Meci nebun la Miami! VIDEO. Cu Leo Messi pe teren, Inter a condus cu 3-0, dar a pierdut într-un mod incredibil

Inter Miami - Orlando City 3-4. Deși gazdele au condus cu 3-0, echipa la care joacă Lionel Messi (38 de ani) a pierdut într-un mod incredibil meciul din MLS.

Inter Miami și Orlando City s-au întâlnit sâmbătă noapte, într-un meci din etapa #11 din MLS.

Lionel Messi a înscris cel de-al treilea gol al echipei sale, dar nu a fost de ajuns pentru Inter Miami ca să obțină cele trei puncte.

Inter Miami a început cum nu se putea mai bine meciul cu Orlando City. Gazdele au deschis scorul în minutul 4, grație reușitei lui Ian Fray, care a înscris cu capul din centrarea venezueleanului Telasco Segovia.

Inter a continuat să pună presiune pe oaspeți și a majorat diferența în minutul 25, prin Segovia.

Messi a centrat în careu, pe jos, iar venezueleanul a împins mingea în poartă, din câțiva metri, și a dus scorul la 2-0 pentru Inter Miami.

În minutul 34, Inter Miami s-a dezlănțuit și a marcat cel de-al treilea gol. Luis Suarez i-a pasat lui Lionel Messi, care se afla la marginea careului advers.

Argentinianul a driblat scurt un jucător al celor de la Orlando City, și-a așezat mingea și a șutat la poartă, reușind să-l învingă pe Crepeau. Astfel, Messi a ajuns la 86 de goluri marcate în 100 de meciuri jucate pentru Inter Miami.

În ciuda faptului că încasase trei goluri în jumătate de oră, Orlando City nu a renunțat și a răspuns imediat. Oaspeții au redus din diferență în minutul 39, grației golului superb marcat de Martin Ojeda, din afara careului.

Orlando City a reușit remontada și a câștigat cu 4-3

În minutul 68, mijlocașul Martin Ojeda a înscris din nou și a readus speranțele celor de la Orlando City. Argentinianul a reușit „dubla”, după un șut cu piciorul stâng din careu, la colțul lung.

Golul egalizator a venit 10 minute mai târziu, prin același Ojeda! Acesta a înscris din penalty, după un fault comis de fundașul Falcon Picart.

Lovitura de grație a venit în prelungirile partidei. Cei de la Orlando au marcat golul victoriei în minutul 90+3, prin Tyrese Spicer, care a profitat de o greșeală a fundașilor adverși și a înscris printre picioarele portarului Dayne St. Clair.

În urma acestui rezultat, Inter Miami se poziționează pe locul 3 în Conferința de Est, cu 19 puncte, în timp ce Orlando City se află pe locul 13, cu 10 puncte.

905 goluri a marcat Lionel Messi, până acum, în cariera sa

