Untold se încheie în această seară, iar organizatorii au anunțat deja când va avea loc festivalul de anul viitor, de pe Cluj Arena

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Programul concertelor afectează evoluția echipei Universitatea Cluj pe propria arenă, care este închiriată de Primărie organizatorilor Untold pentru pregătiri, festival și apoi demontarea scenei și a tuturor accesoriilor din zonă. După toate acestea urmează refacerea gazonului.

Untold 2027, tot pe Cluj Arena

Acest lucru înseamnă că formația clujeană e nevoită să-și caute altă arenă pentru meciurile de acasă, în trecut evoluând la Mediaș, cerând LPF să o programeze doar în deplasare în etapele respective sau, sezonul acesta, plecând pe stadionul lui Sepsi.

În 2027, Untold se va desfășura între 5 și 8 august, iar biletele au fost puse deja în vânzare, mai multe categorii presale fiind sold out sau pe cale de epuizare.

Participarea la Untold e estimată de organizatori la 135.000 de persoane pe zi, iar festivalul generează în zilele de show 120 de milioane de euro pentru oraș, prin cazări, restaurante, logistică. Organizatorii păstrează 20% din sumă, scrie profit.ro

Mii de locuitori din zonă au făcut și anul acesta mai multe petiții, campanii și solicitări la primărie ca festivalul să fie mutat undeva în afara orașului, prezentând mai multe motive, cum ar fi:

Poluare sonoră excesivă și afectarea somnului rezidenților din apropiere

Blocarea traficului rutier și restricțiile majore de circulație

Ocuparea și restrângerea accesului la spațiile verzi publice (Parcul Central)

Impactul negativ asupra activității spitalelor din zonă în timpul nopții

Nici fanii Universității nu sunt încântați de mutarea temporară în alt oraș, solicitând să fie găsită o soluție pentru ca echipă să poată evolua acasă atunci când este programată.

FOTO Imagini din a treia zi de Untold 2026

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