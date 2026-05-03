Alarmă în Formula 1 Ce se întâmplă la cursa de azi de la Miami. FIA nu a vrut să riște anularea ei. Incident în calificări
Kimi Antonelli, în calificările de la Miami. Foto: Imago
Formula 1

Alarmă în Formula 1 Ce se întâmplă la cursa de azi de la Miami. FIA nu a vrut să riște anularea ei. Incident în calificări

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 03.05.2026, ora 11:19
alt-text Actualizat: 03.05.2026, ora 11:19
  • FIA a decis modificarea orei de start a etapei de Formula 1 de duminică.
  • Motivul care a obligat federația internațională să ia această hotărâre.
  • Cum arată Top 10 pe grila de start a cursei de la Miami, transmisă în direct de Antena 3.

Din cauza războiului SUA - Iran care afectează tot Orientul Mijlociu, cele două etape de Formula 1 programate inițial în Bahrain (12 aprilie) și Arabia Saudită (19 aprilie) au fost anulate.

Marta Kostyuk, moment memorabil FOTO: Ucraineanca a câștigat turneul de la Madrid și a sărbătorit în stilul Nadia! Ce i-a transmis „Zeița de la Montreal”
Citește și
Marta Kostyuk, moment memorabil FOTO: Ucraineanca a câștigat turneul de la Madrid și a sărbătorit în stilul Nadia! Ce i-a transmis „Zeița de la Montreal”
Citește mai mult
Marta Kostyuk, moment memorabil FOTO: Ucraineanca a câștigat turneul de la Madrid și a sărbătorit în stilul Nadia! Ce i-a transmis „Zeița de la Montreal”

Cursa de la Miami începe la ora 20:00. Furtuna a dat programul peste cap

Cursa de la Miami, de astăzi, putea fi și ea în pericol. De aceea, FIA a luat o decizie radicală. A devansat-o cu trei ore.

Trebuia să înceapă la 16:00, ora locală, 23:00 în România, dar va demara cu trei ore mai devreme, 20:00 la noi. 

Motivul: furtuna care se anunță duminică la Miami, cu ploaie torențială și fulgere.

Regulile din Statele Unite obligă organizatorii să suspende orice competiție sportivă în cazul apropierii unei furtuni, ceea ce ar fi însemnat ca toți spectatorii să părăsească tribunele și să se adăpostească.

FIA: „Pentru siguranța piloților și fanilor”

FIA nu a vrut să-și asume acest risc, în condițiile în care cursa putea fi întreruptă definitiv. 

De aceea, a preferat să anunțe, chiar dacă atât de târziu (în Europa, era duminică dimineață), modificarea orei de start.

„Prognoza meteo anunța ploi abundente pentru după-amiază, aproape de ora de start, de aceea s-a decis devansarea începutului cursei”, a comunicat FIA, potrivit Marca. 

Această hotărâre a fost luată pentru a minimiza perturbările cursei, a asigura timpul maxim posibil pentru finalizarea Marelui Premiu în cele mai bune condiții și a prioritiza siguranța piloților, fanilor, echipelor și personalului. Comunicat FIA

Antonelli, în pole-position. Hadjar, descalificat

Sâmbătă, cursa de sprint a fost câștigată de Lando Norris (McLaren), înaintea coechipierului Oscar Piastri și a lui Charles Leclerc (Ferrari).

Locul 6 la sprint, Kimi Antonelli (Mercedes) s-a revanșat în calificările pentru cursă. Liderul clasamentului general pleacă din pole-position.

Antonelli, al 3-lea pole-position consecutiv, încadrat de Verstappen (stânga, locul 2) și Leclerc (3). Foto: Imago Antonelli, al 3-lea pole-position consecutiv, încadrat de Verstappen (stânga, locul 2) și Leclerc (3). Foto: Imago
Antonelli, al 3-lea pole-position consecutiv, încadrat de Verstappen (stânga, locul 2) și Leclerc (3). Foto: Imago

Deși a încheiat calificările pe 9, francezul Isack Hadjar (Red Bull) va porni de pe ultima poziție, după ce a fost descalificat din cauza unei probleme tehnice la mașină (plăcile de podea stânga și dreapta depășeau volumul de referință cu 2 mm). 

Cum arată Top 10 pe grila de start la Miami

  1. Kimi Antonelli (Mercedes). 
  2. Max Verstappen (Red Bull). 
  3. Charles Leclerc (Ferrari). 
  4. Lando Norris (McLaren).
  5. George Russell (Mercedes).
  6. Lewis Hamilton (Ferrari). 
  7. Oscar Piastri (McLaren). 
  8. Franco Colapinto (Alpine). 
  9. Pierre Gasly (Alpine). 
  10. Nico Hulkenberg (Audi). 

Citește și

Alex Zanardi a murit Fostul pilot de Formula 1 avea 59 de ani. Accidentele care i-au schimbat viața: „Ne-a oferit puterea de a nu renunța niciodată”
Formula 1
13:16
Alex Zanardi a murit Fostul pilot de Formula 1 avea 59 de ani. Accidentele care i-au schimbat viața: „Ne-a oferit puterea de a nu renunța niciodată”
Citește mai mult
Alex Zanardi a murit Fostul pilot de Formula 1 avea 59 de ani. Accidentele care i-au schimbat viața: „Ne-a oferit puterea de a nu renunța niciodată”
Decizie importantă în Formula 1  FIA va schimba regulamentul în timpul sezonului » Când intră în vigoare noile modificări 
Formula 1
17:47
Decizie importantă în Formula 1 FIA va schimba regulamentul în timpul sezonului » Când intră în vigoare noile modificări
Citește mai mult
Decizie importantă în Formula 1  FIA va schimba regulamentul în timpul sezonului » Când intră în vigoare noile modificări 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
FIA formula 1 cursa miami furtuna
Știrile zilei din sport
„Made in Romania”  VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit  în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
Stranieri
01:30
„Made in Romania” VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
Citește mai mult
„Made in Romania”  VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit  în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
Stranieri
01:14
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
Citește mai mult
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
Eroare gravă de arbitraj în Bănie VIDEO. Victoria Craiovei cu Dinamo a venit după un ofsaid evident! Greșeala poate decide campioana! + verdictul specialistului
Superliga
03.05
Eroare gravă de arbitraj în Bănie VIDEO. Victoria Craiovei cu Dinamo a venit după un ofsaid evident! Greșeala poate decide campioana! + verdictul specialistului
Citește mai mult
Eroare gravă de arbitraj în Bănie VIDEO. Victoria Craiovei cu Dinamo a venit după un ofsaid evident! Greșeala poate decide campioana! + verdictul specialistului
Cristi Chivu, campion în Italia! FOTO. Inter învinge Parma și câștigă titlul #21! Sărbătoare nebună pe „Meazza”
Campionate
03.05
Cristi Chivu, campion în Italia! FOTO. Inter învinge Parma și câștigă titlul #21! Sărbătoare nebună pe „Meazza”
Citește mai mult
Cristi Chivu, campion în Italia! FOTO. Inter învinge Parma și câștigă titlul #21! Sărbătoare nebună pe „Meazza”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
01:30
„Made in Romania” VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
„Made in Romania”  VIDEO. Cristi Chivu, dezlănțuit  în vestiarul lui Inter! Au sărbătorit titlul cu maneaua ajunsă celebră în Europa
01:14
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde
01:03
Elogii pentru Chivu Lautaro, Calhanoglu și Thuram, cuceriți de antrenorul român: „Am încercat să dăm totul pentru el” + anunțul lui Marotta
Elogii pentru Chivu Lautaro, Calhanoglu și Thuram, cuceriți de antrenorul român: „Am încercat să dăm totul pentru el” + anunțul lui Marotta
00:16
Revolta „câinilor” FOTO. Jucătorii lui Dinamo au răbufnit pe rețelele de socializare: „Au o problemă cu noi! O rușine mizerabilă”
 Revolta „câinilor” FOTO. Jucătorii lui Dinamo au răbufnit pe rețelele de socializare: „Au o problemă cu noi! O rușine mizerabilă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Top stiri
U Craiova, cu o mână pe titlu VIDEO.  Victorie in extremis cu Dinamo, după o greșeală mare de arbitraj în prelungiri!
Superliga
03.05
U Craiova, cu o mână pe titlu VIDEO. Victorie in extremis cu Dinamo, după o greșeală mare de arbitraj în prelungiri!
Citește mai mult
U Craiova, cu o mână pe titlu VIDEO.  Victorie in extremis cu Dinamo, după o greșeală mare de arbitraj în prelungiri!
Visăm la medalie Echipa feminină de tenis de masă,  încă o victorie mare la Mondiale
Alte sporturi
03.05
Visăm la medalie Echipa feminină de tenis de masă, încă o victorie mare la Mondiale
Citește mai mult
Visăm la medalie Echipa feminină de tenis de masă,  încă o victorie mare la Mondiale
S-a întors Louis Munteanu VIDEO.  A marcat din nou pentru DC United:  „dublă” cu New York City FC
Stranieri
00:26
S-a întors Louis Munteanu VIDEO. A marcat din nou pentru DC United: „dublă” cu New York City FC
Citește mai mult
S-a întors Louis Munteanu VIDEO.  A marcat din nou pentru DC United:  „dublă” cu New York City FC
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi
B365
01.05
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi
Citește mai mult
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 33 rapid 29 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
04.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share