S-a speriat tare! Iubita însărcinată a dinamovistului Pascual a fost ținută la curent de staff-ul „câinilor”: ce s-a întâmplat la final

Dinamovistul Martin Pascual, 27 de ani, a fost protagonistul unui moment ce a creat panică la Dinamo - Voluntari 4-0

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După un contact cu Florian Haită, spaniolul s-a prăbușit pe gazon și nu s-a mai putut ridica.

Dinamo - FC Voluntari. Momente de panică după accidentarea lui Pascual

Coechipierii au făcut semne disperate către echipa medicală și către ambulanță, care au acționat rapid și au stabilizat situația.

Intervenția a durat mai multe minute, timp în care stafful lui Dinamo i-a dat informații la marginea terenului partenerei lui Pascual, Maya Parker, aflată la Tribuna 0.

Fotbalistul a ieșit de pe teren pe picioarele lui, a fost înlocuit de Matteo Duțu și s-a așezat pe banca de rezerve, unde a fost evaluat în continuare de medici, conform protocolului.

După meci, Maya a coborât pe gazon pentru a fi alături de fotbalist, care a liniștit-o, spunându-i că și-a revenit și se simte bine.

Cei doi vor deveni părinți pentru prima dată spre finalul anului.

La plecare, Martin și Maya i-au îmbrățișat pe cei din echipa medicală și le-au mulțumit:

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