De Bruyne, decisiv VIDEO. „Dublă” și pasă de gol pentru belgian în amicalul lui Napoli cu Girona

Kevin De Bruyne (34 de ani) a fost decisiv în meciul amical disputat Napoli cu Girona, scor 3-2.

Mijlocașul belgian a reușit să înscrie o „dublă” și a oferit și o pasă de gol în victoria obținută de echipa lui Antonio Conte.

Kevin De Bruyne, decisiv pentru Napoli

Sâmbătă, Napoli a jucat un meci amical cu Girona. Cele două formații se pregătesc pentru noul sezon.

Primul gol al lui Napoli a fost marcat de Di Lorenzo. Kevin De Bruyne a executat perfect o lovitură de colț, iar fundașul italian a înscris cu o lovitură de cap, potrivit gazzetta.it.

De Bruyne a reușit să înscrie și de două ori, în minutele 15 și 23, în urma unor execuții la colțul lung care nu au putut fi apărate de portarul spaniolilor.

Meciul amical s-a încheiat 3-2, Cristhian Stuani marcând la rândul său o „dublă” pentru spanioli, în minutele 33 și 42.

Pentru Napoli urmează amicalele cu Sorrento și Olympiacos.

20 de milioane de euro valorează Kevin De Bruyne, conform Transfermarkt

Kevin De Bruyne a părăsit-o pe Manchester City după 10 ani

Kevin De Bruyne a plecat gratis la Napoli de la Manchester City după 10 sezoane petrecute pe Etihad. Mijlocașul belgian a fost adus de englezi în 2015 de la Wolfsburg pentru 76 de milioane de euro.

422 de meciuri și 108 goluri a reușit De Bruyne pentru Manchester City

Trofeele câștigate de belgian cu Manchester City:

1x Champions League

6x Premier League

2x Cupa Angliei

1x Mondialul Cluburilor

5x Cupa Ligii

3x Supercupa Angliei

Kevin De Bruyne și-a început cariera la Gent, în Belgia, apoi a mai jucat pentru Genk, Chelsea, Werder Bremen, Wolfsburg și Manchester City.

