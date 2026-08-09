Edi Iordănescu (48 de ani), fostul selecționer al României, i-a oferit câteva sfaturi lui Daniel Bîrligea (26 de ani), jucător care traversează o perioadă dificilă în acest start de sezon.

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Atacantul de la FCSB a bifat multe minute în primele meciuri ale actualei stagiuni, însă forma pe care o arată este departe de cea din primul sezon la echipă.

Edi Iordănescu: „Bîrligea poate să fie cel mai mare dușman al lui”

Bîrligea s-a confruntat cu o accidentare în finalul sezonului trecut, iar în debutul celui prezent a reușit un singur gol în 5 apariții, în toate competițiile.

Fostul selecționer a explicat ce trebuie să facă pentru a-și reveni.

„El, înainte de orice, trebuie să înțeleagă că e un jucător care a intrat în circuitul echipei naționale. E un jucător care a fost la un turneu final. Eu l-am adus la echipa națională. A jucat, a debutat, a prins turneul final. A muncit și și-a construit un statut care îl obligă.

El trebuie să rămână competitiv, trebuie să rămână productiv. Trebuie să rămână concentrat la ce are el de făcut, să se concentreze pe fotbal, că fotbalul, în primul rând, este meseria lui și aduce restul de beneficii în viața lui privată.

Să înțeleagă că la un club cu pretenții, cu așteptări foarte mari și la o echipă care vrea campionatul și cupe europene, trebuie să livreze ca să poată să facă pasul către exterior.

l poate să fie cel mai mare dușman al lui dacă nu face lucrurile cum trebuie. Și este un lucru pe care îl spun public, e un sfat sufletesc către el. Mi-ar părea foarte rău ca să se risipească și să nu confirme”, a spus Edi Iordănescu, potrivit fanatik.ro.

În plus, Iordănescu Jr. e de părere că o formă mai bună a lui Bîrligea ar fi putut aduce o calificare în fața celor de la Auda.

Cred că lipsa eficienței ține foarte mult și de aspectul mental-emoțional. Pentru că el a demonstrat că are execuții, că are calități, că simte poarta, a demonstrat asta în trecut. Acum, dacă el era puțin inspirat în această dublă (n.r. cu Auda), probabil că FCSB mergea mai departe. Edi Iordănescu, fost selecționer al României

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