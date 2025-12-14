Mircea Lucescu, petrecere cu colindători VIDEO: Selecționerul României, invitat special la ziua unui conducător de club

Mircea Lucescu (80 de ani) a fost prezent la aniversarea de 60 de ani a lui Cornel Sfaițer, președintele lui Poli Iași, eveniment în care invitații au avut parte și de un program cu tradiții românești.

Selecționerul României a participat la petrecerea organizată, sâmbătă, de președintele lui Poli Iași, Cornel Șfaițer, cu ocazia aniversării împlinirii vârstei de 60 de ani.

Mircea Lucescu, petrecere cu colindători de ziua lui Cornel Șfaițer

Invitații au avut parte de un moment special, asigurat de un grup de colindători, care a adus spiritul sărbătorilor și a creat o atmosferă aparte.

Printre cei prezenți la petrecere s-au numărat Ioan Andone, Marius Niculae și Ciprian Marica. Ioan Andone a marcat momentul și pe rețelele sociale, unde a postat un video pe Instagram, însoțit de mesajul:

„Nu există ceva mai frumos decât tradițiile românești.❤️ Prilej să îl petrecem și pe Cornel Sfaițer. La mulți ani, prietene!”.

Sărbători cu gândul la barajul cu Turcia

Mircea Lucescu va petrece Sărbătorile de iarnă cu gândul spre barajul decisiv cu Turcia, programat pe 26 martie, la Istanbul, un meci cu miză uriașă în lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Marele obiectiv al lui Mircea Lucescu este calificarea României la Campionatul Mondial din 2026. Pentru a ajunge acolo, „tricolorii” trebuie mai întâi să învingă Turcia, iar apoi să câștige duelul programat pe 31 martie, împotriva Slovaciei sau a Kosovo.

În cazul calificării, România ar urma să joace la Campionatul Mondial într-o grupă atractivă, alături de Statele Unite ale Americii, Paraguay și Australia.

Sâmbătă, 13 iunie 2026: Australia - România (Vancouver, BC Place Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 14 iunie)

(Vancouver, BC Place Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 14 iunie) Vineri, 19 iunie 2026 : Paraguay - România (San Francisco, Levi’s Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 20 iunie)

: (San Francisco, Levi’s Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 20 iunie) Joi, 25 iunie 2026: SUA - România (Los Angeles, SoFi Stadium, ora locală 19:00 / 05:00 în România, 26 iunie)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport