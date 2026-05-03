Cristi Chivu (45 de ani) poate cuceri duminică seară primul său titlu de campion ca antrenor. Un singur punct îi ajunge în fața Parmei, fosta sa echipă.

Ce va fi pe „Meazza”, ce pregătește clubul, cum așteaptă fanii interiști această performanță. Nu s-a mai întâmplat astfel din 1989!

Duminică, 3 mai 2026, poate fi o zi mare pentru Cristi Chivu. Ziua în care cucerește titlul în Serie A cu Inter Milano, prima sa performanță ca antrenor.

După ce Napoli s-a încurcat la Como, 0-0, nerazzurrii devin campioni cu un singur punct duminică seară, pe „Giuseppe Meazza”, contra Parmei, fosta formație a lui Chivu.

Ar avea zece puncte avans cu trei etape înainte de final.

Chivu, după Trapattoni. Inter poate fi campioană acasă după 37 de ani

Ar fi prima oară când Inter câștigă campionatul acasă, în fața propriilor suporteri.

Nu s-a mai întâmplat acest lucru de 37 de ani.

Pe 28 mai 1989, Lothar Matthaus a marcat în minutul 83 golul victoriei la 2-1 cu Napoli. Golul pentru trofeu.

„Meazza”, 28 mai 1989: Matthaus (stânga), duel cu Maradona în meciul care i-a oferit lui Inter precedentul titlu acasă. Foto: Imago

Diego Maradona nu a putut rezista nici el forței echipei lui Giovanni Trapattoni.

Pe 3 mai 2026, un alt LM, Lautaro Martinez, poate conduce din nou Inter spre titlu pe „Meazza”.

Chivu, în mijlocul jucătorilor nerazzurri. Foto: Imago

După aproape patru decenii, Chivu îi ia locul marelui Trapattoni.

21 este titlul lui Inter pe care îl poate cuceri Cristi Chivu încă de duminică seară. Între 1989 și 2026, echipa milaneză a mai cucerit 7 titluri, dar niciunul acasă

Inter, scenografie specială. S-a rezervat restaurantul. Dar trofeul lui Chivu mai așteaptă

Gazzetta dello Sport spune că totul este gata de sărbătoare la Milano.

Sunt așteptați 75.000 de spectatori la meci, galeria nerazzurra pregătind o scenografie specială pentru titlu.

Fericire pe „Giuseppe Meazza”. Foto: Imago

Clubul a rezervat restaurantul celebrării scudetto, în această noapte.

Dar Inter nu va primi trofeul astăzi pe teren, ci peste două săptămâni, pe 17 mai, la ultima partidă acasă din acest sezon, cu Verona.

Atunci, Chivu poate sărbători și eventul. Pe 9 mai are finala Cupei Italiei, la Roma, împotriva lui Lazio.

