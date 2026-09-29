„Am un mesaj pentru Hagi” Ce i-a transmis selecționerul Bosniei după șocul de pe Arenă. Alegerea lui Hagi l-a ajutat. Ce sfat îi dă

Sergej Barbarez, antrenorul care a calificat Bosnia la Mondial, a venit la București și a învins România cu 4-2 după un joc excelent al echipei sale.

Selecționerul bosniac i-a transmis un mesaj lui Gică Hagi înainte să părăsească Bucureștiul. Vorbește și de decizia lui Hagi care l-a ajutat să câștige pe Arena Națională.

Descoperă ce a spus tehnicianul în vârstă de 55 de ani în rândurile de mai jos.

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Sergej Barbarez a vorbit despre Gică Hagi și înainte, și după meciul de pe Arena Națională.

Barbarez s-a înclinat în fața lui Hagi pe teren

Selecționerul bosniac a spus că „nu există jucător de fotbal căruia Hagi să nu-i fi fost idol”, dar nu a ascuns de la început că „vrem să-l supărăm pe Hagi, pentru că vrem să câștigăm”.

Pe teren, când cei doi antrenori s-au salutat aproape de startul partidei, Barbarez s-a înclinat ușor în fața lui Gică.

La final, după o victorie spectaculoasă, 4-2 împotriva „tricolorilor”, a comentat întregul tablou legat de Hagi.

Alegerea lui Hagi a ajutat Bosnia: „A fost deosebit de important când am văzut asta”

Decizia tehnicianului nostru de a schimba aproape integral echipa l-a ajutat pe Barbarez.

„A fost deosebit de important pentru noi când am văzut că mai mulți jucători din formula standard nu vor fi în formația de start. Ideea noastră a fost să răspundem cu multă energie, dar și cu multă calitate. Cred că am obținut asta alegând jucătorii potriviți”, a afirmat el la conferință.

A făcut ochii mari când i s-a amintit declarația lui Gică Popescu - „Nu știam dacă privesc Bosnia sau Barcelona”. „Nu am venit aici doar să ne apărăm, să așteptăm să vedem ce face România, ci am vrut să ne impunem jocul”.

Am mult respect pentru stilul de joc al românilor și pentru calitatea pe care o posedă această națională. Acum însă, am fost echipa mai bună și acest lucru trebuie spus clar Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei

Mesajul lui Barbarez pentru Hagi: „Continuă ce faci! Perseverează”

A analizat situația lui Hagi și i-a transmis un mesaj. „România se află acum în faza de a crea ceva nou cu un antrenor nou.

Nu este niciodată un drum ușor și e nevoie de timp pentru ca jucătorii să accepte toate ideile. Noi înșine am trecut printr-o astfel de perioadă și știm câtă răbdare necesită”.

Mesajul meu pentru România, mai ales pentru antrenorul său, este acesta: „Continuă ce faci! Perseverează în ce ai început” Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei

Barbarez despre Hagi: „Sunt decizii pe care fiecare antrenor trebuie să le ia”

Întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă Hagi ar fi ales jucătorii de bază, a răspuns: „Sunt decizii pe care fiecare antrenor trebuie să le ia și pentru care își asumă responsabilitatea.

Nu pot ști ce ar fi fost dacă România ar fi jucat cu alți jucători, așa cum nimeni nu poate ști ce s-ar fi petrecut dacă am fi jucat noi cu altă echipă.

De asemenea, eu am înlocuit trei jucători, gândindu-mă la energie și la următorul meci.

Singurul lucru pe care îl știu sigur este că de această dată am jucat un meci fantastic”.

10 victorii are Barbarez în 28 de meciuri ca selecționer al Bosniei: 8 egaluri și 10 eșecuri

„Orice națională din lume ar avea probleme cu noi”

Barbarez crede că Bosnia s-a transformat după Campionatul Mondial. Și a lansat un avertisment:

„Orice națională din lume ar avea probleme cu noi într-un asemenea meci.

Nu spun că i-am învinge pe toți, dar felul în care am jucat ar cauza multe probleme oricărui adversar”.

Am avut energia, viteza, calitatea și curajul de a juca fotbalul nostru. Când suntem la acel nivel, atunci nu trebuie să ne temem de nimeni Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei

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