Denis Drăguș (27 de ani) are zilele numărate la Trabzonspor și este din ce în ce mai aproape de un posibil transfer la FCSB.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După transferul lui Mohamed Salah, fosta campioană a Turciei vrea să dea o nouă lovitură: Darwin Nunez (27 de ani).

Darwin Nunez, dorit de Trabzonspor

În prezent, atacantul uruguayan este legitimat la Al Hilal, iar vicepreședintele lui Trabzonspor, İbrahim Şahinkaya, este pregătit să călătorească în Arabia Saudită pentru a pune la punct toate detaliile finale ale unei posibile mutări, scrie fanatik.com.tr.

Turcii ar fi oferit 8 milioane de euro pentru un împrumut al uruguayanului, a cărui cotă de piață este estimată la 20 de milioane de euro.

Nunez are o legătură strânsă și cu Mohamed Salah. Cei doi au fost colegi la Liverpool în perioada 2022-2025 înainte ca uruguayanul să plece la Al Hilal, în schimbul sumei de 53.000.000 de euro.

Darwin Nunez și Mohamed Salah, în perioada Liverpool/ Foto: IMAGO

Atacantul de 27 de ani a evoluat în 24 de meciuri oficiale pentru formația din Arabia Saudită marcând 9 goluri și oferind 5 pase decisive.

Nunez și-a pierdut locul de titular după venirea lui Karim Benzema și, ulterior, a ajuns să prindă tot mai rar lotul lui Al Hilal.

În Arabia Saudită, fiecare echipă are voie să aibă în lot, pentru fiecare meci, cel mult opt jucători străini.

Penarol, Almeria, Benfica, Liverpool și Al-Hilal sunt echipele pentru care Nunez a evoluat de-a lungul carierei.

100 de milioane de euro cu tot cu bonusuri plătea Liverpool pentru transferul lui Nunez de la Benfica în vara lui 2022

Denis Drăguș, lăsat în afara lotului și pentru ultimul amical al lui Trabzonspor

Trabzonspor a fost învinsă, scor 1-2 de Goztepe, în ultimul test al verii.

Draguș a fost ignorat încă o dată de tehnicianului Fatih Tekke, care l-a exclus și la cele 3 amicale anterioare.

Trabzonspor va întâlni Kasimpasa în prima etapă din campionat, pe 15 august, de la ora 19:00.

Gigi Becali a explicat de ce nu l-a transferat încă pe Denis Drăguș

Patronul de la FCSB a fost întrebat recent de ce a plătit 1,3 milioane de euro pentru algerianul Boutoutaou și nu pentru Drăguș.

„Păi, stați puțin. Dau și pe Drăguș atâta dacă are salariul lui Boutoutaou, adică 15.000 – 20.000 de euro.

Am investit în Boutoutaou cât are ăla (n.r. Drăguș) salariul pe un an. Nu e de comparat. Pe Boutoutaou l-am cumpărat, e al meu. Celălalt vrea salariu atât și nu e al meu.

Gândiți-vă că îl iei pe Drăguș și el vrea peste 1 milion de euro salariu pe an. Apoi, dacă îl semnezi pe trei ani, îi dai 3 milioane de euro numai salariu.

Și mai dai pe el un milion la transfer, dar el costă, de fapt, 4 milioane. Dar nu e numai asta. Mai costă și taxele un milion de euro în trei ani. Așadar, ajungi la 5 milioane”, a spus Gigi Becali.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport