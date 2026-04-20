Un studiu realizat de CIES Football Observatory scoate la suprafață problemele grave pe care le traversează fotbalul în România

Hagi ne-a explicat astăzi cum a învățat în Olanda că esențial e să știi să selectezi jucătorii când îi chemi la națională. Acum e selecționer, însă are cu adevărat de unde selecta?

Gică, degeaba ne propui concepte din Olanda, dacă până și clipul de prezentare de azi ne arată infinitul care ne desparte de ceea ce am fost cândva în fotbal

Gheorghe Hagi e de astăzi antrenorul naționalei României. Era fericit la conferința de prezentare. A ajuns unde și-a dorit și unde merita. Ne-a explicat conceptele, principiile pe care le are și pe care le va pune în aplicare. Ne-a spus că avem talent, că românii au genă bună și că vrea să devenim cei mai buni.

Ce a învățat Hagi în Olanda: „Selecția face diferența”

Vorbele sunt frumoase. Promisiunile la fel, speranțele sunt multe, la fel ca la orice nou start. Mai ales când spune că va implementa ceva ce a văzut în Olanda. „Am mers acolo, înainte să-mi deschid Academia și am învățat că e esențial să știi să selectezi. Selecția face diferența“.

Nu există dubiu că Hagi are capacitatea de distinge cine e fotbalist și cine nu. Întrebarea e: să selectezi din ce anume?

Ironia face că înainte cu doar câteva zile ca Hagi să fie instalat, un studiu realizat pe fotbalul european și mondial, de către CIES Football Observatory, vine cu cifre pe care Gică e obligat să le vadă. Fiindcă sunt șocante!

România practic nu are un fond suficient de mare de jucători tineri și foarte tineri care în anii următori să asigure fluxul pentru echipa națională. Campionatul intern a asaltat de străini și de jucători bătrâni și foarte bătrâni.

Ce are Hagi în fotbalul românesc

Studiul scoate la suprafață o problemă majoră. Câte echipe din Liga 1 au folosit în peste 50% din timpul de joc jucători care să fi avut sub 24 de ani la momentul în care au jucat?

Răspunsul? ZERO. Nici o formație, în condițiile în care în Liga 1 există o obligativitate de a folosi fotbalist U21. Singurele formații care se situează între 40-45% la acest capitol sunt Farul și FCSB.

În tot restul Europei, în campionatele din afara Top 10, doar două țări sunt și ele la nivel cu noi: Cipru și Grecia. Poate nu e întâmplător că acestea, dar și România vor vedea Mondialul din vară la televizor.

Ce selecție va face Hagi în anii care vin dacă în prezent bazinul de jucători sub 24 de ani, pe ultimii 5 ani, deci unii dintre ei au astăzi și 27-28 de ani, e atât de scăzut? Problema noastră devine și mai mare, atunci când realizăm că celelalte țări au un avans formidabil.

ATENȚIE:

România nu are nici o echipă care între 2021 și 2026 să fi folosit, ca procentaj al minutelor, peste 50% fotbaliști care aveau sub 24 de ani la momentul la care au jucat.

ÎN SCHIMB:

Danemarca are jumătate dintre echipele din prima ligă cu peste 50% jucători sub 24 de ani pe teren!

Slovenia e și mai tare: 70% dintre echipele din prima divizie trec de jumătate din minute jucate cu jucători care au cel mult 24 de ani

Elveția, Slovacia, Serbia au procente între 25% și 50% raportat la echipele din campionat care ating acest prag

Austria, Croația, Cehia și Suedia bifează și ele între 20% și 33% dintre formații care joacă având jucători sub 24 de ani în proporție de mai mult de jumătate dintre meciuri

Comparația acestor țări versus România privind prezența la Mondiale

Danemarca: nu va fi la CM 2026, dar a fost în 2022 și în 2018

Slovenia: ultimele Mondiale la care a fost 2002 și 2010

Elveția: prezentă la ultimele 6 Mondiale, inclusiv 2026

Slovacia: a fost la CM 2010

Serbia: nu va fi în 2026, dar între 2006 și 2022 a fost la 4 din cele 5 turnee finale

Austria: va fi la CM 2026, după ce nu mai fusese din 1998

Cehia: va fi în 2026, ultima dată a fost în 2006

Croația: cu excepția ediției 2010, a fost la toate Mondialele, începând cu cel din 1998

Suedia: va fi în 2026, a fost și în 2018

ROMÂNIA: n-a mai fost din 1998, nu va fi nici în 2026

Lecția Olandei despre fotbaliști tineri

Hagi a oferit exemplul Olandei, de unde a spus că a învățat cum trebuie să selectezi. E bine că s-a școlit acolo, doar că Olanda chiar are unde să aplice conceptul respectiv. E realmente ieșit din comun ce propune această țară.

REȚINEȚI: 12 formații din prima divizie, în frunte cu Ajax, Feyenoord, AZ Alkmaar, Twente, trec de 50% jucători sub 24 de ani folosiți în meciurile oficiale. AZ Alkmaar are un procent de 70%, Ajax și Feyenoord câte 60%.

Comparativ, primele două clasate acum în Liga 1, U Craiova și U Cluj, nu adună împreună procentul pe care îl are singură Feyenoord. Cum să te gândești că te poți bate cu ei sau că măcar poți face ca ei la nivel de selecție?

Nu suntem departe, suntem la ani-lumină de fotbalul care contează. Meciurile de UEFA Champions League ne spun că noi practic nu mai jucăm același fotbal pe care îl joacă și ei, în vreme ce la volumul de jucători tineri suntem chiar zero.

Cum ne-a surclasat Belgia

La finalul anilor 90, România era la nivel de națională peste Belgia. În a doua jumătate a anilor 2000, România era la nivelul echipelor de club peste Belgia: ocupam locul 7 în ierarhia coeficienților, față de 13 pe cât erau belgienii. În 2008, noi am fost la Euro, ei n-au fost.

De atunci însă, Belgia și-a schimbat strategia, a mizat masiv pe jucători tineri în campionat, iar astăzi, e un exemplu la acest capitol, alături de Olanda. Jumătate dintre formațiile din prima ligă belgiană folosesc peste 50% din jucători sub 24 de ani.

Strategia a dat roade, indiferent de cine a fost selecționer: între 2014 și 2026, Belgia a bifat prezența la 7 turnee finale la rând de Mondiale și Europene.

Clipul de prezentare a fost neinspirat, dar măcar ne-a diagnosticat

Nu e suficient că Hagi vrea să readucă naționala în top. Trebuie să mai vrea și România, la nivel de fotbal. Iar România pare că se încăpățânează să nu vrea!

PS: Cam neinspirată Federația cu clipul difuzat înainte de prezentare. 76 de secunde de imagini cu Hagi marcând, dribling, celebrând goluri, pasând, dansând la Mondiale și Europene, plus momentul retragerii. Toate aceste ipostaze ca fotbalist.

Nicio imagine din cariera de antrenor, cu el pe bancă, la antrenamente, de la națională, Timișoara, FCSB, Viitorul, Galatasaray sau Farul. Totuși, astăzi, Hagi a fost numit antrenor, nu fotbalist.

Dar până și acele imagini ne arată, de fapt, infinitul care pare că ne desparte față de ceea ce am fost cândva în fotbal.