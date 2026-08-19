Fără fani români în Giulești! UEFA explică pentru GOLAZO.ro de ce se joacă astfel meciul Hapoel Beer Sheva - Sabah de astăzi, din Liga Campionilor
Așa vor arăta la București membrii facțiunii Ultra South Beer-Sheva. Foto: Imago
Liga Campionilor

Fără fani români în Giulești! UEFA explică pentru GOLAZO.ro de ce se joacă astfel meciul Hapoel Beer Sheva - Sabah de astăzi, din Liga Campionilor

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 19.08.2026, ora 12:13
alt-text Actualizat: 19.08.2026, ora 12:13
  • Hapoel Beer-Sheva evoluează miercuri seară, de la ora 22:00, pe stadionul Rapid în turul play-off-ului Champions League, împotriva azerilor de la Sabah. 
  • Motivul pentru care nu vor putea asista la meci și spectatori români.
  • Câți suporteri israelieni sunt așteptați la partida din Giulești. Condiții de securitate foarte stricte. Cine îi protejează!
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Nu avem echipă în Champions League, dar putem avea stadion în faza principală a celei mai importante întreceri europene.

După ce a jucat în tururile 2 și 3 preliminare ale Ligii în Ungaria, la Szombathely, Hapoel Beer-Sheva a ales stadionul Rapid pentru play-off.

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UEFA confirmă pentru GOLAZO.ro. Numai suporteri israelieni pe „Rapid”. Nu și români!

Pentru că nu poate evolua în Israel la meciurile de acasă, din cauza situației tensionate din Orientul Mijlociu, rămâne în Giulești și mai departe în competițiile continentale.

În Champions sau în Europa League, depinde de rezultatul „dublei” cu azerii de la Sabah.

Jucătorii și fanii lui Hapoel Beer-Sheva, după victoria și calificarea de la Belgrad (2-0, după 1-0 în tur). Foto: Imago Jucătorii și fanii lui Hapoel Beer-Sheva, după victoria și calificarea de la Belgrad (2-0, după 1-0 în tur). Foto: Imago
Jucătorii și fanii lui Hapoel Beer-Sheva, după victoria și calificarea de la Belgrad (2-0, după 1-0 în tur). Foto: Imago

O veste însă nu tocmai bună pentru fanii români care ar fi vrut să asiste la partidele lui Hapoel. Nu pot intra pe stadion! Nici miercuri seară, nici în faza principală.

UEFA a confirmat pentru GOLAZO.ro că aceasta a fost decizia clubului din Beer-Sheva, invocând motive de securitate. Numai suporterii israelieni pot cumpăra bilete. Din Israel.

Peste 1.000 de fani ai lui Hapoel în Giulești protejați de agenți Mossad

Potrivit site-ului israelian One.co.il, vor asista la meci și israelieni din Europa sau chiar din România, care au achiziționat tichete direct de la sursă, din Israel.

Stadionul Rapid are o capacitate de 14.000 de locuri. Foto: Imago Stadionul Rapid are o capacitate de 14.000 de locuri. Foto: Imago
Stadionul Rapid are o capacitate de 14.000 de locuri. Foto: Imago

Vor fi peste 1.000 de susținători ai lui Hapoel pe „Rapid”. La fel ca echipa, vor fi protejați de un sistem de securitate strict, aspru, dirijat de agenți Mossad în civil.

La meciurile din Ungaria, au fost mult mai puțini fani:

  • 397 cu Vikingur Rejkjavik, în turul 2. 
  • 882 cu Steaua Roșie, în turul 3. 

Calificarea în faza principală CL ar fi o premieră pentru Beer-Sheva

Hapoel va avea acum încă o șansă de a juca în faza principală CL. A mai fost de două ori în play-off în 2017 și 2018, fiind eliminată de fiecare dată, de Celtic (2-5, 2-0) și Maribor (2-1 și 0-1).

3 titluri consecutive
a câștigat Hapoel între 2016 și 2018, la primele două jucând și Ovidiu Hoban. În 2026, după opt ani, HBS a fost din nou campioana Israelului

Nici acum nu va fi ușor, cu Sabah, care a trecut de Aarhus în turul 3 (1-2 și 4-0).

„Suntem siguri că meciurile împotriva lui Sabah vor fi mai dificile decât cele cu Steaua Roșie. Se simt precum Cenușăreasa, la fel ca noi, va fi greu.

Asemănarea cu Beer-Sheva este mare, nici ei nu au superstaruri și fac lucruri frumoase datorită tacticii și muncii de pe teren”, a declarat potrivit One antrenorul Ran Kozuch, 45 de ani, din 2024 la Hapoel.

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