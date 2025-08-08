Gafă monumentală VIDEO. Heung-min Son a rămas blocat când a fost prezentat la LAFC: „Ajuți SUA să câștige Cupa Mondială, nu?”
Heung-min Son FOTO: IMAGO
Gafă monumentală VIDEO. Heung-min Son a rămas blocat când a fost prezentat la LAFC: „Ajuți SUA să câștige Cupa Mondială, nu?"

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 08.08.2025, ora 18:08
alt-text Actualizat: 08.08.2025, ora 18:09
  • Heather Hutt, o consilieră locală din Los Angeles, a comis o gafă monumentală la prezentarea lui Heung-min Son (33 de ani) la Los Angeles FC.

După 10 ani petrecuți la Tottenham, fotbalistul sud-coreean a decis să schimbe echipa, transferându-se în Statele Unite.

Gafă monumentală la prezentarea lui Heung-min Son

La conferința de presă dedicată prezentării starului sud-coreean, o consilieră locală a comis o gafă uriașă.

Aceasta a crezut că fotbalistul va evolua pentru Statele Unite la Campionatul Mondial de anul viitor și l-a întrebat pe sud-coreean dacă fanii ar trebui să se aștepte la o victorie a naționalei americane la Los Angeles, conform sportbible.com.

„Fără presiune, dar când se va juca Cupă Mondială, ne așteptăm la o victorie aici, la Los Angeles, pentru SUA, nu-i așa? Noi suntem aici pentru a vă sprijini să realizați acest rezultat”, i-a spus aceasta lui Son, la conferința de presă.

După ce a înțeles întrebarea, fotbalistul a râs. În schimb, la adresa consilierei locale au apărut ulterior multe comentarii negative.

Reporterul Jose Roberto Nunez a scris ulterior pe X despre greșeala comisă de Heather Hutt.

„Consiliera locală din Los Angeles, Heather Hutt (Districtul 10), a cărei zonă include și Koreatown, a comis o gafă gravă. Ea i-a spus lui Son Heung-Min: «Fără presiune, când va veni Cupa Mondială, ne așteptăm la o victorie aici, în Los Angeles... pentru SUA»”, a scris reporterul.

Cum au reacționat fanii după gafa comisă de Heather Hutt: „Ar trebui să râdem sau să plângem?”

După greșeala comisă de consiliera locală, pe internet au apărut mai multe reacții. Iată ce au avut fanii de spus despere acest incident.

„Stai puțin, ea crede că Son va juca pentru Statele Unite?” Un alt internaut a scris: „Ar trebui să râdem sau să plângem?”.

„Heather Hutt crede că Son Heung-Min, un sud-coreean care tocmai a semnat cu LAFC, va juca pentru STATELE UNITE la următoarea Cupă Mondială. Cu asta ne confruntăm aici, în Los Angeles.”, a mai scris un fan.

