Cine transmite meciurile echipelor românești FCSB și CFR Cluj joacă azi în Europa League, iar U Craiova în Conference League

Campionate

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.08.2025, ora 10:09
alt-text Actualizat: 14.08.2025, ora 10:09
  • FCSB va juca returul cu Drita azi, de la ora 21:00, în direct pe platforma Voyo.
  • CFR Cluj va juca în deplasare cu Braga de la ora 21:30, în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
  • Universitatea Craiova se va duela cu Spartak Trnava de la ora 21:30, în direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.
  • Toate partidele vor putea fi urmărite în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova vor juca toate în deplasare astăzi, 14 august, și se vor lupta pentru a obține calificarea în play-off-ul Europa League - primele două, respectiv Conference League pentru olteni.

Cine difuzează meciurile lui FCSB, CFR Cluj și U Craiova din cupele europene

Returul dintre Drita și FCSB nu se va vedea la televizor. În schimb, partida va putea fi urmărită pe platforma Voyo de la ora 21:00.

În meciul de la București, FCSB a reușit o remontada și a câștigat cu 3-2, după ce a fost condusă cu 0-2.

Dacă FCSB o va elimina pe Drita, va întâlni pe Aberdeen în play-off-ul Europa League. Primul duel va avea loc pe 21 august, în Scoția. Manșa decisivă se va disputa la București, o săptămână mai târziu.

FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu
FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu

Galerie foto (74 imagini)

FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu
+74 Foto
În cazul în care FCSB va fi eliminată de Drita, trupa pregătită de Elias Charalambous va continua campania europeană în Conference League. FCSB ar putea întâlni câștigătoarea „dublei” dintre Differdange (Luxemburg) și Levadia Tallin (Estonia). În tur, Levadia a câștigat cu scorul de 3-2.

Meciul retur din Portugalia dintre Braga și CFR Cluj va putea fi urmărit pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

În tur, CFR Cluj a fost învinsă la limită de Braga cu scorul de 2-1.

În cazul în care CFR Cluj va câștiga „dubla” împotriva lui Braga, va întâlni învingătoarea dintre Lincoln Red Imps (Gibraltar) și Noah (Armenia). Manșa tur s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Dacă CFR Cluj va fi ieși din Europa League, de Braga, „feroviarii” ar disputa play-off-ul Conference League în compania pierzătoarei „dublei” dintre Hacken (Suedia) și Brann (Norvegia). Brann a câștigat turul cu scorul de 2-0.

CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (9).jpeg
CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (9).jpeg

Galerie foto (38 imagini)

CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (1).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (2).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (3).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (4).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (5).jpeg
+38 Foto
Universitatea Craiova va juca cu Spartak Trnava tot în deplasare de la ora 21:00. Partida va putea fi urmărită pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.

În meciul de pe „Ion Oblemenco”, Craiova s-a impus clar în fața slovacilor cu scorul de 3-0.

În cazul în care Universitatea Craiova ar elimina-o pe Spartak Trnava (Slovacia), trupa pregătită de Mirel Rădoi va juca cu Istanbul Bașakșehir (Turcia).

Oltenii ar juca primul meci din play-off-ul Conference League, în deplasare, pe data de 21 august. Returul ar avea loc pe stadionul „Ion Oblemenco”, o săptămână mai târziu.

U Craiova - Hermannstadt FOTO FB Craiova (4).jpg
U Craiova - Hermannstadt FOTO FB Craiova (4).jpg

Galerie foto (11 imagini)

U Craiova - Hermannstadt FOTO FB Craiova (1).jpg U Craiova - Hermannstadt FOTO FB Craiova (2).jpg U Craiova - Hermannstadt FOTO FB Craiova (3).jpg U Craiova - Hermannstadt FOTO FB Craiova (4).jpg U Craiova - Hermannstadt FOTO FB Craiova (5).jpg
+11 Foto
VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

