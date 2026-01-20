Gorenje este partener oficial al EHF EURO Masculin 2026 . Elita handbalului european intră din nou în cursa pentru titlu
Gorenje este partener oficial al EHF EURO Masculin 2026. Elita handbalului european intră din nou în cursa pentru titlu

alt-text Publicat: 20.01.2026, ora 12:21
alt-text Actualizat: 20.01.2026, ora 13:49
  • Luna ianuarie readuce în prim-plan una dintre cele mai puternice competiții ale sportului european.

Campionatul European de handbal masculin EHF EURO 2026 se anunță un turneu de mare intensitate, cu meciuri la cel mai înalt nivel, jucători de clasă mondială și o luptă deschisă pentru unul dintre cele mai prestigioase trofee ale handbalului continental.

Ediția din 2026 este organizată în comun de Danemarca, Suedia și Norvegia, trei dintre națiunile care au influențat decisiv evoluția handbalului modern. Dincolo de calitatea sportivă, turneul va reflecta și pasiunea nordică pentru acest sport, într-un context în care infrastructura și tradiția creează premisele unei competiții de top.

Handbal european la cel mai înalt nivel

Programat între 15 ianuarie și 1 februarie, EHF EURO Masculin 2026 aduce față în față 24 de echipe naționale. Foști campioni europeni, pretendenți la titlu și unii dintre cei mai valoroși jucători ai momentului vor transforma fiecare meci într-un test de anduranță, tactică și execuție, într-un turneu care promite ritm ridicat și confruntări echilibrate.

Privind retrospectiv, doar câteva națiuni au reușit să cucerească titlul european de la debutul competiției. Acest fapt confirmă nivelul extrem de ridicat al EHF EURO și dificultatea de a te impune constant într-o competiție în care fiecare detaliu poate face diferența. Fiecare ediție aduce însă noi povești, noi lideri și aceeași întrebare esențială: cine va reuși să se impună într-un context atât de competitiv?

Favoriții, din nou în centrul atenției

Danemarca, Suedia, Franța, Germania sau Spania au dominat perioade importante din istoria Campionatului European, însă tendința ultimilor ani arată o reducere clară a diferențelor dintre echipe. Tot mai multe naționale sunt capabile să pună probleme favoritelor, iar EHF EURO Masculin 2026 se anunță un turneu imprevizibil, în care statutul de favorit nu mai oferă garanții.

România se numără printre echipele calificate la turneul final. Federația Română de Handbal a anunțat recent lotul de 18 jucători pe care selecționerul George Buricea îl va avea la dispoziție pentru această competiție. Din componența lotului fac parte și șase jucători de la Dinamo București, campioana României, un nucleu important pentru echilibrul și experiența echipei.

La turneul final, România evoluează în Grupa B, unde s-a întâlnit deja cu Portugalia (16 ianuarie), Danemarca (18 ianuarie), urmând să încheie confruntările cu Macedonia de Nord (20 ianuarie). Toate partidele tricolorilor sunt programate la Herning, una dintre arenele cheie ale competiției.

Pentru Gorenje, parteneriatul cu EHF EURO Masculin 2026 reprezintă continuarea unei prezențe constante în handbalul de elită, într-un context competițional care pune accent pe performanță, precizie și consistență.

Perfecțiune, de pe pe teren, acasă

Handbalul este un sport al deciziilor rapide, al preciziei și al coordonării perfecte, în care totul se joacă, la propriu, în mâinile jucătorilor. În afara terenului, Gorenje propune soluții care permit ca acele mâini să se poată odihni.

Prin electrocasnice proiectate intuitiv și tehnologii avansate, Gorenje optimizează activitățile zilnice din gospodărie, oferind performanță fiabilă și rezultate constante. Confortul obținut se traduce în mai mult timp pentru competiție, pentru analiză, pentru emoția meciurilor și pentru momentele petrecute alături de cei apropiați.

Despre Gorenje și sponsorizarea handbalului

Gorenje s-a conectat de mulți ani cu handbalul de cel mai înalt nivel. Parteneriatul început în 2017 cu EHF Champions League a deschis un parcurs constant de susținere a competițiilor majore din handbalul european.

După implicarea în edițiile EHF EURO din 2018, 2020, 2022 și 2024, Gorenje își continuă angajamentul în calitate de Partener Oficial al EHF EURO Masculin 2026. Această continuitate reflectă valorile comune ale brandului și ale sportului de performanță: excelență, rigoare și respect pentru competiție și fani.

În calitate de Partener Oficial al EHF EURO Masculin 2026, Gorenje își propune să fie parte din experiența competiției, susținând momente memorabile atât pe teren, cât și în afara lui.

