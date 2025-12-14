„Așa dădeam când jucam în sat” FOTO: Fotbalist din Liga 1, ironizat de patron după un șut ratat » Dar și lăudat: „Fără el, avem probleme” +12 foto
„Așa dădeam când jucam în sat" FOTO: Fotbalist din Liga 1, ironizat de patron după un șut ratat » Dar și lăudat: „Fără el, avem probleme"

  • FC Argeș - FC Botoșani 0-0. Valeriu Iftime (65 de ani), patronul oaspeților, l-a ironizat pe Hervin Ongenda (30 de ani) după un șut complet ratat.
  • Cu toate aceste, oficialul Botoșaniului are doar cuvinte de laudă la adresa mijlocașului francez.

În minutul 12 al partidei de sâmbătă, din etapa 20 din Liga 1, Adams a recuperat mingea în terenul advers, a înaintat spre poartă și i-a pasat în centru lui Hervin Ongenda, care era liber.

FOTO. Valeriu Iftime, despre ratarea lui Ongenda: „Așa dădeam și eu în sat”

Mijlocașul trecut pe la PSG a vrut să șuteze din prima de la marginea careului advers, însă a lovit complet greșit mingea, care a trecut aproape paralel cu poarta și a ieșit în aut.

Valeriu Iftime, patronul Botoșaniului, l-a ironizat pe Ongenda pentru execuția deplorabilă. Cu toate acestea, oficialul moldovenilor a ținut să-l laude pe mijlocaș pentru valoarea sa.

„Cred că a fost o zi mai slabă a lui Ongenda. Așa mai dădeam și eu cu stângul în dreptul când jucam în sat.

Fără Ongenda avem speranțe mici să batem o echipă. Când el nu e în formă, avem o problemă.

La cât talent are, eu îl respect foarte mult. Îi fac orice moft. Este un fotbalist. un număr 10 extraordinar. La Ongenda pot să iert orice”, a declarat Valeriu Iftime pentru digisport.ro.

FOTO. Ratarea lui Ongenda în FC Argeș - FC Botoșani 0-0

Șutul ratat al lui Hervin Ongenda din meciul cu FC Argeș. Foto: Captură/Prima Sport 1
Șutul ratat al lui Hervin Ongenda din meciul cu FC Argeș. Foto: Captură/Prima Sport 1

Șutul ratat al lui Hervin Ongenda din meciul cu FC Argeș. Foto: Captură/Prima Sport 1 Șutul ratat al lui Hervin Ongenda din meciul cu FC Argeș. Foto: Captură/Prima Sport 1 Șutul ratat al lui Hervin Ongenda din meciul cu FC Argeș. Foto: Captură/Prima Sport 1 Șutul ratat al lui Hervin Ongenda din meciul cu FC Argeș. Foto: Captură/Prima Sport 1 Șutul ratat al lui Hervin Ongenda din meciul cu FC Argeș. Foto: Captură/Prima Sport 1
Hervin Ongenda a venit la FC Botoșani în 2024 din postura de jucător liber de contract. Acesta a mai trecut pe la clubul moldovean și în perioadele 2018-2020 și 2020-2022.

Mijlocașul are un CV impresionant. Ongenda a trecut și pe la PSG, pentru care a jucat 16 meciuri și a marcat 2 goluri.

În perioada petrecută la formația din Paris, actualul mijlocaș al Botoșaniului a cucerit de două ori Ligue 1 (2013/14 și 15/16), o Cupă a Franței (15/16) și trei Supercupe (13/14, 15/16 și 16/17).

În acest sezon, sub comanda lui Leo Grozavu, Ongenda a jucat în 18 partide în toate competițiile și a marcat trei goluri.

350.000 de euro
este cota de piață a lui Hervin Ongenda, potrivit Transfermarkt

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid2039
2FC Botoșani2038
3Dinamo1935
4Universitatea Craiova1934
5FC Argeș2034
6Oțelul Galați2030
7UTA Arad1928
8U Cluj1927
9Farul Constanța1926
10FCSB1925
11CFR Cluj2023
12Petrolul Ploiești1919
13Unirea Slobozia1918
14Csikszereda2016
15Hermannstadt1912
16Metaloglobus1911

