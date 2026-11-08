Radu Popa, directorul general al Complexului Sportiv Naţional „Arcul de Triumf”, a avut o reacție acidă la adresa lui Ciprian Ciucu (48 de ani), după imaginile cu terenul Arenei Naționale, la FCSB - Corvinul 0-1.

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Gazonul a fost schimbat la începutul lunii septembrie. Lucrările au început pe 3 septembrie și s-au încheiat în jurul datelor de 7-8 septembrie, dar deja arată semne de degradare.

Iarba s-a rărit în mai multe zone ale terenului, iar pe alocuri se vede pământul printre fire.

Critici dure după FCSB - Corvinul! Ciprian Ciucu, luat în colimator: „Aroganța nu întreţine gazonul”

Radu Popa a lansat un atac dur la adresa primarului general al Capitalei, după imaginile surprinse la FCSB - Corvinul, și i-a cerut explicații pentru starea gazonului.

„Domnule primar general Ciprian Ciucu, aroganţa nu întreţine gazonul, iar infatuarea nu ţine loc de competenţă administrativă.

Fotografiile de pe Arena Naţională arată cât valorează, în realitate, promisiunile despre condiţiile oferite sportivilor.

Vă scriu în calitate de administrator al Complexului Sportiv Naţional «Arcul de Triumf», cunoscând foarte bine ce înseamnă întreţinerea unui stadion, organizarea competiţiilor şi responsabilitatea pentru fiecare leu cheltuit.

Arena Naţională a stat aproape cinci luni fără fotbal. Nici pentru derby-ul Dinamo – FCSB din 5 septembrie nu a fost disponibilă, partida fiind găzduită de Arcul de Triumf. Acum, la nici două luni de la redeschidere, imaginile publicate arată porţiuni de teren rămase fără iarbă.

După atâta aşteptare şi o înlocuire de ordinul milioanelor de lei, acesta este rezultatul oferit sportivilor şi bucureştenilor?

În septembrie promiteaţi că meciurile se vor desfăşura «în cele mai bune condiţii». Astăzi, fotografiile cer explicaţii. O promisiune făcută public trebuie urmărită până la rezultat, inclusiv atunci când au trecut inaugurarea, filmarea şi momentul aplauzelor.

Ca administrator, ştiu că un gazon poate avea probleme şi că vremea îl poate afecta. Tocmai de aceea există întreţinere, verificări, intervenţii şi responsabilităţi contractuale. Ploaia şi frigul trebuie luate în calcul într-un plan de mentenanţă. Invocarea lor nu închide discuţia despre felul în care este administrată arena.

Radu Popa (stânga), directorul general al Complexului Sportiv Naţional „Arcul de Triumf”/ Foto: Facebook

Publicaţi costul final al înlocuirii, contribuţia fiecărui plătitor, obligaţiile de întreţinere şi garanţiile aplicabile. Explicaţi cine verifică executarea contractelor, ce a provocat degradarea şi cine suportă remedierea.

Contribuţia organizatorilor de concerte la schimbarea gazonului nu înlătură responsabilitatea Primăriei pentru funcţionarea stadionului.

La Arcul de Triumf ne luptăm pentru fondurile necesare utilităţilor şi pentru continuitatea activităţii sportive. Din această poziţie, este revoltător să vedem asemenea rezultate la o arenă pentru care sunt anunţate cheltuieli atât de mari. Respectul pentru resurse se vede în ceea ce reuşeşti să păstrezi funcţional.

Primăria anunţă acum amenajările pentru Târgul de Crăciun. Foarte bine: bucureştenii merită şi sărbători frumoase. Merită însă aceeaşi atenţie pentru infrastructura sportivă, în fiecare zi. Luminiţele din Piaţa Constituţiei nu pot acoperi lipsurile de pe Arena Naţională.

În opinia mea, distanţa dintre siguranţa cu care vă prezentaţi performanţele şi rezultatele din aceste imagini exprimă exact problema administraţiei dumneavoastră: prea multă autosuficienţă şi prea puţină răspundere asumată. Când sportivii şi suporterii suportă consecinţele, au tot dreptul să numească această situaţie o bătaie de joc.

Domnule Ciucu, coborâţi din confortul comunicării publice şi veniţi cu explicaţii, responsabili şi un termen de remediere. Bucureştenii v-au încredinţat un patrimoniu de administrat şi au dreptul să vă ceară rezultate”, a fost comentariul lui Radu Popa pe Facebook.

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