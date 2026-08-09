Asia Fest scoate Dinamo - FCSB de pe Arenă Festivalul împiedică derby-ul să se mai joace pe Arena Națională. Care e soluția +50 foto
Asia Fest va avea loc în zona din jurul Arenei Naționale pe 4-6 august
Superliga

Asia Fest scoate Dinamo - FCSB de pe Arenă Festivalul împiedică derby-ul să se mai joace pe Arena Națională. Care e soluția

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 09.08.2026, ora 21:33
alt-text Actualizat: 09.08.2026, ora 22:31
  • Asia Fest va avea loc în zona din jurul Arenei Naționale pe 4-6 septembrie, când e programată și etapa #8 din Liga 1, care include derby-ul Dinamo - FCSB
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Festivalul de cultură și gastronomie asiatică era programat inițial pe 18-20 septembrie, însă organizatorii au anunțat că va fi pe 4-6 septembrie.

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Singura soluție: Dinamo - FCSB se joacă pe „Arcul de Triumf”

Astfel, Dinamo - FCSB nu se va putea disputa pe Arena Națională în acel weekend, așa cum sperau cele două cluburi, pentru a putea avea un public numeros la cel mai important meci al sezonului.

Până la finalul lui august, pe Arenă au loc diverse concerte sau festivaluri, iar accesul echipelor din Liga 1 este blocat. Va trebui schimbat și gazonul.

Asia Fest nu are loc în interiorul arenei, însă va bloca accesul dinspre Maior Coravu și câteva alei din jurul stadionului.

Astfel, Dinamo - FCSB se va disputa pe stadionul „Arcul de Triumf”, care suportă maximum 7.000 de spectatori într-o zi de derby, luând în calcul măsurile de siguranță și zonele-tampon.

  • Sezonul trecut, derby-urile din sezonul regular s-au jucat pe Arenă (4-3 pentru Dinamo și 0-0), iar meciul din play-off-ul de Conference League s-a disputat pe Arcul de Triumf și a fost câștigat de FCSB după prelungiri, 2-1.
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
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