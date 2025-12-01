Ngezana, convocat la națională  Stoperul de la FCSB va participa la Cupa Africii » Cât va lipsi din lotul campioanei 
Siyabonga Ngezana FOTO: IMAGO
Superliga

Ngezana, convocat la națională Stoperul de la FCSB va participa la Cupa Africii » Cât va lipsi din lotul campioanei

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 01.12.2025, ora 18:01
alt-text Actualizat: 01.12.2025, ora 18:01
  • Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul celor de la FCSB, a fost convocat la naționala Africii de Sud, pentru Cupa Africii pe Națiuni.
  • Competiția continentală se va disputa în perioada 21 decembrie - 18 ianuarie, în Maroc.

Deși evoluțiile sale la FCSB au fost sub nivelul așteptărilor în actuala stagiune, stoperul a fost convocat de Hugo Broos la naționala „Bafana-Bafana”.

La partida cu Farul Constanța, 2-1 în favoarea „roș-albaștrilor”, Ngezana a fost rezervă neutilizată, ca urmare a evoluției catastrofale din partida cu Steaua Roșie Belgrad, scor 1-0 pentru campioana Serbiei.

Siyabonga Ngezana, convocat la națională! Cât va lipsi de la FCSB

Odată cu convocarea lui Ngezana la națională, FCSB nu se va putea baza pe stoperul sud-african la ultimele partide din 2025.

Cupa Africii pe Națiuni nu se dispută în cadrul unei date FIFA pentru meciurile echipelor naționale, astfel că turneul final se suprapune atât cu campionatele interne, cât și cu meciurile din cupele europene.

Mai mult, naționala Africii de Sud va avea parte de un cantonament chiar înaintea debutului la Cupa Africii. În acest context, FCSB nu se va putea baza pe Ngezana la partidele cu Feyenoord, din Europa League, și nici la meciurile cu Rapid și Unirea Slobozia.

Totuși, vestea bună pentru campioană este că la partidele cu UTA Arad, din Cupa României, și la derby-ul cu Dinamo, Ngezana va putea fi utilizat.

7 meciuri
a jucat Siyabonga Ngezana pentru echipa națională a Africii de Sud

Africa de Sud se află în grupa B la Cupa Africii, urmând să joace împotriva selecționatelor din Angola, Egipt și Zimbabwe.

