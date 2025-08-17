„Trebuia să rupem jocul!” Petrolul a obținut un punct din trei meciuri jucate pe „Ilie Oană” » Ciobotariu: „Am avut și ghinioane”
Liviu Ciobotariu (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

„Trebuia să rupem jocul!" Petrolul a obținut un punct din trei meciuri jucate pe „Ilie Oană" » Ciobotariu: „Am avut și ghinioane"

Silviu Dumitru
Publicat: 17.08.2025, ora 00:30
Actualizat: 17.08.2025, ora 00:50
  • PETROLUL - HERMANNSTADT 1-1. Liviu Ciobotariu (54 de ani), antrenorul gazdelor, s-a declarat nemulțumit de rezultatul meciului din etapa #6: „N-am știut să gestionăm situația”.

După înfrângerile cu FCSB și UTA, Petrolul a obținut sâmbătă primul punct din acest sezon pe stadionul „Ilie Oană”. Puteau fi chiar trei puncte, însă FC Hermannstadt a egalat în minutul 82, după o eroare a lui Paul Papp.

PETROLUL - HERMANNSTADT 1-1. Liviu Ciobotariu: „N-am știut să gestionăm situația”

„N-am reușit să câștigăm astăzi, nu știu dacă meritam, dar din nou am avut avantaj pe tabelă și n-am știut să gestionăm așa cum trebuie situația, trebuia să fim mai pragmatici, să rupem jocul.

Am întâlnit o echipă foarte bună, care joacă un fotbal bun, există această doză de frustrare și de supărare, e al treilea joc acasă și n-am reușit să luăm decât un punct.

E un moment dificil pentru noi, un start de campionat ratat din punctul meu de vedere, mă așteptam la mult mai mult ca număr de puncte.

Ca joc, băieții au avut atitudine, au jucat, au încercat, s-au luptat, dar și aceste... nu știu dacă să le numesc ghinioane. La începutul jocului l-am avut pe Marin (n.r. Bogdan Marian) care s-a accidentat, a trebuit să schimbăm iar sistemul, dar fac parte din joc și trebuie să ne adaptăm cât mai repede.

Am arătat bine după ce am schimbat sistemul, nu a fost o problemă, am pregătit în stagiul de pregătire și 4-3-3 și 4-2-3-1 și 3-4-3. Păcat, la meciul cu UTA la fel am avut 1-0, am primit două goluri pe contraatac. Facem niște greșeli copilărești”, a spus Ciobotariu la Prima Sport.

Sunt dezamăgit de rezultat, puteam să facem mai mult, am avut și la 1-0 câteva situații, dar nu le-am gestionat bine, am avut câteva mingi prin careu, n-am reușit să fructificăm. Liviu Ciobotariu, antrenor Petrolul Ploiești

Liviu Ciobotariu: „Dacă luam gol dintr-o execuție imparabilă, nu eram atât de dezamăgit”

„Eu sunt adeptul faptului că atunci când câștigăm, câștigăm toată echipa, chiar dacă unul marchează un gol, două sau trei. În momentul în care pierdem, pierdem cu toții. Primul responsabil de rezultat e antrenorul, după care jucătorii.

Sunt dezamăgit, n-ai voie să conduci cu 1-0 minutul 82 și încasezi un gol care putea fi ușor evitat. Dacă luam gol dintr-un șut de la distanță, o execuție imparabilă, poate nu eram atât de dezamăgit. Au fost mai multe greșeli în lanț. Face parte din joc, trebuie să ne ridicăm.

Este început de campionat, etapa a șasea, chiar dacă ne-am fi dorit să avem mai multe puncte, trebuie să muncim mai mult, să fim mai responsabili, mai pragmatici în anumite momente.

Trebuie să avem mai multă luciditate la finalizare. Chiar dacă nu ne-am creat foarte multe ocazii de gol astăzi, am avut situații, a fost mingea de două, trei ori în careul lor la final de joc, nu am gestionat bine”, a mai spus Ciobotariu.

Doumtsios s-a luptat cu adversarii - Stoica, Selimovic, Căpușă sunt jucători foarte buni, puternici - a câștigat multe dueluri, dar la fiecare meci mă aștept mult mai mult de la atacanți să dea goluri. Bineînțeles, trebuie să aibă centrări din lateral, să plece în spațiul liber. Liviu Ciobotariu, antrenor Petrolul Ploiești

Gicu Grozav: „Simțeam că putem să câștigăm”

Golul marcat de Gicu Grozav din penalty, în minutul 51, nu a fost suficient pentru ca Petrolul să obțină prima victorie în fața propriilor suporteri în acest sezon.

„Ne-am mobilizat bine, eu zic că am făcut un meci bun, am reușit să marcăm primii, după care ne-au împins un pic, voiau să marcheze, să egaleze, era normal. Din păcate pentru noi, nu am reușit să rămânem la fel de concentrați, de motivați, și am luat un gol.

Simțeam că putem să obținem această victorie, am mai avut câteva situații și noi, din păcate am reușit doar un gol din penalty. E o oarecare supărare că nu reușim să câștigăm primul meci de acasă, dar trebuie să rămânem pozitivi, cu siguranță va veni și victoria.

Nu (n.r. nu e mulțumit cu începutul de campionat avut), simt că puteam să acumulăm mai multe puncte, dar situația reală e cea din clasament, nu avem ce face, mergem mai departe și trebuie să rămânem concentrați și să o luăm meci cu meci”, a spus Grozav la Prima Sport.

Ne așteaptă un meci foarte greu, o deplasare foarte grea, cu o echipă în formă maximă, dar sunt convins că și noi putem să arătăm un fotbal bun, avem calitate și sunt foarte încrezător că putem să facem un rezultat bun la Craiova. Gicu Grozav, căpitan Petrolul Ploiești

petrolul ploiesti liga 1 Liviu Ciobotariu gicu grozav afc hermannstadt
