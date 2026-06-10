Gorenje intră din nou în joc alături de FIFA World Cup 2026™

Fotbalul mondial se pregătește pentru o ediție istorică, iar Gorenje revine în teren, pentru a doua oară, în calitate de sponsor al FIFA World Cup 2026™.

Noua colaborare confirmă relația deja consacrată dintre brand și fotbalul global, precum și angajamentul pe termen lung al Gorenje față de sportul de performanță.

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Pentru un brand care a fost constant prezent în ecosistemul competițiilor FIFA, parteneriatul cu FIFA World Cup 2026™ înseamnă vizibilitate internațională. Este o asociere cu energia competiției, cu emoția tribunelor, cu serile de meci trăite acasă alături de familie și prieteni și cu valorile care definesc sportul la cel mai înalt nivel: excelență, ambiție și progres continuu.

Fotbal de elită, public global, vizibilitate extinsă

FIFA World Cup 2026™ va reuni cele mai bune echipe naționale din lume, de pe toate continentele, în cea mai prestigioasă competiție a fotbalului internațional. Turneul se va desfășura în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, în perioada 11 iunie – 19 iulie, marcând prima ediție a Campionatului Mondial găzduită de trei țări.

Competiția vine și cu un format extins, conceput pentru a atrage un public global și mai numeros, într-un moment în care fotbalul continuă să fie unul dintre cele mai puternice limbaje comune ale lumii. Pentru Gorenje, revenirea în ecosistemul FIFA reprezintă o nouă oportunitate de a se conecta cu milioane de fani din întreaga lume și de a-și consolida vizibilitatea pe piețele internaționale.

Prin această colaborare, Gorenje își reafirmă angajamentul față de sportul global și față de evenimentele care celebrează competiția și unitatea transculturală. Într-un turneu de o asemenea amploare și relevanță globală, brandul continuă să se poziționeze alături de valorile sportului de performanță: dorința de a evolua, perseverența și capacitatea de a transforma fiecare moment important într-o experiență memorabilă.

Tehnologie pentru serile mari de meci

Gorenje este dedicat simplificării vieții de zi cu zi, iar în cadrul acestui parteneriat atenția brandului rămâne asupra categoriei aparatelor de răcire. Expertiza sa în refrigerare și răcire este adusă mai aproape de fani, chiar acolo unde multe dintre emoțiile fotbalului se trăiesc intens: acasă, în fața ecranului, împreună cu familia și prietenii.

Concepute pentru a susține confortul zilnic în timpul celor mai intense momente sportive, aparatele de răcire Gorenje combină performanța cu inovația. Frigiderele Gorenje sunt optimizate pentru eficiență energetică, ajutând gospodăriile să reducă nivelul de consum, menținând în același timp condiții optime pentru păstrarea alimentelor.

Aparatele de aer condiționat sunt echipate cu Electricity Usage Monitor, o funcție care le permite utilizatorilor să urmărească nivelul consumului de energie și să gestioneze mai eficient costurile. Iar pentru momentele de socializare din timpul meciurilor, aparatul de gheață poate produce până la 12 kg de gheață pe zi, asigurând o rezervă constantă pentru băuturile servite în serile de meci și la întâlnirile cu prietenii.

Fie că este vorba despre băuturi păstrate la temperatură perfectă, în timpul unui derby al naționalelor, sau despre prospețimea alimentelor pregătite pentru o seară lungă de fotbal, aparatele Gorenje sunt concepute pentru gospodăriile moderne. Ele oferă performanță fiabilă și soluții inovatoare care asigură confortul de zi cu zi, chiar și în timpul celor mai intense momente fotbalistice.

„Reînnoirea parteneriatului cu turneul FIFA reprezintă un moment important pentru Gorenje. Fotbalul este un limbaj global care aduce oamenii împreună, iar acest parteneriat ne permite să arătăm modul în care tehnologiile noastre de răcire susțin confortul, eficiența și viața de zi cu zi în gospodăriile din întreaga lume”, a declarat Tatiana Șerban, Regional Marketing Manager România, Bulgaria, Grecia și Cipru.

Meciurile sunt acum mai aproape de fani

Cooperarea dintre Gorenje și FIFA World Cup 2026™ va include și activități promoționale adaptate fiecărei piețe. Acestea vor conecta entuziasmul pentru fotbal cu portofoliul Gorenje de aparate de răcire, transformând perioada turneului într-o experiență mai apropiată de fani.

În timpul FIFA World Cup 2026™, consumatorii vor avea acces la oferte exclusive și activări de campanie gândite pentru a îmbunătăți experiența de acasă. Scopul este de a face mai simple și mai plăcute momentele petrecute împreună, întâlnirile din zilele de meci și celebrările alături de familie și prieteni.

Parteneriate globale, valori comune

Gorenje are o tradiție îndelungată în susținerea marilor evenimente sportive internaționale și a echipelor de top. Implicarea sa continuă în competițiile FIFA și în ecosistemul FIFA World Cup 2026™ se adaugă colaborărilor anterioare cu UEFA EURO 2024™, EHF EURO și EHF Champions League.

Pe lângă parteneriatele globale din fotbal, Gorenje își consolidează discursul de brand și prin intermediul unui ambasador sportiv cu rezonanță internațională: legenda fotbalului Luka Modrić. Asocierea cu un sportiv care simbolizează dedicarea, echilibrul și performanța, completează astfel direcția brandului și legătura sa cu lumea sportului.