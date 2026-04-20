Opinii

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 20.04.2026, ora 13:54
alt-text Actualizat: 20.04.2026, ora 14:39
  • Urât de proastă calitate. Urât și plictisitor. Tacticizat, în traducere fricos, un afront la adresa asistenței.
  • O radiografie a celor 3 meciuri din ultima etapă a play-off-ului confirmă impresia pe care și-o formează orice privitor, avizat sau ocazional.
  • Spectacol aproape zero, în schimb tensiune, nervi și golănie

FC Argeș - CFR Cluj 0-1, Dinamo - U Cluj 2-1, Craiova - Rapid 1-0. Un total de 5 goluri înscrise în 3 partide, adică în 270 de minute de joc. Cu prelungiri, de fapt aproape 300. Medie, un gol pe oră. Ca să înțelegem că orbităm prin altă galaxie, la Bayern - Real 4-3 s-au marcat 7 goluri în 90 de minute.

2 șuturi la Craiova

Potrivit statisticii site-ului Flashscore, la care voi apela în continuare, în cele 3 meciuri evocate s-au expediat 2 șuturi pe poartă la Craiova, 6 pe Arena Națională și 7 la Mioveni. Total, 15, medie per meci, 5. Dacă ați vizionat partidele, ați observat că multe dintre acestea au fost un soi de pase la portar.

Zero pase filtrante în 2 meciuri!

În partida cea mai importantă a rundei a 5-a a play-off-ului, cea din Bănie, Craiova a reușit 370 de pase corecte, în timp ce Rapid a avut 396. Cantitativ, destul de bine.

Problema că în tot meciul s-a dat o singură pasă filtrantă, a Rapidului. A fost și mai rău la Dinamo - U Cluj, 0 (zero) pase filtrante, aceeași statistică imaculată găsind-o și la FC Argeș - CFR, zero pase filtrante.

Ce înseamnă pasă filtrantă? Este acea pasă care taie liniile defensive adverse, punându-le în dificultate reală, iar pe cel care este servit în situație favorabilă de a înscrie.

FOTO. Dinamo - U Cluj 2-1

Dinamo - U Cluj, meci în etapa #5 din play-off. Foto: GOLAZO.ro

Galerie foto (42 imagini)

Dinamo - U Cluj, meci în etapa #5 din play-off. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - U Cluj, meci în etapa #5 din play-off. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - U Cluj, meci în etapa #5 din play-off. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - U Cluj, meci în etapa #5 din play-off. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - U Cluj, meci în etapa #5 din play-off. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+42 Foto
labels.photo-gallery

A simula posesia

Singura pasă filtrantă consemnată de statisticile celor 3 partide de play-off îi aparține lui Moruțan și îi era adresată lui Paraschiv. Dar a fost o pasă greșită, prea lungă și cu o intensitate prea mare pentru reacția atacantului!

Unde te păcălește statistica, la capitolul procentului de pase reușite - fără excepție acesta situându-se la toate meciurile la peste 80%. De ce te păcălește? Simplu, pentru că o bună parte dintre acestea sunt pase laterale, între fundași și mijlocași, sau înapoi, către propriul portar.

Trec zeci de secunde până când o echipă aflată în posesie reușește să treacă centrul terenului, pătrunzând în terenul advers. De nenumărate ori, se face drumul înapoi, asta dacă între timp mingea nu este pierdută. Din acest non-fotbal reies posesiile acelea mincinoase.

3, Doamne, și nici unul

George Pușcaș, despre care președintele dinamovist Nicolescu a afirmat că a avut o prestație convingătoare, are 0 șuturi expediate, zero driblinguri, zero atingeri ale mingii în careul advers în fața Clujului.

Moruțan la Rapid cu Craiova n-a expediat niciun șut, nu a avut nicio atingere a mingii în careul advers și a reușit 1 dribling din 3 încercări.

Alex Cicâldău nu a șutat nici el niciodată, a avut o singură atingere a balonului în careul advers și un dribling reușit din tot atâtea tentative.

Așa arată bilanțul a 3 jucători cu nume și palmares, despre care în mod rezonabil ar trebui să ne gândim că sunt printre candidații la viitoarele convocări la echipa națională.

Între delir și absurd

Așa arată fotbalul nostru la vârf. Teamă de rezultat, lipsă de idei, ritm de joc scăzut, trageri de timp și simulări în abundență, fotbaliști importanți diminuați fizic și nemotivați.

Ce i-ar putea motiva? Cine? Antrenori terorizați de obiective și de patroni care fac și desfac la echipe. Public entuziast la victorie, niciodată să dea pe-afară stadionul, și nemilos la înfrângeri, facțiuni radicale de suporteri pentru care libertate înseamnă să îi facă țigani pe ceilalți. Cu acest fotbal vrem să ieșim în lume.

În plin delir, președintele Răzvan Burleanu spune că ne aflăm în elită. Absurdul la cote grotești, că de râs nu îți mai vine să râzi.

dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Cluj Universitatea Craiova liga 1 fc arges fotbal rapid razvan burleanu
Top stiri
Gestul lui Mircea Lucescu  Ce a făcut fostul selecționer pentru tânărul jucător al lui U Cluj: „L-a sunat și i-a spus asta”
Superliga
11:39
Gestul lui Mircea Lucescu Ce a făcut fostul selecționer pentru tânărul jucător al lui U Cluj: „L-a sunat și i-a spus asta”
Citește mai mult
Gestul lui Mircea Lucescu  Ce a făcut fostul selecționer pentru tânărul jucător al lui U Cluj: „L-a sunat și i-a spus asta”
„Aș vrea să-l mănânc pe Rădoi!” VIDEO. Flavius Stoican a făcut show: „E război, ne transformăm” + „Degeaba a construit Hagi...”
Superliga
09:56
„Aș vrea să-l mănânc pe Rădoi!” VIDEO. Flavius Stoican a făcut show: „E război, ne transformăm” + „Degeaba a construit Hagi...”
Citește mai mult
„Aș vrea să-l mănânc pe Rădoi!” VIDEO. Flavius Stoican a făcut show: „E război, ne transformăm” + „Degeaba a construit Hagi...”
Klinsmann și-a rupt gâtul Fiul fostului mare fotbalist a fost scos pe targă de pe teren: „Sezonul meu s-a încheiat”
Campionate
10:02
Klinsmann și-a rupt gâtul Fiul fostului mare fotbalist a fost scos pe targă de pe teren: „Sezonul meu s-a încheiat”
Citește mai mult
Klinsmann și-a rupt gâtul Fiul fostului mare fotbalist a fost scos pe targă de pe teren: „Sezonul meu s-a încheiat”
VIDEO | Niște puști s-au plimbat cu bicicletele prin metroul din Drumul Taberei ca pe pumptruck. În regulamentul Metrorex, bicla trebuie cărată „ca bagaj de mână” și la ore speciale
B365
20.04
VIDEO | Niște puști s-au plimbat cu bicicletele prin metroul din Drumul Taberei ca pe pumptruck. În regulamentul Metrorex, bicla trebuie cărată „ca bagaj de mână” și la ore speciale
Citește mai mult
VIDEO | Niște puști s-au plimbat cu bicicletele prin metroul din Drumul Taberei ca pe pumptruck. În regulamentul Metrorex, bicla trebuie cărată „ca bagaj de mână” și la ore speciale

Echipe/Competiții

fcsb 33 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 21 rapid 28 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
21.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share