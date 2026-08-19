Antonio Folha (55 de ani) a ieșit la atac după cele 63 de zile petrecute pe banca celor de la CFR Cluj.

Tehnicianul portughez susține că nu a primit niciun euro în perioada petrecută în România.

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CFR Cluj a anunțat luni, 10 august, încetarea colaborării cu Antonio Folha și cu stafful acestuia, după doar șase meciuri oficiale.

Decizia a venit la patru zile după cea mai severă înfrângere europeană suferită de CFR în ultimii ani: 0-5 pe teren propriu cu Tromso, în prima manșă a turului 3 preliminar din Conference League.

Antonio Folha, acuzații grave după plecarea de la CFR Cluj: „ Haos”

Revenit în țara sa natală, Folha a acordat un interviu pentru publicația portugheză zerozero.pt, în care a vorbit despre perioada petrecută la Cluj.

„Mi s-a prezentat ideea unei oarecare continuități, deoarece clubul încerca să se apropie de partea superioară a clasamentului. Clubul trecea prin niște dificultăți și încerca să creeze ceva care să le ofere timp să rezolve problemele. Asta mi s-a spus, dar n-a avut nicio legătură cu ce s-a întâmplat. Absolut niciuna.

Am găsit un club mare, dar, după trei sau patru zile, au apărut problemele. A fost haos imediat: întâlniri cu jucătorii care doreau să plece, lipsa plății salariilor și transferuri care nu se puteau face.

Toată lumea spunea că clubul ar putea da faliment, dar asta nu ne-a deranjat prea mult, ca staff tehnic, pentru că eram acolo să muncim și să dăm tot ce avem mai bun.

Existau mereu agitație și probleme din cauza întâlnirilor cu jucătorii, a lipsei vreunui cutare și cutare lucru... Am avut și un președinte (n.r. - Iuliu Mureșan) care este o persoană serioasă și care ne-a tratat întotdeauna foarte bine.

Și apoi a părăsit și el clubul. Și-a prezentat demisia, poate pentru că nu mai suporta situația, și a plecat. Din acel moment, am simțit că lucrurile nu vor mai fi la fel și că ceva se va întâmpla”, a declarat Folha, în primă fază.

Antonio Folha: „Nu am primit niciun euro”

Folha a dezvăluit că, pe durata mandatului său la CFR Cluj, nici el, nici o parte din stafful său nu au primit vreun ban.

Totul, din cauza problemelor financiare cu care se confruntă ardelenii.

„Jucătorii se antrenau, dar bineînțeles, cu toate aceste probleme, a devenit dificil. Aveau întâlniri în care spuneau că vor primi salariile într-o anumită zi, apoi în alta și așa mai departe.

Noi, pe de altă parte, nu am primit niciun euro cât timp am fost acolo.

A fost o perioadă în care jucătorii și stafful tehnic au primit niște bani, dar noi, portughezii, n-am primit nimic. O parte din staff-ul tehnic, preparatorii fizici, aparținea clubului și primea salarii. Noi, care trebuia să plătim pentru casele în care locuiam, nu am primit nimic”, a adăugat portughezul.

Antonio Folha: „Minciună gogonată”

Fostul tehnician din Gruia a respins categoric acuzațiile conform căruia ar fi fost demis din cauza faptului că el și stafful său ar fi lipsit de la antrenamente.

„Desigur că ne-au băgat în ședință și ne-au pus la îndoială demnitatea. Ne-au reziliat contractele și au spus că am lipsit de la un antrenament, ceea ce este o minciună gogonată și toată lumea știe asta, avem dovezi în acest sens.”

În presă fiecare vorbește și spune ce vrea. Presa a vrut să vorbească cu mine, dar eu nu am vrut niciodată să vorbesc, pentru că nu doream să creez vreo instabilitate în club, chiar și după ce am plecat. Probabil că vor spune că eu sunt de vină pentru pierderea ultimelor două meciuri, deși acest lucru nu este adevărat. Oamenii știu că în fotbal mulți vor să dea vina pe alții, când, de fapt, ar trebui mai întâi să se uite la ei înșiși și să vadă ce fac clubului. Antonio Folha, fost antrenor CFR Cluj

Prima experiență în străinătate ca antrenor pentru Antonio Folha

Numirea lui Antonio Folha fusese una dintre deciziile importante luate de CFR în această vară, după ce Daniel Pancu, antrenorul care a calificat miraculos echipa în Europa, a demisionat și a plecat la Rapid.

Pentru fostul internațional portughez, aventura de la Cluj a fost prima experiență în străinătate după mai mulți ani petrecuți în sectorul juvenil al lui FC Porto. Între 2018 și 2020, Folha a pregătit și prima echipă a lui Portimonense.

Antonio Folha a fost adus la CFR Cluj de compatriotul său Ricardo Cadu, noul director sportiv al clubului, revenit în Gruia în această vară.

În cele șase meciuri cu Folha pe bancă, CFR Cluj a obținut două victorii, un egal și trei înfrângeri. În campionat, bilanțul a fost de o victorie și două eșecuri, iar în Europa a trecut de Alashkert, după 1-1 în Armenia și 3-0 la Cluj.

Se schimbă conducerea la CFR Cluj

Ioan Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, a anunțat că face un pas în spate din conducerea clubului. Puterea de decizie ar urma să fie preluată de un antreprenor elvețian cu experiență în fotbal.

Omul de afaceri spune că va continua să susțină financiar formația din Gruia, dar nu mai vrea să se ocupe direct de activitatea de zi cu zi.

Finanțatorul lui CFR Cluj a explicat că noul om care va conduce clubul este Hendrik Klein, antreprenor din Zurich care a fost implicat în trecut la FC Locarno, formație din ligile inferioare ale Elveției.

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