I-a dat replica lui Varga  Noul investitor de la CFR Cluj, după ce a fost acuzat că a „dispărut”: „Nu pot doar să am încredere în ochii lui albaștri”
Hendrik Klein. Fotomontaj: GOLAZO.ro
Superliga

I-a dat replica lui Varga Noul investitor de la CFR Cluj, după ce a fost acuzat că a „dispărut”: „Nu pot doar să am încredere în ochii lui albaștri”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 10:22
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 10:22
  • Hendrik Klein, noul investitor de la CFR Cluj, i-a oferit un răspuns patronului Ioan Varga în legătură cu situația critică a clubului din Gruia.
  • Germanul s-a declarat surprins de ultimele declarații ale lui Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al CFR Cluj, conform cărora acesta ar fi dispărut în ultima perioadă.
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CFR Cluj a intrat în insolvență în luna august. În încercarea de a redresa problemele financiare ale clubului, Ioan Varga a decis cooptarea lui Hendrik Klein, antreprenor german stabilit în Elveția.

Acesta a fost prezentat drept noul președinte al „feroviarilor” și ar fi trebuit să contribuie la plata datoriilor, iar ulterior să preia acțiunile aflate în proprietatea patronului din Gruia.

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Hendrik Klein, replică pentru Ioan Varga: „Nu pot doar să am încredere în ochii lui albaștri”

Înainte de a investi sume importante la CFR Cluj, Hendrik Klein susține că ar trebui să primească din partea lui Ioan Varga suficiente garanții și documente necesare tranzacției.

„Investitorii au încredere în mine, dar dacă ceva nu merge bine și vor pierde bani, atunci nu vor fi fericiți cu mine. Dacă nu verific totul cât mai atent, îmi pun multe întrebări. Și nu vor fi fericiți dacă nu am răspunsurile necesare. Și pot spune că am o grămadă de întrebări fără răspuns.

O parte dintre întrebări vor primi răspuns pe 23 octombrie, când se va publica lista creditorilor. Cred că atunci vor apărea mai multe detalii.

Dar nu pot doar să am încredere în ochii albaștri ai lui Nelu și să investesc 10 milioane. E prea puțin pentru a avea încredere. Nelu mi-a mai promis multe lucruri în trecut și nu mereu a fost de încredere. Nu spun că e un băiat rău.

E foarte pasionat de ceea ce face. Poate realiza multe. Cred că în România e un fel de rege, dar are și el minusurile lui, ca toată lumea. Pentru a investi atâtea milioane, nu pot doar să-l cred pe cuvânt. Trebuie să văd documente oficiale”, a declarat Hendrik Klein, conform gsp.ro.

Hendrik Klein, despre declarațiile lui Zăvăleanu: „Nu sunt de acord cu ce a zis”

Klein a comentat și declarațiile recente ale lui Răzvan Zăvăleanu, conform cărora investitorul de la CFR Cluj ar fi dispărut în ultima perioadă.

„Citesc tot ce se spune și se scrie despre mine și CFR Cluj. Nu am dispărut, sunt mereu disponibil. Cine vrea poate da de mine. Nelu Varga cu siguranță poate să mă găsească dacă vrea. Nu mi-a plăcut că Răzvan a zis că am dispărut.

Nu sunt de acord cu ce a zis. A declarat că mi-a dat toate documentele necesare. Nu spun că nu a încercat să-mi trimită ceva documente. Am văzut balanța clubului, dar cred că avem viziuni diferite despre cum se face un audit.

Eu mă pot descurca, nu sunt o persoană atât de strictă, mă pot descurca cu ce am. Dar vorbesc cu investitori și avocați și ei îmi spun: «Asta nu e o bază suficient de solidă pentru a face o investiție».

Și trebuie să-i ascult. La mijloc sunt banii investitorilor mei. Și știu că ei vor cât mai multe acte și detalii despre balanța financiară a clubului”, a mai spus germanul.

Hendrik Klein: „Nu vreau să fiu folosit”

Hendrik Klein a dezvăluit și discuția pe care a avut-o cu Ioan Ivașcu și Marian Copilu, în urma căreia a fost dezamăgit.

„Am mers la club, erau acolo Marian Copilu, Ioan Ivașcu și alții. Și m-au întrebat direct: «Prietene, unde sunt banii?». Mi-au cerut 80.000 de euro să plătesc, dar am zis că nu pot face asta. Nu lucrez așa. E nevoie de un plan bine structurat.

Dacă plătesc acum 80.000 de euro, mâine ce va fi? Dar ziua următoare? Mă vedeau ca pe un ATM. Intram în cameră și eram ca un ATM. Mai întâi să fie documentele în ordine, apoi vin banii, cadourile și facem profit. Nu am o problemă să împărțim profiturile.

Dar nu vreau să fim proști și să pierdem bani. Nu vreau să fiu folosit. Vreau să facem lucruri bune împreună, ca parteneri. Nu vreau să fiu păcălit!”.

Și vreau să mă implic și în găsirea de sponsori. Compania mea are un contract cu CFR Cluj pentru a aduce sponsori, pentru a veni cu idei și a aduce bani în club. Vreau să fac ceva pentru familii, ca din sezonul viitor stadionul să fie folosit weekend de weekend. Hendrik Klein, investitor CFR Cluj

Omul de afaceri susține că nu a primit niciun ban până acum din partea clubului.

„Mi-am plătit singur toate cheltuielile. Cazare, transport și mâncare. Am fost la un restaurant o dată, cu toții, și eu am plătit. Nu am primit nimic înapoi de la CFR. Le-am zis să mă facă președinte și să-mi dea 5.000 de euro pe lună.

Am crezut că e rezonabil. Dar Răzvan (Zăvăleanu) nu a fost de acord. Nu am fost plătit deloc. De la club am primit o pizza, niște cafea și niște apă”.

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