Văzând cum joacă Rapid, surpriză nu e că nu va fi în Europa, ci că a prins play-off-ul.

Câteva concluzii amestecate după Dinamo - Rapid:

1. Contrastul cromaticii tricourilor celor două formații a lăsat iarăși de dorit. O echipă în vișiniu cu inserții albe versus o echipă în alb-roșu. UEFA n-ar fi permis niciodată așa ceva în UEFA Champions League.

2. La ce fotbal joacă Rapid, nu faptul că nu va prinde Europa trebuie să fie o surpriză, ci că a prins play-off-ul. O echipă cu un buget salarial de peste 10 milioane de euro arată ca una care mai are nevoie de alți 10 milioane de euro ca să se salveze de la colaps ca joc practicat!

3. Multe echipe au făcut transferuri proaste în ultimii ani, dar parcă țeapă mai mare decât și-a luat Rapid cu Moruțan nu are cum să mai ia altcineva. Pare un fotbalist fie retras, fie plictisit.

4. România cred că e singura țară din lume în care cineva dă cu mașina peste un om pe trecerea de pietoni, accident care i-a provocat moartea pietonului, vinovatul mai și fuge de la locul accidentului, dar continuă să joace fotbal weekend de weekend! Ce sentiment vă încearcă atunci când îl vedeți pe Keita pe teren?

5. Briciu nu merită compasiune, ci întrebat cu cine a făcut junioratul în ale portăriei și cine l-a învățat procedeul la care a apelat la golul lui Milanov. Eu cred că dacă în locul lui Aioani evolua un jucător de câmp, ar fi avut o prestație mai bună decât Briciu.

6. Tot ce a pregătit, gândit și schimbat Kopic în timpul meciului a fost perfect. A început cu 5 în defensivă, a schimbat ofensiv deși avea 1-0 și a surprins-o total pe Rapid. Un meci câștigat tactic în stil de mare antrenor de croat!

7. Dacă Rapid l-a dat afară pe Bergodi acum 2 ani după 4 înfrângeri la rând, nu văd de ce nu trebuie procedat la fel acum cu Gâlcă. Rapid a ajuns la 4 eșecuri în ultimele 5 etape!

8. O echipă care joi a jucat 120 de minute și care era teoretic mai obosită și fizic și mental a fost mult mai proaspătă, cu mai multă energie și mai fortificată psihic. Cu greu poate fi explicat cum Dinamo și-a revenit într-un timp atât de scurt pentru a arăta un nivel atât de ridicat!

9. Ne îndreptăm spre o finală Dinamo - FCSB pentru ultimul loc de Europa, ceea ce ar încheia în cel mai dramatic și spectaculos mod acest campionat!