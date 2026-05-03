FIA a decis modificarea orei de start a etapei de Formula 1 de duminică.

Motivul care a obligat federația internațională să ia această hotărâre.

Cum arată Top 10 pe grila de start a cursei de la Miami, transmisă în direct de Antena 3.

Din cauza războiului SUA - Iran care afectează tot Orientul Mijlociu, cele două etape de Formula 1 programate inițial în Bahrain (12 aprilie) și Arabia Saudită (19 aprilie) au fost anulate.

Cursa de la Miami începe la ora 20:00. Furtuna a dat programul peste cap

Cursa de la Miami, de astăzi, putea fi și ea în pericol. De aceea, FIA a luat o decizie radicală. A devansat-o cu trei ore.

Trebuia să înceapă la 16:00, ora locală, 23:00 în România, dar va demara cu trei ore mai devreme, 20:00 la noi.

Let's head onboard with Max Verstappen as we compare his lap to that of pole-sitter Kimi Antonelli 💨👇#F1 #MiamiGP — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Motivul: furtuna care se anunță duminică la Miami, cu ploaie torențială și fulgere.

Regulile din Statele Unite obligă organizatorii să suspende orice competiție sportivă în cazul apropierii unei furtuni, ceea ce ar fi însemnat ca toți spectatorii să părăsească tribunele și să se adăpostească.

FIA: „Pentru siguranța piloților și fanilor”

FIA nu a vrut să-și asume acest risc, în condițiile în care cursa putea fi întreruptă definitiv.

De aceea, a preferat să anunțe, chiar dacă atât de târziu (în Europa, era duminică dimineață), modificarea orei de start.

The wait to see if he was indeed on pole... 👀



Kimi could finally pull up to the P1 board after Max crossed the line! 😮‍💨#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/vGMOTCN46x — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

„Prognoza meteo anunța ploi abundente pentru după-amiază, aproape de ora de start, de aceea s-a decis devansarea începutului cursei”, a comunicat FIA, potrivit Marca.

Această hotărâre a fost luată pentru a minimiza perturbările cursei, a asigura timpul maxim posibil pentru finalizarea Marelui Premiu în cele mai bune condiții și a prioritiza siguranța piloților, fanilor, echipelor și personalului. Comunicat FIA

Antonelli, în pole-position . Hadjar, descalificat

Sâmbătă, cursa de sprint a fost câștigată de Lando Norris (McLaren), înaintea coechipierului Oscar Piastri și a lui Charles Leclerc (Ferrari).

Locul 6 la sprint, Kimi Antonelli (Mercedes) s-a revanșat în calificările pentru cursă. Liderul clasamentului general pleacă din pole-position.

Antonelli, al 3-lea pole-position consecutiv, încadrat de Verstappen (stânga, locul 2) și Leclerc (3). Foto: Imago

Deși a încheiat calificările pe 9, francezul Isack Hadjar (Red Bull) va porni de pe ultima poziție, după ce a fost descalificat din cauza unei probleme tehnice la mașină (plăcile de podea stânga și dreapta depășeau volumul de referință cu 2 mm).

Cum arată Top 10 pe grila de start la Miami

Kimi Antonelli (Mercedes). Max Verstappen (Red Bull). Charles Leclerc (Ferrari). Lando Norris (McLaren). George Russell (Mercedes). Lewis Hamilton (Ferrari). Oscar Piastri (McLaren). Franco Colapinto (Alpine). Pierre Gasly (Alpine). Nico Hulkenberg (Audi).

