Ianis a dat cărțile pe față Hagi a explicat motivul pentru care nu a semnat până acum cu nicio echipă + îi e recunoscător lui Mircea Lucescu
Ianis Hagi/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Ianis a dat cărțile pe față Hagi a explicat motivul pentru care nu a semnat până acum cu nicio echipă + îi e recunoscător lui Mircea Lucescu

Alexandru Smeu
Publicat: 14.08.2025, ora 09:41
  • Ianis Hagi (26 de ani) a explicat motivele pentru care care nu a semnat cu nicio echipă până acum.

Ianis este liber de contract încă din luna mai, după despărțirea de Rangers.

În ultimul timp au apărut mai multe zvonuri cu privire la viitoarea echipă a internaționalului român, însă acestea nu s-au concretizat.

Ianis Hagi: „Sper să fiu inspirat în alegere”

Într-un interviu acordat cu ocazia aniversării de 80 de ani a lui Mircea Lucescu, fotbalistul român a explicat motivele pentru care întârzie să semneze.

Totodată, a dezvăluit că se sfătuiește des cu selecționerul României și că speră să ajungă într-un mediu în care va progresa.

„Cum am spus, lui nea Mircea îi place să comunice cu jucătorii și mă sfătuiesc deseori cu dânsul. Și, da!, sper să fiu inspirat în alegere, să-mi găsesc clubul și antrenorul unde să pot crește în continuare.

Să joc la capacitatea maximă, fiindcă sunt conștient de ceea ce pot face pe teren, de potențialul meu de dezvoltare.

Mai am multe de învățat și știu că încă nu mi-am atins nivelul maxim. Iar nea Mircea, cu siguranță, își dorește asta pentru mine”, a afirmat Ianis Hagi, potrivit gsp.ro

Ianis Hagi vs Dundee (FOTO: Imago)
Ianis Hagi vs Dundee (FOTO: Imago)

Ianis Hagi: „Totul va veni la timpul potrivit”

Întrebat dacă a ales în secret viitoare formație la care va evolua, Hagi a răspuns: „Deocamdată, nu! Sunt încă în discuții. Nu vreau să mă grăbesc și sper să fiu inspirat.

Voi lua o decizie în perioada următoare și-mi doresc să reîncep cu dreptul.

Dar, atât timp cât nu simt că este decizia corectă, nu voi forța. Totul va veni la timpul potrivit”, a adăugat Ianis.

  • Viitorul Constanța, Fiorentina, Genk și Deportivo Alaves sunt echipele la care a mai evoluat Ianis Hagi, de-a lungul carierei
1.500.000 de euro
este cota lui Ianis Hagi, potrivit transfermarkt.ro

Ianis Hagi: „Nu cred că exista antrenor pe lume care să facă acele gesturi față de mine”

Mijlocașul ofensiv a vorbit și despre încrederea pe care Lucescu i-a acordat-o, când l-a convocat la acțiunile naționalei de anul trecut, deși nu traversa o perioadă bună la echipa de club.

„Totul se rezumă la ideea că Mircea Lucescu iubește fotbaliștii dedicați, iar pentru asta îi voi fi recunoscător mereu.

Nu cred că exista antrenor pe lume care să facă acele gesturi față de mine și să mă convoace la fiecare acțiune din septembrie până în noiembrie, ținând cont de situația mea de la club.

A avut încredere, știa ce fel de om sunt, chiar dacă nu întrețineam legături foarte apropiate. Dar colecta informații, afla cum mă pregătesc la club, cu toate că eram într-o situație dificilă. Iar eu am încercat să răsplătesc pe teren această atitudine a dânsului”, a concluzionat Ianis Hagi, pentru sursa citată.

San Marino - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg
San Marino - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg

