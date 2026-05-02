Chivu poate pune șampania la rece Napoli, încurcată de Como! Inter e cu o mână pe titlu

Como și Napoli au remizat, scor 0-0, într-un meci din etapa #35 din Serie A.

Rezultatul este unul excelent pentru Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), care mai are nevoie de doar un punct în ultimele meciuri pentru a deveni matematic campioană.

Aflată la 10 puncte în spatele lui Inter, cu patru etape rămase din sezonul de Serie A, Napoli avea nevoie de o victorie pe terenul celor de la Como pentru a mai păstra șanse la Scudetto.

Napoli, încurcată de Como! Inter e cu o mână pe titlu

După un meci în care a fost ținută în șah de echipa antrenată de Cesc Fabregas, campioana en-titre putea da lovitura la una din singurele ocazii ale sale.

În minutul 84, Matteo Politano a preluat o minge în flancul drept, a pătruns în interior, dar șutul său a lovit doar stâlpul porții apărate de Butez.

S-a terminat Como - Napoli 0-0, același rezultat ca în meciul tur, iar Cristi Chivu și Inter pot pune șampania la rece.

„Nerazzurrii” pot deveni matematic campioni la meciul cu Parma, din această rundă.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, Inter are nevoie de un rezultat de egalitate. Duelul de pe „Meazza” este programat duminică, de la ora 21:45.

Suma uriașă pe care Chivu o va împărți cu jucătorii după câștigarea titlului în Serie A

Pentru cucerirea titlului în Serie A, jucătorii și antrenorii au stipulate în contract bonusuri uriașe. Suma totală ajunge la aproximativ 6 milioane de euro , scrie gazzeta.it.

Sursa menționată notează că fanii lui Inter sunt și ei gata de sărbătoare.

Pe 17 mai, atunci când „nerazzurrii” au programat meciul cu Verona, ultimul de pe teren propriu din acest sezon, suporterii vor sărbători câștigarea unui nou Scudetto cu o fiestă uriașă pe străzile din Milano.

Ar putea fi dublă sărbătoare pentru Inter. Pe 13 mai, formația antrenată de Cristi Chivu va da piept cu Lazio, în finala Cupei Italiei.

Un posibil rezultat negativ pe Olimpico nu ar schimba însă planurile, iar lucrurile se vor desfășura așa cum au fost programate inițial.

2024 este anul în care Inter a cucerit ultimul titlu în Serie A

