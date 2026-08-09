Irina Begu (35 de ani, 472 WTA) și Victor Crivoi, 44 de ani, și-au unit destinele, după ce relația dintre jucătoarea de tenis și antrenorul său a depășit granițele terenului

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Cei doi formează un cuplu de mai mult timp, iar informația privind căsătoria lor a fost dezvăluită chiar de Begu, pe contul de Instagram.

Irina Begu s-a măritat cu antrenorul ei, Victor Crivoi

Irina-Camelia Begu, una dintre cele mai experimentate jucătoare de tenis ale României (cel mai sus a ajuns pe locul 22 WTA), și Victor Crivoi se cunosc de mulți ani, prin intermediul tenisului.

Fost jucător de Top 100 ATP, Crivoi a devenit ulterior antrenor și a preluat pregătirea Irinei Begu.

Colaborarea profesională dintre cei doi nu este una recentă. Crivoi a făcut parte din stafful lui Begu în ultimii ani, alături de alți membri ai echipei.

În 2022, după succesul obținut de româncă la turneul de la București, Begu îi mulțumea public lui Crivoi pentru contribuția sa la pregătirea competițională.

Într-un interviu acordat în același an, Begu vorbea despre importanța stabilității în echipa sa și despre relația de încredere pe care o construiește cu oamenii alături de care lucrează.

„Îmi place stabilitatea, nu prea agreez schimbările, prefer să am o anume siguranță, on și off court”, explica sportiva.

În octombrie 2025, atunci când a decis să ia o pauză de la tenis, Begu le-a mulțumit lui Victor Crivoi și Lucian Nicolescu pentru anii petrecuți împreună și pentru sprijinul oferit de-a lungul colaborării.

Anterior, Irina Begu a fost într-o relație cu Răzvan Stănescu, cel care făcea parte și din echipa sa, ca preparator fizic. Cei doi ar fi fost împreună aproximativ nouă ani.

Despărțirea dintre Begu și Stănescu a fost relatată în martie 2026, moment în care au apărut și informațiile despre apropierea dintre jucătoarea de tenis și Victor Crivoi.

Informațiile din spațiul public erau că Begu și Crivoi ar fi format un cuplu de mai mult timp, însă au fost discreți în privința vieții personale.

În 2026, Begu a evoluat doar la Wimbledon, dintre turneele de Grand Slam, Acolo a jucat un singur meci, în care a fost eliminată de Katie Swan, 4-6, 4-6.

Ea a anunțat recent că nu va evolua la US Open și sunt zvonuri că s-ar putea retrage din tenis.

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