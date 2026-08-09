Noi tensiuni la vârful fotbalului UEFA analizează deschiderea unei anchete:  ce se întâmplă în culise
UEFA analizează posibilitatea deschiderii unei investigații privind perioada în care Gianni Infantino a ocupat funcții în cadrul forului european
Campionate

Noi tensiuni la vârful fotbalului UEFA analizează deschiderea unei anchete: ce se întâmplă în culise

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 09.08.2026, ora 19:41
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Investigația ar viza modul în care au fost luate anumite decizii administrative și financiare în perioada în care Infantino a lucrat la UEFA, scrie lequipe.fr.

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El s-a alăturat organizației în 2000, în departamentul juridic și comercial, iar între 2009 și 2016 a ocupat funcția de secretar general.

Relație presupusă și promovare în cadrul UEFA

Subiectul a devenit unul de interes după apariția unor informații potrivit cărora Infantino ar fi avut o relație cu o angajată a UEFA, care ulterior ar fi fost promovată într-o funcție de conducere mai bine remunerată.

Conform relatărilor apărute în presa britanică, salariul acesteia ar fi crescut cu aproximativ 30% pe an după ocuparea noului post. Evoluția sa profesională ar fi atras la acea vreme nemulțumiri și întrebări în interiorul organizației.

UEFA va analiza dacă relația presupusă dintre cei doi a avut vreun rol în deciziile administrative luate în perioada respectivă și cum au fost aprobate anumite plăți acordate fostei angajate la plecarea din organizație.

Aproximativ 45.000 de euro pentru un master

Unul dintre elementele care ar urma să fie analizate îl reprezintă finanțarea unui program de studii pentru fosta angajată.

UEFA ar fi suportat costurile unui master în administrarea afacerilor, cu o valoare de aproximativ 45.000 de euro pe an.

Fosta angajată ar fi primit, de asemenea, o indemnizație de plecare de ordinul sutelor de mii de euro. UEFA a transmis că plata respectivă a respectat regulamentele aplicabile la momentul încetării raporturilor de muncă.

„Această plată a fost în conformitate cu reglementările în vigoare la acel moment pentru personalul care își încheia activitatea”, ar fi transmis UEFA, potrivit informațiilor publicate în presa britanică.

FIFA respinge acuzațiile

În contextul apariției acestor informații, FIFA a respins acuzațiile formulate la adresa lui Gianni Infantino și a calificat drept neadevărate insinuările privind un posibil comportament necorespunzător.

„Gianni Infantino respinge categoric aceste acuzații, care sunt complet false. Orice insinuare privind un comportament necorespunzător sau încălcarea statutelor ori regulamentelor este defăimătoare”, a declarat un purtător de cuvânt al FIFA.

Eventuala anchetă a UEFA ar veni într-un moment în care relația dintre forul european și Infantino este deja tensionată. UEFA s-a opus proiectului abandonat ulterior de FIFA privind atragerea unor investitori privați în competițiile și evenimentele organizate de forul mondial.

Deocamdată, nu există o anchetă oficială anunțată public, iar acuzațiile privind relația și presupusele favoruri financiare nu au fost stabilite drept fapte.

O eventuală investigație ar urma să clarifice dacă deciziile administrative și financiare din perioada respectivă au respectat regulamentele UEFA.

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