Campioana răzgândirilor FCSB a vrut să-l dea afară pe Edjouma, apoi l-a înregistrat  chiar înainte de meciul cu Slobozia 

Edjouma a fost exclus din lot în startul acestui sezon, fiind pus pe lista plecărilor la FCSB, însă patronul campioanei s-a răzgândit în privința acestuia.

Malcom Edjouma fost înregistrat oficial la LPF

Deși în urmă cu două săptămâni era foarte aproape de un transfer la CFR Cluj, Edjouma a reintrat acum în lotul celor de la FCSB, evoluând deja în repriza a doua a meciului cu Drita, scor 3-2.

Acum, francezul a fost înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal, chiar înaintea meciului din campionat cu Unirea Slobozia, potrivit lpf.ro.

Deși federația nu permitea acest lucru, Edjouma a putut fi înregistrat după schimbarea regulamentului FRF, la intervenția președintelui LPF, Gino Iorgulescu, după ce finanțatorul FCSB a insistat.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu a organizat un Comitet de urgență alături de același Gino Iorgulescu – Prim-vicepreşedinte FRF și Octavian Goga – Vicepreşedinte FRF, iar vineri a fost anunțată modificarea dispozițiilor art. 19 bis alin. 5 și alin. 6 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice.

