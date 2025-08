Sumă record Transferul lui Heung-min Son la Los Angeles FC ar putea fi cel mai scump din MLS

Los Angeles FC a pregătit 23 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Heung-min Son (33 de ani).

Sud-coreeanul a jucat ultimul meci pentru Tottenham, chiar în țara sa natală.

Heung-min Son a fost coleg, la Tottenham, cu fundașul român Radu Drăgușin. „Tricolorul” a schimbat numărul de pe tricou înaintea startului noii stagiuni.

Heung-min Son, aproape de transfer în MLS pentru o sumă record

Heung-min Son și-a anunțat plecarea de la Tottenham, după 10 ani petrecuți în Londra, în cadrul unei conferințe de presă. Cariera sa ar putea continua pe continentul nord-american.

Sud-coreeanul ar fi aproape de a semna cu fosta formație a lui Olivier Giroud, Los Angeles FC, în schimbul a nu mai puțin de 23 de milioane de euro , conform publicației britanice bbc.com.

Transferul lui Heung-Min Son în MLS ar fi aproape de a se materializa. Jucătorul ar trebui să semneze contractul și să efectueze vizita medicală, arată sursa menționată anterior.

Mutarea extremei stânga ar reprezenta cel mai scump transfer din Major League Soccer. Până în acest moment, recordul este deținut de mutarea lui Emamanuel Latte Lath, de la Middlesborough la Atlanta United.

Clubul de pe Mercedes-Benz Stadium a virat 21 de milioane de euro în conturile trupei britanice.

20.000.000 de euro este cota de piață a lui Heung-min Son, potrivit Transfermarkt.

Mesajul de adio al lui Son: „ Mi-au oferit atâta dragoste”

Înaintea partidei amicale cu Newcastle, 1-1, disputată la Seoul, Heung-min Son a anunțat că se va despărți de formația pentru care a evoluat în ultimele 10 sezoane.

„A fost cea mai dificilă decizie pe care am luat-o în cariera mea. Sunt amintiri atât de minunate. A fost atât de greu să iau decizia. Am nevoie de un mediu nou în care să mă dezvolt. Am nevoie de o mică schimbare - 10 ani este mult timp.

Am venit în nordul Londrei când eram copil, la 23 de ani, la o vârstă atât de fragedă. Părăsesc acest club ca un bărbat matur, un om foarte mândru.

Vreau să le mulțumesc tuturor fanilor Spurs pentru că mi-au oferit atâta dragoste. Sper că și rămas bunul este un moment potrivit și că acesta este momentul potrivit pentru a lua această decizie.

Sper că toată lumea poate accepta și respecta acest lucru”, a declarat Heung-min Song, arată site-ul lui Tottenham.

Son a jucat 65 de minute în duelul amical cu Newcastle. În momentul modificării sale, coechiperii și adversarii l-au îmbrățișat.

O singură competiție a câștigat Heung-min Son cu Tottenham: trofeul Europa League, în sezonul 2024-2025.

