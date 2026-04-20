Urât de proastă calitate. Urât și plictisitor. Tacticizat, în traducere fricos, un afront la adresa asistenței.

O radiografie a celor 3 meciuri din ultima etapă a play-off-ului confirmă impresia pe care și-o formează orice privitor, avizat sau ocazional.

Spectacol aproape zero, în schimb tensiune, nervi și golănie

FC Argeș - CFR Cluj 0-1, Dinamo - U Cluj 2-1, Craiova - Rapid 1-0. Un total de 5 goluri înscrise în 3 partide, adică în 270 de minute de joc. Cu prelungiri, de fapt aproape 300. Medie, un gol pe oră. Ca să înțelegem că orbităm prin altă galaxie, la Bayern - Real 4-3 s-au marcat 7 goluri în 90 de minute.

2 șuturi la Craiova

Potrivit statisticii site-ului Flashscore, la care voi apela în continuare, în cele 3 meciuri evocate s-au expediat 2 șuturi pe poartă la Craiova, 6 pe Arena Națională și 7 la Mioveni. Total, 15, medie per meci, 5. Dacă ați vizionat partidele, ați observat că multe dintre acestea au fost un soi de pase la portar.

Zero pase filtrante în 2 meciuri!

În partida cea mai importantă a rundei a 5-a a play-off-ului, cea din Bănie, Craiova a reușit 370 de pase corecte, în timp ce Rapid a avut 396. Cantitativ, destul de bine.

Problema că în tot meciul s-a dat o singură pasă filtrantă, a Rapidului. A fost și mai rău la Dinamo - U Cluj, 0 (zero) pase filtrante, aceeași statistică imaculată găsind-o și la FC Argeș - CFR, zero pase filtrante.

Ce înseamnă pasă filtrantă? Este acea pasă care taie liniile defensive adverse, punându-le în dificultate reală, iar pe cel care este servit în situație favorabilă de a înscrie.

A simula posesia

Singura pasă filtrantă consemnată de statisticile celor 3 partide de play-off îi aparține lui Moruțan și îi era adresată lui Paraschiv. Dar a fost o pasă greșită, prea lungă și cu o intensitate prea mare pentru reacția atacantului!

Unde te păcălește statistica, la capitolul procentului de pase reușite - fără excepție acesta situându-se la toate meciurile la peste 80%. De ce te păcălește? Simplu, pentru că o bună parte dintre acestea sunt pase laterale, între fundași și mijlocași, sau înapoi, către propriul portar.

Trec zeci de secunde până când o echipă aflată în posesie reușește să treacă centrul terenului, pătrunzând în terenul advers. De nenumărate ori, se face drumul înapoi, asta dacă între timp mingea nu este pierdută. Din acest non-fotbal reies posesiile acelea mincinoase.

3, Doamne, și nici unul

George Pușcaș, despre care președintele dinamovist Nicolescu a afirmat că a avut o prestație convingătoare, are 0 șuturi expediate, zero driblinguri, zero atingeri ale mingii în careul advers în fața Clujului.

Moruțan la Rapid cu Craiova n-a expediat niciun șut, nu a avut nicio atingere a mingii în careul advers și a reușit 1 dribling din 3 încercări.

Alex Cicâldău nu a șutat nici el niciodată, a avut o singură atingere a balonului în careul advers și un dribling reușit din tot atâtea tentative.

Așa arată bilanțul a 3 jucători cu nume și palmares, despre care în mod rezonabil ar trebui să ne gândim că sunt printre candidații la viitoarele convocări la echipa națională.

Între delir și absurd

Așa arată fotbalul nostru la vârf. Teamă de rezultat, lipsă de idei, ritm de joc scăzut, trageri de timp și simulări în abundență, fotbaliști importanți diminuați fizic și nemotivați.

Ce i-ar putea motiva? Cine? Antrenori terorizați de obiective și de patroni care fac și desfac la echipe. Public entuziast la victorie, niciodată să dea pe-afară stadionul, și nemilos la înfrângeri, facțiuni radicale de suporteri pentru care libertate înseamnă să îi facă țigani pe ceilalți. Cu acest fotbal vrem să ieșim în lume.