Scandări antisemite în Croația FOTO+VIDEO. Ultrașii lui Hajduk Split, mesaje de o violență extremă: „Ridică-te, Adolf!” » Reacția autorităților +10 foto
Ultrașii lui Hajduk Split, scandări extremiste FOTO Imago
Conference League

Scandări antisemite în Croația FOTO+VIDEO. Ultrașii lui Hajduk Split, mesaje de o violență extremă: „Ridică-te, Adolf!” » Reacția autorităților

alt-text Mihai Epure
alt-text Publicat: 15.10.2026, ora 21:31
alt-text Actualizat: 15.10.2026, ora 21:47
  • Incidente șocante în Croația, înainte de meciul Hajduk Split - Ajax Amsterdam, din etapa #1 a fazei principale din Conference League.
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Ultrașii echipei gazdă au scandat mesaje antisemite și au incitat la violență împotriva evreilor.

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Scandări șocante la Split

În drumul spre stadionul din Split, membrii grupului „Torcida” au scandat mesaje scandaloase și au pus pe plafonul unui Volkswagen Golf un sicriu pe care scria „Ajax”, pe care l-au distrus ulterior. Ultrașii au recreat un moment petrecut în urmă cu 31 de ani, înaintea ultimului meci disputat de cele două echipe pe arena „Poljud”.

Ultrașii au scandat mesaje precum: „Călcați-i în picioare pe evrei”, „Auschwitz, Auschwitz”, „Ridică-te, Adolf Hitler” sau „Alimentez furnalele înalte cu trei rânduri de cocs, patru evrei. Evreul țipă”, scrie jutarni.hr.

Mesajele de o violență extremă au o semnificație aparte pentru suporterii lui Ajax. De zeci de ani, fanii clubului din Amsterdam se autointitulează „Superjoden” (Super-evrei) și afișează adesea stele ale lui David și steaguri israeliene în tribune, o practică apărută ca răspuns la insultele venite din partea rivalilor din Olanda, scrie voetbalprimeur.nl.

Scandări antisemite înainte de Hajduk Split - Ajax FOTO Imago
Scandări antisemite înainte de Hajduk Split - Ajax FOTO Imago

Galerie foto (10 imagini)

Scandări antisemite înainte de Hajduk Split - Ajax FOTO Imago Scandări antisemite înainte de Hajduk Split - Ajax FOTO Imago Scandări antisemite înainte de Hajduk Split - Ajax FOTO Imago Scandări antisemite înainte de Hajduk Split - Ajax FOTO Imago Scandări antisemite înainte de Hajduk Split - Ajax FOTO Imago
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Mesajul transmis de forțele de ordine

Poliția din Split a emis un comunicat la scurt timp după marșul suporterilor croați: „În timpul marșului suporterilor gazdelor, au fost observate remarci de natură penală. A fost demarată o anchetă penală pentru a stabili toate faptele, a identifica autorii și a lua măsuri legale suplimentare împotriva acestora”.

Acest incident vine după 24 de ore extrem de tensionate în Split. Ultrașii echipei gazdă i-au vânat prin oraș pe suporterii lui Ajax, cărora li s-a recomandat să rămână în camerele de hotel pe cât posibil.

Totodată, în noaptea de miercuri spre joi, 60 de persoane au fost arestate în urma unei confruntări între suporterii echipei din Split și cei ai lui Ajax.

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