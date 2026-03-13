„Asta e marea problemă la Dinamo" Mircea Rednic critică strategia „câinilor": „Nu înțeleg de unde atâta încăpățânare"
„Asta e marea problemă la Dinamo" Mircea Rednic critică strategia „câinilor": „Nu înțeleg de unde atâta încăpățânare"

alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 19:40
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 19:41
  • Mircea Rednic (63 de ani), fostul antrenor de la Dinamo, a vorbit despre situația „câinilor”, după cele trei înfrângeri suferite în campionat și a numit ceea ce crede că ar fi marea problemă a echipei antrenate de Zeljko Kopic (48 de ani).

Fostul tehnician din „Ștefan cel Mare” a analizat ceea ce se întâmplă la Dinamo și a vorbit despre lipsa unui atacant veritabil în lotul lui Kopic.

Mircea Rednic, despre strategia de la Dinamo: „Nu înțeleg de unde atâta încăpățânare”

Rednic a criticat strategia conducătorilor de la Dinamo, după ce echipa nu a avut parte de întăriri semnificative în compartimentul ofensiv, în această iarnă.

„Nu vreau să fac o analiză. Primul obiectiv a fost îndeplinit, Dinamo a intrat în play-off al doilea an consecutiv.

E clar că ultimele meciuri nu au ieșit așa cum și-au dorit cei de acolo. Au și o scuză, pentru că au lipsit unii jucători importați. Marea problemă este lipsa unui atacant.

Chiar nu înțeleg de unde atâta încăpățânare din partea celor din club… Trebuie să-ți dai seama când echipa asta are posesie foarte bună, e clar că nu sunt soluții pentru atac și plimbă mingea în spate, în lateral.

Jucătorii care sunt în față nu sunt atacanți adevărați. Nici Karamoko nu-i un număr 9 veritabil”, a declarat Mircea Rednic, conform fanatik.ro.

În acest moment, principalul marcator de la Dinamo, Mamoudou Karamoko, este accidentat, iar George Pușcaș, vârful adus în această iarnă, este nepregătit fizic după o absență îndelungată.

