„Așa dădeam când jucam în sat” FOTO: Fotbalist din Liga 1, ironizat de patron după un șut ratat » Dar și lăudat: „Fără el, avem probleme”

FC Argeș - FC Botoșani 0-0. Valeriu Iftime (65 de ani), patronul oaspeților, l-a ironizat pe Hervin Ongenda (30 de ani) după un șut complet ratat.

oaspeților, l-a ironizat pe Hervin Ongenda (30 de ani) după un șut complet ratat. Cu toate aceste, oficialul Botoșaniului are doar cuvinte de laudă la adresa mijlocașului francez.

În minutul 12 al partidei de sâmbătă, din etapa 20 din Liga 1, Adams a recuperat mingea în terenul advers, a înaintat spre poartă și i-a pasat în centru lui Hervin Ongenda, care era liber.

FOTO. Valeriu Iftime, despre ratarea lui Ongenda: „Așa dădeam și eu în sat”

Mijlocașul trecut pe la PSG a vrut să șuteze din prima de la marginea careului advers, însă a lovit complet greșit mingea, care a trecut aproape paralel cu poarta și a ieșit în aut.

Valeriu Iftime, patronul Botoșaniului, l-a ironizat pe Ongenda pentru execuția deplorabilă. Cu toate acestea, oficialul moldovenilor a ținut să-l laude pe mijlocaș pentru valoarea sa.

„Cred că a fost o zi mai slabă a lui Ongenda. Așa mai dădeam și eu cu stângul în dreptul când jucam în sat.

Fără Ongenda avem speranțe mici să batem o echipă. Când el nu e în formă, avem o problemă.

La cât talent are, eu îl respect foarte mult. Îi fac orice moft. Este un fotbalist. un număr 10 extraordinar. La Ongenda pot să iert orice”, a declarat Valeriu Iftime pentru digisport.ro.

FOTO. Ratarea lui Ongenda în FC Argeș - FC Botoșani 0-0

Hervin Ongenda a venit la FC Botoșani în 2024 din postura de jucător liber de contract. Acesta a mai trecut pe la clubul moldovean și în perioadele 2018-2020 și 2020-2022.

Mijlocașul are un CV impresionant. Ongenda a trecut și pe la PSG, pentru care a jucat 16 meciuri și a marcat 2 goluri.

În perioada petrecută la formația din Paris, actualul mijlocaș al Botoșaniului a cucerit de două ori Ligue 1 (2013/14 și 15/16), o Cupă a Franței (15/16) și trei Supercupe (13/14, 15/16 și 16/17).

În acest sezon, sub comanda lui Leo Grozavu, Ongenda a jucat în 18 partide în toate competițiile și a marcat trei goluri.

350.000 de euro este cota de piață a lui Hervin Ongenda, potrivit Transfermarkt

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 20 39 2 FC Botoșani 20 38 3 Dinamo 19 35 4 Universitatea Craiova 19 34 5 FC Argeș 20 34 6 Oțelul Galați 20 30 7 UTA Arad 19 28 8 U Cluj 19 27 9 Farul Constanța 19 26 10 FCSB 19 25 11 CFR Cluj 20 23 12 Petrolul Ploiești 19 19 13 Unirea Slobozia 19 18 14 Csikszereda 20 16 15 Hermannstadt 19 12 16 Metaloglobus 19 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport