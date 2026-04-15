Diagnostic dur confirmat pentru vedeta din Premier League: Nu mai joacă în 2026. Adio, Mondial!
Hugo Ekitike, realizând că a suferit o accidentare gravă, la Liverpool - PSG Foto: Imago
Campionatul Mondial

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 15.04.2026, ora 17:57
alt-text Actualizat: 15.04.2026, ora 18:01
  • Hugo Ekitike, 23 de ani, atacantul lui Liverpool, s-a accidentat grav în timpul meciului cu PSG, scor 0-2. RMN-ul a confirmat astăzi diagnosticul. 
  • Visul de a juca în vară la primul său Campionat Mondial cu naționala Franței s-a spulberat. Va reveni la începutul lui 2027.

Hugo Ekitike spera să joace în acest an la Campionatul Mondial.

Transferul din 2025, de la Eintracht Frankfurt la Liverpool, pentru 95 de milioane de euro, părea să-l ajute și mai mult să-și împlinească visul.

Ekitike putea fi titular la Mondial în naționala Franței

Toamna trecută, selecționerul Didier Deschamps i-a oferit debutul la naționala Franței, pe 5 septembrie, la 2-0 cu Ucraina, în preliminariile CM.

De atunci, a strâns opt selecții, cu două goluri și un assist.

90 de milioane de euro
valorează Hugo Ekitike, internaționalul francez de la Liverpool, potrivit Transfermarkt

Ultima reușită, în ultimul meci în care a fost titular printre „Les Bleus”, la 2-1 în amicalul contra Braziliei, pe 26 martie.

Acel cvartet ofensiv, Dembele-Olise-Ekitike în spatele căpitanului Mbappe, putea fi atacul „cocoșilor” la Mondial.

Ekitike, înconjurat și de jucătorii lui PSG după accidentare Foto: Imago

Hugo avea șanse să intre în primul „11” al lui Deschamps la startul turneului final.

Ekitike urla și plângea de durere

Ceea ce s-a întâmplat marți seară, în prima repriză a meciului Liverpool - PSG (0-2), în returul „sferturilor” Ligii Campionilor, i-a distrus visul.

În minutul 30, atacantul a vrut să se desprindă de adversar la o pasă trimisă spre el și, dintr-odată, s-a prăbușit pe gazon.

Se ținea de tendonul ahilean drept, urla și plângea de durere.

A fost înconjurat și de jucătorii lui PSG, nu doar de cei ai lui Liverpool, toți erau îngrijorați văzându-l astfel.

Ekitike a fost luat cu targa de pe teren. La conferință, antrenorul Arne Slot se temea: „Pare foarte grav”.

Ekitike va reveni în ianuarie 2027

Miercuri, diagnosticul a fost necruțător, exact cum se aștepta.

Tendonul lui Ahile e rupt, a anunțat Le Parisien. Jucătorul are nevoie de intervenție chirurgicală și nu va mai putea evolua în jur de nouă luni.

Durerea, disperarea lui Ekitike Foto: Imago

Ceea ce înseamnă că va reveni probabil în ianuarie 2027!

Campionatul Mondial a dispărut pentru el în acest an.

