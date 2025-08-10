De Bruyne, decisiv VIDEO. „Dublă” și pasă de gol pentru belgian în amicalul lui Napoli cu Girona

- Kevin De Bruyne (34 de ani) a fost decisiv în meciul amical disputat Napoli cu Girona, scor 3-2.
Mijlocașul belgian a reușit să înscrie o „dublă” și a oferit și o pasă de gol în victoria obținută de echipa lui Antonio Conte.
Kevin De Bruyne, decisiv pentru Napoli
Sâmbătă, Napoli a jucat un meci amical cu Girona. Cele două formații se pregătesc pentru noul sezon.
Primul gol al lui Napoli a fost marcat de Di Lorenzo. Kevin De Bruyne a executat perfect o lovitură de colț, iar fundașul italian a înscris cu o lovitură de cap, potrivit gazzetta.it.
De Bruyne a reușit să înscrie și de două ori, în minutele 15 și 23, în urma unor execuții la colțul lung care nu au putut fi apărate de portarul spaniolilor.
Meciul amical s-a încheiat 3-2, Cristhian Stuani marcând la rândul său o „dublă” pentru spanioli, în minutele 33 și 42.
Pentru Napoli urmează amicalele cu Sorrento și Olympiacos.
Kevin De Bruyne a părăsit-o pe Manchester City după 10 ani
Kevin De Bruyne a plecat gratis la Napoli de la Manchester City după 10 sezoane petrecute pe Etihad. Mijlocașul belgian a fost adus de englezi în 2015 de la Wolfsburg pentru 76 de milioane de euro.
Trofeele câștigate de belgian cu Manchester City:
- 1x Champions League
- 6x Premier League
- 2x Cupa Angliei
- 1x Mondialul Cluburilor
- 5x Cupa Ligii
- 3x Supercupa Angliei
Kevin De Bruyne și-a început cariera la Gent, în Belgia, apoi a mai jucat pentru Genk, Chelsea, Werder Bremen, Wolfsburg și Manchester City.