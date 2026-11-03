„A vrut să mă omoare!” Acuzații grave la adresa controversatului Lance Armstrong: „M-a amenințat”

Greg LeMond (65 de ani) a lansat un atac dur la adresa lui Lance Armstrong (55 de ani).

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Triplu câștigător al Turului Franței (1986, 1989 și 1990) a acordat recent un interviu pentru ziarului francez Le Telegramme în care a făcut dezvăluiri despre despre metodele utilizate de ciclistul american.

Greg LeMond, atac la adresa lui Lance Armstrong: „A vrut să mă omoare!”

Lance Armstrong a triumfat de șapte ori consecutiv în Turul Franței, între 1999 și 2005.

În octombrie 2012, Uniunea Ciclistă Internațională (UCI) i-a retras toate titlurile în urma scandalului de dopaj documentat de Agenția Americană Antidoping (USADA).

„A mituit UCI. Una e să spui «Toată lumea se dopează, toată lumea câștigă». Dar dacă plătești și nu te testează...

Am văzut VO2 max (consumul maxim de oxigen) al lui Armstrong: era incapabil să câștige Turul fără ajutor masiv, dacă nu s-ar fi dopat.

Tot ce speram era să mă lase în pace. A fost mereu implicat în afacerea asta. A vrut să mă omoare. A făcut lucruri despre care nu pot vorbi public pentru că îmi afectează familia.

Într-o zi o voi face, pentru că ce a făcut până acum șapte sau opt ani este o nebunie”, a declarat Greg LeMond pentru Le Telegramme, citat de marca.com.

Greg LeMond: „Când întâlnești o persoană care nu este un om bun, cel mai bine este să-i întorci spatele”

Le Mond a criticat și atitudinea pe care Armstrong a avut-o față de ceilalți cicliști, acuzându-l de hărțuire și de crearea unui mediu extrem de ostil în cadrul echipei.

„M-a amenințat. Cred că am dat doar două interviuri în zece ani”, a adăugat Greg.

Totodată, acesta a evidențiat impactul puternic pe care comportamentul compatriotului său l-a avut asupra sa și a familiei sale.

„Izbucnirile lui Armstrong m-au afectat pe mine și familia mea. Când întâlnești o persoană care nu este un om bun, cel mai bine este să-i întorci spatele”.

Le Mond nu l-a uitat nici pe Johan Bruyneel, fostul director sportiv al echipei de ciclism Discovery Channel Pro Cycling Team.

„Nici măcar nu vreau să vorbesc cu el. E un tip rău. El și Johan Bruyneel, doi idioți. Și Bruyneel e un idiot. Mereu spune lucruri despre mine, încearcă să inventeze zvonuri.

La Turul Franței din acest an a încercat să-l compare pe Tadej (Pogacar) cu Armstrong... e ridicol pentru că Tadej e un super talent”, a încheiat Le Mond.

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