Incident în Spania  Un fan al lui Hamburg a căzut din tribună . Același lucru s-a întâmplat și anul trecut, la același amical

Un fan al echipei Hamburg se află în stare critică după ce a căzut din tribunele stadionului Son Moix.

Totul s-a întâmplat înainte de începerea meciului dintre Mallorca și Hamburg (2-0) din cadrul celei de-a 47-a ediții a Trofeului „Ciutat de Palma”. Fanul echipei germane a căzut de la o înălțime de șapte metri.

Fanul a căzut din tribunele stadionului Son Moix din Mallorca. Acesta s-a prăbușit de pe balustrada care separă tribuna nordică de cea vestică, informează ultimahora.es.

Suporterul lui Hamburg este internat în secția de Terapie Intensivă de la spitalul Palma Son Moix. Acesta a suferit o fractură de bazin.

Nu este prima dată când un fan cade din acel loc pe stadionul Son Moix. Anul trecut, pe 9 august, tot în timpul unui meci dintre Mallorca și Hamburg, un alt suporter a căzut de acolo și a fost transportat în stare critică la spital.

Hamburg a promovat în Bundesliga

Hamburg a reușit să promoveze în Bundesliga după 7 ani de așteptare. Germanii și-au asigurat succesul în penultima etapă din liga secundă, câștigată cu 6-1 în fața lui Ulm.

Hamburg a încheiat pe locul secund în liga a doua germană cu 59 de puncte și s-a calificat direct în Bundesliga. Koln a terminat pe primul loc, cu 61 de puncte.

