Derapaj la Cupa Africii Selecționerul vedetei de la FCSB, comentarii rasiste și sexiste la conferința de presă » Ce le-a zis jurnaliștilor

Înainte de startul Cupei Africii, Hugo Broos (73 de ani), selecționerul Africii de Sud, a avut un derapaj rasist la adresa fundașului Mbekezeli Mbokazi (20 de ani)

Apoi a continuat cu un comentariu sexist la adresa agentului lui Basia Michaels.

Totul a început de la faptul că Mbokazi, colegul lui Siyabonga Ngezana (FCSB), a întârziat la reunirea lotului Africii de Sud, înainte de turneul final care va avea loc în perioada 21 decembrie - 18 ianuarie, în Maroc.

Hugo Broos, derapaj rasist la adresa colegului lui Ngezana

Selecționerul Africii de Sud l-a criticat pe fundașul Mbekezeli Mbokazi, despre care a spus că are „atitudinea unei vedete”.

„ Vă pot asigura: el este un tip de culoare, dar va ieși din camera mea ca un tip alb ”, a spus Hugo Broos la conferința de presă, conform espn.com.

Apoi, tehnicianul a comentat și transferul său în MLS, de la Orlando Pirates la Chicago Fire, luând-o la țintă pe Basia Michaels, agentul fotbalistului, cu un comentariu sexist:

„O femeie drăguță, care este impresarul lui și crede că se pricepe la fotbal. Face ceea ce fac mulți agenți și gândește doar: «Câți bani pot obține?»”.

Africa de Sud se află în grupa B la Cupa Africii, urmând să joace împotriva selecționatelor din Angola, Egipt și Zimbabwe.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Mbekezeli Mbokazi, conform Transfermarkt

Plângeri depuse împotriva lui Hugo Broos

Mișcarea Democratică Unită (UDM), un partid minoritar din cadrul coaliției guvernamentale din Africa de Sud, a declarat, joi, că l-a denunțat pe Hugo Broos la Comisia Sud-Africană pentru Drepturile Omului (SAHRC).

Yongama Zigebe, secretarul general al UDM, a declarat că a semnat o scrisoare către SAHRC în care solicită demararea unei anchete:

„Comentariile cu conotații rasiale, jignitoare și sexiste nu pot fi respinse ca remarci spontane.

Acestea au o greutate istorică și culturală într-o societate care încă se vindecă de instituționalizarea rasismului și sexismului.

Personalitățile publice, în special cele învestite cu responsabilități în cadrul echipelor naționale, au obligații sporite de a apăra valorile non-rasismului, non-sexismului, respectului și egalității”, a declarat secretarul general al UDM, conform sursei citate.

Africa de Sud va disputa un amical împotriva Ghanei, pe 16 decembrie, cu 6 zile înainte de primul meci de la Cupa Africii, cu Angola.

Siyabonga Ngezana, fundașul celor de la FCSB, este și el convocat de Hugo Broos la naționala Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni.

