predoiu ca un proces verbal de depășire a vitezei legale a generat turbulențe.

Obiecția principală: Lucescu a fost mare, dar a fost mare și pentru alții. Legătura lui cu Dinamo se întrerupe la începutul anilor 90. Imaginea lui Lucescu se leagă puternic și de Rapid. Și de Galatasaray, și de Beșiktaș, și de Șahtior. Lucescu a suspinat să antreneze și Steaua, făcea gesturi de ecumenism fotbalistic mergând pe rând în vestiarul Rapidului, al Stelei/FCSB, al lui Dinamo.

În războiul flamurilor roș-albastre susținea că FCSB este Steaua. Iar dinamoviștii, suporterii mai ales, știu toate lucrurile acestea.

Doar Dinamo

Absurdul ridicat la cote maxime. Un stadion-himeră a fost botezat de un ministru trecător, care a adulmecat oportunitatea de a se băga în seamă.

Cornel Dinu, legenda fotbalistică supremă în Ștefan cel Mare, omul care nu a jucat decât pentru Dinamo, identificându-și existența cu culorile alb-roșii, a contestat alegerea. Dar nu în beneficiu personal. Și nu acum, nu în timpul vieții.

Dinu spune că stadionul trebuie să se numească simplu „Dinamo”. „Cornel Dinu și atât” spune „Dinamo și atât”. Nu Cornel Dinu, nu Mircea Lucescu, nu Florea Dumitrache, nu Nunweiller. Doar Dinamo București.

Arena Națională cum ar trebui să se numească?

Ca să se scoată, cei cărora le-a fost teamă că ar întina memoria fostului selecționer dacă ar afirma că numele lui nu este potrivit pentru viitoarea arenă din Ștefan cel Mare au propus/sugerat ca Arena Națională să fie botezată Mircea Lucescu. O propunere-alibi.

Mai mult ca sigur că și pe acest subiect vor apărea controverse. De ce Mircea Lucescu și nu Emeric Ienei? Ienei deține cea mai mare performanță a fotbalului românesc, Cupa Campionilor Europeni. De ce nu Anghel Iordănescu? Nea Puiu a dus naționala pe locul 5 la un campionat mondial, cel mai bun loc ocupat de o reprezentativă română.

În lipsa performanțelor, botezăm stadioane. Nici măcar nu poți să spui că e un exercițiu care îți pune imaginația la lucru.