S-a speriat tare!   Iubita însărcinată a dinamovistului Pascual a fost ținută la curent de staff-ul „câinilor”: ce s-a întâmplat la final +15 foto
Martin Pascual și Maya Parker
Superliga

S-a speriat tare! Iubita însărcinată a dinamovistului Pascual a fost ținută la curent de staff-ul „câinilor”: ce s-a întâmplat la final

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 09.08.2026, ora 19:22
alt-text Actualizat: 09.08.2026, ora 19:30
  • Dinamovistul Martin Pascual, 27 de ani, a fost protagonistul unui moment ce a creat panică la Dinamo - Voluntari 4-0
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După un contact cu Florian Haită, spaniolul s-a prăbușit pe gazon și nu s-a mai putut ridica.

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Dinamo - FC Voluntari. Momente de panică după accidentarea lui Pascual

Coechipierii au făcut semne disperate către echipa medicală și către ambulanță, care au acționat rapid și au stabilizat situația.

Intervenția a durat mai multe minute, timp în care stafful lui Dinamo i-a dat informații la marginea terenului partenerei lui Pascual, Maya Parker, aflată la Tribuna 0.

Fotbalistul a ieșit de pe teren pe picioarele lui, a fost înlocuit de Matteo Duțu și s-a așezat pe banca de rezerve, unde a fost evaluat în continuare de medici, conform protocolului.

După meci, Maya a coborât pe gazon pentru a fi alături de fotbalist, care a liniștit-o, spunându-i că și-a revenit și se simte bine.

Cei doi vor deveni părinți pentru prima dată spre finalul anului.

La plecare, Martin și Maya i-au îmbrățișat pe cei din echipa medicală și le-au mulțumit:

Martin Pascual și iubita lui, Maya Parker Capturi Instagram Superbet România (13).jpg
Martin Pascual și iubita lui, Maya Parker Capturi Instagram Superbet România (13).jpg

Galerie foto (15 imagini)

Martin Pascual și iubita lui, Maya Parker Capturi Instagram Superbet România (1).jpg Martin Pascual și iubita lui, Maya Parker Capturi Instagram Superbet România (2).jpg Martin Pascual și iubita lui, Maya Parker Capturi Instagram Superbet România (3).jpg Martin Pascual și iubita lui, Maya Parker Capturi Instagram Superbet România (4).jpg Martin Pascual și iubita lui, Maya Parker Capturi Instagram Superbet România (5).jpg
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