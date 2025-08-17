Flick, supărat pe jucători Barcelona a câștigat clar cu Mallorca, 3-0, dar antrenorul s-a enervat: „Nu e posibil așa ceva!” + Cum a jucat Rashford la debut

Hansi Flick (60 de ani), antrenorul celor de la Barcelona, a fost nemulțumit de atitudinea jucătorilor săi, după victoria cu Mallorca, scor 3-0.

Antrenorul german a fost deranjat de relaxarea cu care Barcelona a tratat meciul, după ce Mallorca a rămas în 9 jucători.

Tehnicianul german a vorbit despre relaxarea echipei sale, fiind vizibil deranjat de cele văzute pe teren, după ce Mallorca a jucat cu 8 jucători de câmp, având două eliminări (Morlanes și Muriqi) până în minutul 39.

Hansi Flick, supărat pe jucători, în ciuda victoriei cu Mallorca: „Echipa a jucat la 50% și nu mi-a plăcut”

Hansi Flick și-a certat jucătorii la conferința de presă pentru relaxarea de după 2-0:

„Nu mi-a plăcut meciul. Sunt trei puncte importante, dar nu mi-a plăcut. După un avantaj de 2-0 și două cartonașe roșii, cred că echipa a jucat la 50% și nu mi-a plăcut. Putem face lucrurile mult mai bine.

Nu-mi place când jucătorii se relaxează, lasă garda jos. Trebuia să controlăm jocul. Trebuia să marcăm. Să joci la 50 sau 60% împotriva a nouă oameni nu este posibil. Trebuie să jucăm mai rapid. Trebuie să îmbunătățim anumite situații”, a declarat Hansi Flick, conform marca.com.

Barcelona, victorie la scor de neprezentare în prima etapă din La Liga

Pentru primul meci al noului sezon, formația catalană s-a deplasat la Mallorca. Trupa lui Hansi Flick a deschis rapid scorul, în minutul 7, prin golul marcat de Raphinha.

Ulterior, în minutul 23, Ferran Torres a dublat avantajul Barcelonei.

Zece minute mai târziu, Manu Morlanes a fost eliminat, după ce a primit cel de-al doilea cartonaș galben în doar 9 minute.

Muriqi a fost și el eliminat, 6 minute mai târziu, în minutul 39, după o intrare brutală cu crampoanele în pometul portarului Joan Garcia.

După lovitura încasată, Joan Garcia nu a fost accidentat grav, dar s-a ales cu o „amintire”.

În minutul 90+4, Lamine Yamal a marcat un supergol: a pătruns, din dreapta spre interior, și a trimis un șut la vinclu, astfel că scorul final a fost 3-0 în favoarea trupei lui Flick.

Important este ca Lamine să joace la acest nivel ridicat. Este special și toată lumea îl urmărește. Am observat că este că este foarte motivat. Este mereu dispus să preseze. Toată lumea vede că este excepțional Hansi Flick, antrenor Barcelona

În etapa următoare, Barcelona va juca în deplasare, împotriva celor de la Levante.

La partida cu Mallorca, Marcus Rashford, fotbalist transferat în această vară de formația catalană, și-a făcut debutul în tricoul blaugrana.

Acesta a intrat pe teren în minutul 69, înlocuindu-l pe Ferran Torres. În timpul petrecut pe teren, Rashford a oferit câteva pase rapide și a participat la acțiunile de atac ale echipei, fără a reuși vreo fază memorabilă.

Nu a fost o repriză bună pentru Rashford, pentru că nu erau spații. Hansi Flick, antrenor Barcelona

