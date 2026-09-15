Mișcare surpriză în Formula 1 Concediere la vârf după un sezon de coșmar: „Trebuie să ne îmbunătățim”

Honda a decis să facă o schimbare importantă în conducerea proiectului său din Formula 1, după un sezon 2026 mult sub așteptări alături de Aston Martin.

Tetsushi Kakuda, omul care a coordonat dezvoltarea unității de putere, va fi înlocuit de Yoichiro Fukao începând cu 1 octombrie.

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Honda susține oficial că schimbarea face parte dintr-o „tranziție planificată”, menită să accelereze dezvoltarea motorului și să asigure transferul de experiență către următoarea generație de ingineri, chiar dacă decizia vine după rezultatele slabe din acest sezon.

Schimbare la vârf la Honda după sezonul slab alături de Aston Martin

Honda a revenit în 2026 în postura de constructor complet de motoare, într-un parteneriat exclusiv cu Aston Martin, odată cu intrarea în vigoare a noului regulament tehnic.

Startul proiectului a fost însă unul dificil. Aston Martin a întâmpinat probleme atât la nivel de performanță, cât și de fiabilitate, iar după Marele Premiu al Spaniei de la Madrid echipa se află pe penultimul loc în clasamentul constructorilor, cu doar trei puncte acumulate.

Clasamentul constructorilor din Formula 1

Mercedes – 503 puncte

Ferrari – 358

McLaren – 306

Red Bull Racing – 230

Racing Bulls – 77

Alpine – 68

Haas F1 Team – 21

Audi – 17

Williams – 11

Aston Martin – 3

Cadillac – 0

Nici etapa de la Madring nu a adus semne importante de revenire. Fernando Alonso a terminat cursa pe locul 17, în timp ce Lance Stroll a abandonat din cauza unor probleme la frâne.

Honda a recunoscut după cursă că rezultatul a fost sub așteptări.

Rezultatul de astăzi nu este cel pe care ni l-am dorit, dar trebuie să ne uităm la ceea ce am învățat și la punctele pe care le putem îmbunătăți. În ultimele trei etape am îmbunătățit comportamentul celei de-a doua specificații a unității de putere, introdusă la Marele Premiu al Olandei. Acum ne putem concentra mai mult asupra performanței. Shintaro Orihara, reprezentantul Honda

La numai o zi după cursa de la Madrid, Honda a anunțat schimbarea conducerii programului de dezvoltare a unității de putere.

Tetsushi Kakuda va părăsi funcția de șef al proiectului, iar locul său va fi luat, de la 1 octombrie, de Yoichiro Fukao, actualul adjunct al programului de Formula 1.

„Această schimbare organizațională reprezintă o tranziție planificată, menită să asigure transferul corespunzător al expertizei tehnice către următoarea generație de ingineri.

După introducerea noului regulament în 2026 și având în vedere modificările suplimentare așteptate începând cu 2027, Honda urmărește să construiască un cadru solid de dezvoltare și să livreze o unitate de putere extrem de competitivă prin trecerea timpurie la noua structură”, a transmis constructorul japonez, conform formula1.com.

Fukao face parte din structurile Honda de peste două decenii și este implicat constant în programul de F1 al companiei din 2014, potrivit honda.racing.

40 de poziții a însumat penalizarea primită de Lance Stroll la Madrid pentru folosirea mai multor componente ale unității de putere peste limita permisă. Pentru că penalizarea depășește 15 poziții, acesta a pornit din spatele grilei

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