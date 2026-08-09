Ofertă de top la Real Madrid PSG pune 115 milioane de euro pe masă pentru starul „galacticilor”

Real Madrid a primit o ofertă imensă din partea lui PSG, pentru transferul mijlocașului Arda Guler (21 de ani).

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„Galacticii” au încheiat recent telenovela Vinicius, jucător care intrase în vizorul lui Arsenal, dar care a semnat în cel din urmă prelungirea cu clubul madrilen.

Acum, Realul are de rezolvat o situație similară, după ce campioana Europei a pus ochii pe tânărul jucător turc.

PSG, ofertă de 115 milioane de euro pentru Arda Guler

Mijlocașul turc a ajuns un om important în vestiarul lui Real Madrid, după 3 sezoane petrecute pe „Bernabeu”, iar clubul francez îl vede drept achiziția perfectă pentru noul sezon.

„Los Blancos” nu sunt neapărat forțați să vândă jucători în urma achizițiilor din această vară, însă suma de 115 milioane de euro i-ar putea face să ia în calcul o despărțire de Guler, informează fichajes.net.

Oferta ar aduce un profit semnificativ pentru madrileni, care l-au cumpărat pe Guler cu doar 20 de milioane în 2023, de la Fenerbahce.

În plus, suma ar compensa aproape în totalitate costurile transferului lui Yan Diomande (19 ani), ultima mutare făcută de club, pentru 125 de milioane de euro.

Guler mai are contract până la 30 iunie 2029 cu Real Madrid, iar în sezonul trecut a reușit 6 goluri și 10 pase decisive, într-un total de 51 de apariții, în toate competițiile, fiind titular în mai mult de jumătate din meciuri.

FOTO. Arda Guler, la conferința de presă, înainte de Turcia - România 1-0

Transferurile realizate de Real Madrid în această vară

Yan Diomande, de la RB Leipzig, 125 de milioane de euro

Marc Cucurella, de la Chelsea, 55 de milioane de euro

Carlos Espi, de la Levante, 25 de milioane de euro

Denzel Dumfries, de la Inter Milano, 20 de milioane de euro

Bernardo Silva, de la Manchester City, liber de contract

Ibrahima Konate, de la Liverpool, liber de contract

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