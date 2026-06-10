Gorenje intră din nou în joc alături de FIFA World Cup 2026™
Publicitate

Gorenje intră din nou în joc alături de FIFA World Cup 2026™

alt-text Publicat: 10.06.2026, ora 12:06
alt-text Actualizat: 10.06.2026, ora 12:30
  • Fotbalul mondial se pregătește pentru o ediție istorică, iar Gorenje revine în teren, pentru a doua oară, în calitate de sponsor al FIFA World Cup 2026™.
  • Noua colaborare confirmă relația deja consacrată dintre brand și fotbalul global, precum și angajamentul pe termen lung al Gorenje față de sportul de performanță.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pentru un brand care a fost constant prezent în ecosistemul competițiilor FIFA, parteneriatul cu FIFA World Cup 2026™ înseamnă vizibilitate internațională. Este o asociere cu energia competiției, cu emoția tribunelor, cu serile de meci trăite acasă alături de familie și prieteni și cu valorile care definesc sportul la cel mai înalt nivel: excelență, ambiție și progres continuu.

Fotbal de elită, public global, vizibilitate extinsă

FIFA World Cup 2026™ va reuni cele mai bune echipe naționale din lume, de pe toate continentele, în cea mai prestigioasă competiție a fotbalului internațional. Turneul se va desfășura în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, în perioada 11 iunie – 19 iulie, marcând prima ediție a Campionatului Mondial găzduită de trei țări.

Competiția vine și cu un format extins, conceput pentru a atrage un public global și mai numeros, într-un moment în care fotbalul continuă să fie unul dintre cele mai puternice limbaje comune ale lumii. Pentru Gorenje, revenirea în ecosistemul FIFA reprezintă o nouă oportunitate de a se conecta cu milioane de fani din întreaga lume și de a-și consolida vizibilitatea pe piețele internaționale.

Prin această colaborare, Gorenje își reafirmă angajamentul față de sportul global și față de evenimentele care celebrează competiția și unitatea transculturală. Într-un turneu de o asemenea amploare și relevanță globală, brandul continuă să se poziționeze alături de valorile sportului de performanță: dorința de a evolua, perseverența și capacitatea de a transforma fiecare moment important într-o experiență memorabilă.

Tehnologie pentru serile mari de meci

Gorenje este dedicat simplificării vieții de zi cu zi, iar în cadrul acestui parteneriat atenția brandului rămâne asupra categoriei aparatelor de răcire. Expertiza sa în refrigerare și răcire este adusă mai aproape de fani, chiar acolo unde multe dintre emoțiile fotbalului se trăiesc intens: acasă, în fața ecranului, împreună cu familia și prietenii.

Concepute pentru a susține confortul zilnic în timpul celor mai intense momente sportive, aparatele de răcire Gorenje combină performanța cu inovația. Frigiderele Gorenje sunt optimizate pentru eficiență energetică, ajutând gospodăriile să reducă nivelul de consum, menținând în același timp condiții optime pentru păstrarea alimentelor.

Aparatele de aer condiționat sunt echipate cu Electricity Usage Monitor, o funcție care le permite utilizatorilor să urmărească nivelul consumului de energie și să gestioneze mai eficient costurile. Iar pentru momentele de socializare din timpul meciurilor, aparatul de gheață poate produce până la 12 kg de gheață pe zi, asigurând o rezervă constantă pentru băuturile servite în serile de meci și la întâlnirile cu prietenii.

Fie că este vorba despre băuturi păstrate la temperatură perfectă, în timpul unui derby al naționalelor, sau despre prospețimea alimentelor pregătite pentru o seară lungă de fotbal, aparatele Gorenje sunt concepute pentru gospodăriile moderne. Ele oferă performanță fiabilă și soluții inovatoare care asigură confortul de zi cu zi, chiar și în timpul celor mai intense momente fotbalistice.

„Reînnoirea parteneriatului cu turneul FIFA reprezintă un moment important pentru Gorenje. Fotbalul este un limbaj global care aduce oamenii împreună, iar acest parteneriat ne permite să arătăm modul în care tehnologiile noastre de răcire susțin confortul, eficiența și viața de zi cu zi în gospodăriile din întreaga lume”, a declarat Tatiana Șerban, Regional Marketing Manager România, Bulgaria, Grecia și Cipru.

Meciurile sunt acum mai aproape de fani

Cooperarea dintre Gorenje și FIFA World Cup 2026™ va include și activități promoționale adaptate fiecărei piețe. Acestea vor conecta entuziasmul pentru fotbal cu portofoliul Gorenje de aparate de răcire, transformând perioada turneului într-o experiență mai apropiată de fani.

În timpul FIFA World Cup 2026™, consumatorii vor avea acces la oferte exclusive și activări de campanie gândite pentru a îmbunătăți experiența de acasă. Scopul este de a face mai simple și mai plăcute momentele petrecute împreună, întâlnirile din zilele de meci și celebrările alături de familie și prieteni.

Parteneriate globale, valori comune

Gorenje are o tradiție îndelungată în susținerea marilor evenimente sportive internaționale și a echipelor de top. Implicarea sa continuă în competițiile FIFA și în ecosistemul FIFA World Cup 2026™ se adaugă colaborărilor anterioare cu UEFA EURO 2024™, EHF EURO și EHF Champions League.

Pe lângă parteneriatele globale din fotbal, Gorenje își consolidează discursul de brand și prin intermediul unui ambasador sportiv cu rezonanță internațională: legenda fotbalului Luka Modrić. Asocierea cu un sportiv care simbolizează dedicarea, echilibrul și performanța, completează astfel direcția brandului și legătura sa cu lumea sportului.

După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
Știrile zilei din sport
Pe cine vrea FCSB  Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
Superliga
10.06
Pe cine vrea FCSB Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
Citește mai mult
Pe cine vrea FCSB  Atacantul dorit de Becali, implicat într-un scandal imens după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
„Te opreau la semafor cu pistolul” VIDEO. Miodrag Belodedici, dezvăluiri intense  despre experiența sa din Mexic, una dintre gazdele CM 2026
Campionatul Mondial
10.06
„Te opreau la semafor cu pistolul” VIDEO. Miodrag Belodedici, dezvăluiri intense despre experiența sa din Mexic, una dintre gazdele CM 2026
Citește mai mult
„Te opreau la semafor cu pistolul” VIDEO. Miodrag Belodedici, dezvăluiri intense  despre experiența sa din Mexic, una dintre gazdele CM 2026
Nike e cel mai scump! Cât trebuie să plătească fanii pentru tricourile naționalelor de la CM 2026.  Sume exorbitante
Campionatul Mondial
10.06
Nike e cel mai scump! Cât trebuie să plătească fanii pentru tricourile naționalelor de la CM 2026. Sume exorbitante
Citește mai mult
Nike e cel mai scump! Cât trebuie să plătească fanii pentru tricourile naționalelor de la CM 2026.  Sume exorbitante
Dinamo schimbă strategia  Modificare importantă în echipa „câinilor”, după venirea noului antrenor 
Superliga
10.06
Dinamo schimbă strategia Modificare importantă în echipa „câinilor”, după venirea noului antrenor
Citește mai mult
Dinamo schimbă strategia  Modificare importantă în echipa „câinilor”, după venirea noului antrenor 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:50
Argentina, victima unei gafe de proporții! Messi și colegii săi, expuși după imprudența americanilor, chiar înainte de startul CM 2026
Argentina, victima unei gafe de proporții! Messi și colegii săi, expuși după imprudența americanilor, chiar înainte de startul CM 2026 
08:45
Mondial între 1,60 m și 2,05 m Care sunt cei mai mici și cei mai înalți jucători ai Mondialului. Poate fi record la Anglia - Panama!
Mondial între 1,60 m și 2,05 m Care sunt cei mai mici și cei mai înalți jucători ai Mondialului. Poate fi record la Anglia - Panama!
09:05
Theodor Jumătate Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Theodor Jumătate Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
22:53
A început treaba la Dinamo Nuno Campos a propus mai mulți jucători: „Îi consideră cu potențial” + Pe cine nu vrea la echipă
A început treaba la Dinamo  Nuno Campos  a propus mai mulți jucători: „Îi consideră cu potențial”  + Pe cine nu vrea la echipă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Top stiri
Cea mai scumpă nu e marea favorită! Mondial cu echipe de 23 de miliarde de euro. Cotele candidatelor la titlu nu se potrivesc cu valoarea loturilor
Campionatul Mondial
10.06
Cea mai scumpă nu e marea favorită! Mondial cu echipe de 23 de miliarde de euro. Cotele candidatelor la titlu nu se potrivesc cu valoarea loturilor
Citește mai mult
Cea mai scumpă nu e marea favorită! Mondial cu echipe de 23 de miliarde de euro. Cotele candidatelor la titlu nu se potrivesc cu valoarea loturilor
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
Tenis
10.06
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
Citește mai mult
Cosac, al patrulea mandat la FRT Rămâne șeful tenisului românesc și își atacă un rival: „Este veșnicul contestatar. Sunt peste 300 de procese”
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
Superliga
10.06
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
Citește mai mult
Când aflăm programul Ligii 1 Decizii de ultimă oră luate de LPF. Ce se va întâmpla cu echipele calificate în cupele europene
UPDATE | Fum în stația de metrou Piața Iancului. Incendiul de aici a fost stins de pompieri
B365
09.06
UPDATE | Fum în stația de metrou Piața Iancului. Incendiul de aici a fost stins de pompieri
Citește mai mult
UPDATE | Fum în stația de metrou Piața Iancului. Incendiul de aici a fost stins de pompieri

Echipe/Competiții

fcsb 32 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 32 rapid 5 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
11.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share