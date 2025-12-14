„Așa dădeam când jucam în sat” FOTO: Fotbalist din Liga 1, ironizat de patron după un șut ratat » Dar și lăudat: „Fără el, avem probleme”

- FC Argeș - FC Botoșani 0-0. Valeriu Iftime (65 de ani), patronul oaspeților, l-a ironizat pe Hervin Ongenda (30 de ani) după un șut complet ratat.
- Cu toate aceste, oficialul Botoșaniului are doar cuvinte de laudă la adresa mijlocașului francez.
În minutul 12 al partidei de sâmbătă, din etapa 20 din Liga 1, Adams a recuperat mingea în terenul advers, a înaintat spre poartă și i-a pasat în centru lui Hervin Ongenda, care era liber.
FOTO. Valeriu Iftime, despre ratarea lui Ongenda: „Așa dădeam și eu în sat”
Mijlocașul trecut pe la PSG a vrut să șuteze din prima de la marginea careului advers, însă a lovit complet greșit mingea, care a trecut aproape paralel cu poarta și a ieșit în aut.
Valeriu Iftime, patronul Botoșaniului, l-a ironizat pe Ongenda pentru execuția deplorabilă. Cu toate acestea, oficialul moldovenilor a ținut să-l laude pe mijlocaș pentru valoarea sa.
„Cred că a fost o zi mai slabă a lui Ongenda. Așa mai dădeam și eu cu stângul în dreptul când jucam în sat.
Fără Ongenda avem speranțe mici să batem o echipă. Când el nu e în formă, avem o problemă.
La cât talent are, eu îl respect foarte mult. Îi fac orice moft. Este un fotbalist. un număr 10 extraordinar. La Ongenda pot să iert orice”, a declarat Valeriu Iftime pentru digisport.ro.
FOTO. Ratarea lui Ongenda în FC Argeș - FC Botoșani 0-0
Galerie foto (12 imagini)
Hervin Ongenda a venit la FC Botoșani în 2024 din postura de jucător liber de contract. Acesta a mai trecut pe la clubul moldovean și în perioadele 2018-2020 și 2020-2022.
Mijlocașul are un CV impresionant. Ongenda a trecut și pe la PSG, pentru care a jucat 16 meciuri și a marcat 2 goluri.
În perioada petrecută la formația din Paris, actualul mijlocaș al Botoșaniului a cucerit de două ori Ligue 1 (2013/14 și 15/16), o Cupă a Franței (15/16) și trei Supercupe (13/14, 15/16 și 16/17).
În acest sezon, sub comanda lui Leo Grozavu, Ongenda a jucat în 18 partide în toate competițiile și a marcat trei goluri.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|20
|39
|2
|FC Botoșani
|20
|38
|3
|Dinamo
|19
|35
|4
|Universitatea Craiova
|19
|34
|5
|FC Argeș
|20
|34
|6
|Oțelul Galați
|20
|30
|7
|UTA Arad
|19
|28
|8
|U Cluj
|19
|27
|9
|Farul Constanța
|19
|26
|10
|FCSB
|19
|25
|11
|CFR Cluj
|20
|23
|12
|Petrolul Ploiești
|19
|19
|13
|Unirea Slobozia
|19
|18
|14
|Csikszereda
|20
|16
|15
|Hermannstadt
|19
|12
|16
|Metaloglobus
|19
|11