Șoc în Franța FOTO. PSG a pierdut Supercupa, deși a jucat peste 50 de minute în superioritate numerică!

PSG a pierdut Supercupa Franței în fața lui Lens, scor 0-1, după o partidă în care formația lui Luis Enrique (56 de ani) a evoluat mai bine de o repriză în superioritate numerică.

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Parizienii veneau după o perioadă excelentă: au câștigat Champions League și Ligue 1 în sezonul precedent, iar cu doar câteva zile înainte de duelul cu Lens s-au impus și în Supercupa Europei, 2-1 cu Aston Villa.

PSG, învinsă de Lens în Supercupa Franței

Lens, câștigătoarea Cupei Franței, a produs însă surpriza și a cucerit pentru prima dată în istorie Trophee des Champions.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Florian Thauvin, în minutul 32.

Situația s-a complicat pentru Lens doar câteva minute mai târziu. Kyllian Antonio a fost eliminat în minutul 39, iar gazdele au fost obligate să joace mai mult de 50 de minute în inferioritate numerică.

PSG a încercat să profite de omul în plus, însă nu a reușit să egaleze. Desire Doue a ratat mai multe ocazii importante, iar un gol marcat de Fabian Ruiz a fost anulat pentru ofsaid.

Portarul Robin Risser a avut, de asemenea, mai multe intervenții importante pentru Lens.

În minutul 87, și PSG a rămas în zece oameni, după ce Nuno Mendes a fost eliminat.

Înfrângerea a pus capăt seriei de patru Supercupe ale Franței câștigate consecutiv de PSG. Parizienii urmăreau cel de-al 15-lea trofeu în această competiție.

A fost doar a doua participare a celor de la Lens în Supercupa Franței. Prima fusese în 1998, când pierduseră chiar în fața lui PSG, scor 0-1. De această dată, formația din nordul Franței și-a luat revanșa și a obținut trofeul în fața propriilor suporteri, pe Stade Bollaert-Delelis.

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