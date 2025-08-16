Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
Heung-Min Son FOTO: Imago
Campionate

Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!

Gabriel Neagu
Publicat: 16.08.2025, ora 21:21
  • Tricoul lui Heung-Min Son (33 de ani) a devenit, în două săptămâni, cel mai vândut la nivel global.
  • Sud-coreeanul a debutat pentru Los Angeles FC, în duelul cu Chicago Fire, din MLS, 2-2.

Heung-Min Son s-a despărțit de Tottenham Hotspur, după 10 ani petrecuți la trupa din Nordul Londrei.

Tricoul lui Heung-Min Son de la Los Angeles FC, cel mai vândut la nivel mondial

În doar două săptămâni de când au fost puse în vânzare, tricourile cu numele sud-coreeanului au devenit cele mai vândute la nivel mondial.

Le-au depășit pe cele ale lui Lionel Messi, LeBron James și Stephen Curry.

„Este cel mai bine vândut tricou din toate sporturile din lume în acest moment. Vorbesc despre Son. Dacă luăm în considerare perioada de când a semnat cu LAFC până acum.

El a vândut mai multe tricouri decât orice alt atlet din lume”, a declarat John Thorrington, președintele celor de la Los Angeles, FC, potrivit goal.com.

Son a debutat pentru Los Angeles FC

Sud-coreeanul a debutat, săptămâna trecută, pentru Los Angeles FC. Heung-Min Son a intrat în minutul 61 al duelului împotriva celor de la Chicago Fire, din MLS, 2-2.

Fotbalistul s-a impus în jocul echipei din California, încă de la primul meci. În minutul 77, a scăpat pe contraatac și a fost faultat în careu. Din penalty-ul obținut de sud-coreean, Denis Bouanga a marcat golul de 2-2.

„A fost o săptămână emoționantă de când m-am alăturat lui Los Angeles FC. Era un singur lucru pe care doream să-l fac, și astăzi, fiind pe teren, cred că a fost fantastic.

Rezultatul este puțin dezamăgitor, pentru că mi se pare că ar fi trebuit să luăm trei puncte aici, dar per total sunt foarte, foarte fericit și entuziasmat”, a declarat Heung-Min Son, la finalul duelului, pentru site-ului oficial al clubului.

Transferul lui Heung-Min Son la Los Angeles FC, cel mai scump din istoria MLS

Sud-coreeanul a semnat, la începutul acestei luni, cu fosta formație a lui Olivier Giroud, Los Angeles FC, în schimbul a nu mai puțin de 23.000.000 euro, conform publicației britanice bbc.com.

Mutarea extremei stânga reprezintă cel mai scump transfer din Major League Soccer. Până în acest moment, recordul este deținut de transferul lui Emamanuel Latte Lath, de la Middlesborough la Atlanta United, 21.000.000 euro.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

mls los angeles fc heung min son tricou
