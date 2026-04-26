alt-text Publicat: 26.04.2026, ora 23:08
alt-text Actualizat: 26.04.2026, ora 23:33
  • Văzând cum joacă Rapid, surpriză nu e că nu va fi în Europa, ci că a prins play-off-ul.

Câteva concluzii amestecate după Dinamo - Rapid:

1. Contrastul cromaticii tricourilor celor două formații a lăsat iarăși de dorit. O echipă în vișiniu cu inserții albe versus o echipă în alb-roșu. UEFA n-ar fi permis niciodată așa ceva în UEFA Champions League.

2. La ce fotbal joacă Rapid, nu faptul că nu va prinde Europa trebuie să fie o surpriză, ci că a prins play-off-ul. O echipă cu un buget salarial de peste 10 milioane de euro arată ca una care mai are nevoie de alți 10 milioane de euro ca să se salveze de la colaps ca joc practicat!

3. Multe echipe au făcut transferuri proaste în ultimii ani, dar parcă țeapă mai mare decât și-a luat Rapid cu Moruțan nu are cum să mai ia altcineva. Pare un fotbalist fie retras, fie plictisit.

4. România cred că e singura țară din lume în care cineva dă cu mașina peste un om pe trecerea de pietoni, accident care i-a provocat moartea pietonului, vinovatul mai și fuge de la locul accidentului, dar continuă să joace fotbal weekend de weekend! Ce sentiment vă încearcă atunci când îl vedeți pe Keita pe teren?

5. Briciu nu merită compasiune, ci întrebat cu cine a făcut junioratul în ale portăriei și cine l-a învățat procedeul la care a apelat la golul lui Milanov. Eu cred că dacă în locul lui Aioani evolua un jucător de câmp, ar fi avut o prestație mai bună decât Briciu.

6. Tot ce a pregătit, gândit și schimbat Kopic în timpul meciului a fost perfect. A început cu 5 în defensivă, a schimbat ofensiv deși avea 1-0 și a surprins-o total pe Rapid. Un meci câștigat tactic în stil de mare antrenor de croat!

7. Dacă Rapid l-a dat afară pe Bergodi acum 2 ani după 4 înfrângeri la rând, nu văd de ce nu trebuie procedat la fel acum cu Gâlcă. Rapid a ajuns la 4 eșecuri în ultimele 5 etape!

8. O echipă care joi a jucat 120 de minute și care era teoretic mai obosită și fizic și mental a fost mult mai proaspătă, cu mai multă energie și mai fortificată psihic. Cu greu poate fi explicat cum Dinamo și-a revenit într-un timp atât de scurt pentru a arăta un nivel atât de ridicat!

9. Ne îndreptăm spre o finală Dinamo - FCSB pentru ultimul loc de Europa, ceea ce ar încheia în cel mai dramatic și spectaculos mod acest campionat!

CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
„Toată lumea a văzut schimbarea” Crina Pintea, prima reacție după ce CSM București și-a aflat adversara din semifinalele Ligii: „Un vis pentru noi”
Cristian Geambașu Meritul Bojanei
Elias s-a întors în România Ce spune Charalambous despre o eventuală revenire la FCSB: „Am petrecut ani minunați aici”
Final rapid de coșmar

Săracul Rădoi

Cât de bun e Kopic?

McPuișorul Lamine

Unde are dreptate, unde greșește

Ce va face Hagi atunci?

Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Hagi. Ziua 1

Urât fotbal mai avem!

Frica peste România

Frumosul și bestia

Gardienii fotbalului

Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Clement, fratele lui Istvan

Ce credeai, Edi?

Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Jalnica Barcelona anti-Kovacs

„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun:  „Sistemul e defect, nu glumesc”
„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
Demolarea Cartierului Evreiesc, episod tragic în istoria Bucureștiului. Cum a fost pusă la pământ Casa cu havuz “Malide”, de pe strada Parfumului
