Ca în MMA! Clubul din Premier League care a apelat la un luptător pentru fazele fixe » Explicația oferită de antrenor
Publicat: 03.05.2026, ora 12:24
Actualizat: 03.05.2026, ora 12:24
  • Clubul englez Brighton a apelat la serviciile unui luptător din MMA pentru a-i ajuta pe jucători să devină mai puternici în duelurile cu adversarii lor din Premier League.
  • Cum a explicat antrenorul Fabian Hurzeler (33 de ani) decizia luată, mai jos.

Înaintea duelului cu Newcastle, scor 1-3, de sâmbătă, din etapa 35 din Premier League, cei de la Brighton au recurs la un antrenament special pentru a le putea face față adversarilor.

Luptătorul german Chris Eckerlin, ajutorul celor de la Brighton

Antrenamentul efectuat de jucătorii lui Brighton alături de luptătorul Chris Eckerlin a fost unul special, inspirat din MMA.

„Pescărușii” au dorit ca fotbaliștii echipei să fie mai puternici la fazele fixe și în duelurile unu contra unu cu adversarii.

Această decizie a fost luată înainte de meciul cu Newcastle, echipă care are jucători foarte înalți și masivi, precum Dan Burn (2,01 metri înălțime), Nick Woltemade (1,98 metri), Sven Botman (1,93 metri) sau Malick Thiaw (1,94 metri).

Antrenorul echipei, Fabian Hurzeler, a vorbit despre decizia luată înaintea meciului pierdut cu Newcastle, scor 1-3.

„L-am adus pentru că am discutat mult despre fazele fixe, despre intervențiile jucătorilor și despre noile tendințe din Premier League. Încercăm să ne adaptăm.

Nu vreau ca echipa mea să fie cunoscută ca fiind «blândă». În anumite momente trebuie să fii puternic în duelurile individuale, și există diferite moduri în care poți deveni așa.

El (n.r. Chris Eckerlin) trebuie să găsească întotdeauna o soluție să-și învingă adversarul, iar noi încercăm să preluăm idei din alte sporturi. A fost o abordare eficientă”, a declarat Fabian Hurzeler, conform thesun.co.uk.

În acest moment, Brighton se află pe locul 7 în Premier League, cu 50 de puncte acumulate după 35 de etape.

Chris Eckerlin este un luptător german care a debutat în sporturile de contact în 2009. Inițial, acesta a fost fotbalist. A îmbrăcat tricoul mai multor echipe din Germania.

Eckerlin a evoluat pentru RW Frankfurt, Borussia Fulda, Darmstadt 98, Hessen Dreieich, RW Hadamar, Aschaffenburg sau Barockstadt.

Într-un final, acesta a ales sportul de contact, debutând cu o victorie pe 12 septembrie 2009, împotriva lui Stephan Berg. În cariera sa, Eckerlin a obținut 14 victorii și a suferit 6 înfrângeri.

Ce meciuri mai are de jucat Brighton în acest sezon:

  • Wolverhampton (acasă), pe 9 mai
  • Leeds United (deplasare), pe 17 mai
  • Manchester United (acasă), pe 24 mai

VIDEO. Rezumat Newcastle - Brighton 3-1

